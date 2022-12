Dolly Parton tiene dos grandes secretos: una canción enterrada y un matrimonio feliz desde hace 56 años

"Doggy Parton", la nueva marca de ropa para perros de Dolly Parton 1:59

(CNN) -- Puede que tengas que esperar 23 años para escuchar este nuevo tema de Dolly Parton.

La icónica cantante compartió durante una aparición en "The Kelly Clarkson Show" que hace siete años grabó una canción ultrasecreta y la enterró en una cápsula del tiempo que se abriría en 2045.

"No tienes ni idea de lo que me ha molestado", dijo Parton. "Tengo muchas ganas de desenterrarla. Es una canción muy buena".

La melodía fue escrita y grabada para la inauguración en 2015 de su complejo Dollywood DreamMore. El plan es mantener la canción en la cápsula del tiempo hasta el 30 aniversario del complejo, momento en el que Parton tendrá (crucemos los dedos) 99 años.

Bromeó diciendo que no "sabía de quién había sido la maldita idea".

"No esperaban que yo estuviera allí en absoluto y probablemente no estaré", dijo Parton. "Puede que esté allí, quién sabe. Me imagino que probablemente se desintegrará y nadie lo escuchará nunca, eso es lo que me molesta, si se pudre allí antes de que lo abran".

Parton también habló recientemente con ET Canada sobre otro secreto que guarda: la forma en que ha permanecido felizmente casada con su marido, Carl Dean, durante 56 años.

Dijo que depende de que se den espacio el uno al otro, señalando que con su apretada agenda, "no estamos en la cara del otro todo el tiempo".

"Él no está en el negocio, así que tenemos intereses diferentes, pero también las cosas que nos gusta hacer juntos", explica. "Así que estaba destinado a ser, creo. Él era el que yo debía tener y viceversa".