Crisis en Perú: México recibe a la familia de Pedro Castillo, mientras Boluarte juramento a los nuevos ministros

(CNN Español) -- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio la bienvenida este miércoles durante su conferencia diaria a la familia de Pedro Castillo.

El mandatario también dijo que deciden mantener relaciones con Perú para, a través de la embajada, poder proteger a los mexicanos en el país sudamericano.

Más temprano, el canciller de México, Marcelo Ebrard, había anunciado a través de Twitter que la familia de Pedro Castillo, expresidente recientemente destituido en Perú y actualmente detenido, ya se encontraba en la Ciudad de México.

"Nuestro país ha honrado su tradición de asilo", afirmó Ebrand.

Lilia Paredes , Arnold y Alondra Castillo en el Aeropuerto de la Ciudad de México a su arribo procedentes de Lima , Perú. pic.twitter.com/UkjGpRLEdg publicidad — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) December 21, 2022

También el director para América del Sur de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Martín Borrego Llorente, había dicho: "Recibí en nuestro país a la familia Castillo, protegida por la figura del asilo político. Fieles a nuestra tradición diplomática y orgullo de la política exterior mexicana que sigue salvando vidas en América Latina".

En nombre del @GobiernoMX recibí en nuestro país a la familia Castillo, protegida por la figura del asilo político.

Fieles a nuestra tradición diplomática y orgullo de la política exterior mexicana que sigue salvando vidas en América Latina. pic.twitter.com/GOqbmnsFgK — Martín Borrego Llorente (@mborregol) December 21, 2022

Este martes, la ministra de relaciones exteriores de Perú, Ana Cecilia Gerbasi Díaz, había anunciado que México había otorgado el salvoconducto a familiares de Castillo. Además, dijo que en el caso de Lilia Paredes, "el otorgamiento de los salvoconductos se realiza con reserva del derecho que asiste al Estado peruano de solicitar la eventual extradición".

Perú expulsa al embajador de México

Perú reaccionó a la decisión de México y este martes declaró como persona "non grata" al embajador de México en el país.

La ministra Gerbasi Díaz explicó que se debe a "reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país sobre la situación política del Perú", lo que motivó la entrega de una nota diplomática en la que se le notifica que tiene 72 horas para abandonar el país.

"Me informa Pablo Monroy, embajador en Lima, que el Gobierno de Perú le ha fijado 72 horas para salir del país. Encuentro esa decisión infundada y reprobable. La conducta de nuestro embajador ha estado apegada a derecho y al principio de no intervención. México no variará su posición", dijo por su parte el canciller Marcelo Ebrard. Y añadió que reconocía "la eficacia de sus gestiones en circunstancias complejas".

Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores de México informó en un comunicado que "ha instruido al embajador Pablo Monroy Conesa regresar a México con el fin de resguardar su seguridad e integridad física".

Las autoridades mexicanas indicaron también que la Embajada quedará a cargo de la primera secretaria Karla Tatiana Ornelas Loera, actual jefa de Cancillería de la Misión.

Congreso de Perú aprueba adelanto de elecciones para el 2024

El Congreso de Perú aprobó con 93 votos a favor, 30 en contra y 1 abstención la propuesta de reforma constitucional de adelanto de elecciones para el 2024.

Con 93 votos a favor, el #PlenoDelCongreso aprobó el texto sustitutorio del proyecto de ley que propone la reforma constitucional para el adelanto de elecciones para abril del 2024. pic.twitter.com/4gmmIZrdxc — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) December 20, 2022

La continuidad de las protestas tras la destitución de Pedro Castillo llevó a que el Congreso de Perú reconsiderara la opción de un adelantamiento electoral. La iniciativa había sido rechazada la semana pasada, pese al pedido de la presidenta Dina Boluarte.

Este domingo, Boluarte anunció en una entrevista en el programa “Cuarto Poder”, de la televisión peruana, que rearmaría su gabinete por uno “un poco más político” debido a que las manifestaciones a nivel nacional no cesan. “Para resolver lo más rápido que podamos las necesidades que están allí pendientes de resolver, porque nadie puede poner un ministro que va a aprender cómo está el sector por dentro, vamos a demorar el tiempo. Este es un Gobierno de transición, necesitamos actuar rápido”, dijo.

Finalmente, este miércoles, Boluarte juramentó a sus nuevos ministros, y así es como quedó el gabinete: