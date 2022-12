En medio del frío, inmigrantes no logran conseguir refugio en El Paso, Texas

El conmovedor relato de una inmigrante sobre su llegada a EE.UU. 2:21

(CNN) -- En momentos en que temperaturas gélidas azotan El Paso, Texas, algunos inmigrantes que no se han entregado a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) tienen dificultades para encontrar refugio.

Tres hombres, que no quisieron ser identificados, dijeron a CNN que han sido expulsados de Estados Unidos varias veces en las últimas semanas. Dijeron que ya no querían entregarse a las autoridades fronterizas porque se les ha denegado la entrada legal demasiadas veces. Los hombres afirmaron que cruzaron el río y atravesaron las barreras fronterizas sin ser detectados por los agentes.

El Paso ha abierto refugios gestionados por el gobierno en el centro de convenciones, en hoteles y varias escuelas en desuso, pero no puede aceptar a inmigrantes que no tengan documentación de la CBP, dijo la portavoz de la ciudad de El Paso, Laura Cruz Acosta.

La ciudad debe seguir las políticas estatales y federales que supuestamente dicen que los inmigrantes deben tener la documentación requerida con el fin de recibir refugio en las instalaciones administradas por el gobierno, agregó. Si los inmigrantes indocumentados se presentan en los lugares gestionados por el gobierno, se les pondrá en contacto con la CBP para iniciar el proceso de entrega o se les pondrá en contacto con refugios gestionados por ONG sobre el terreno, explicó.

Los inmigrantes sin documentación tienen pocas opciones de alojamiento, pero algunas ONG los aceptan en sus instalaciones.

CNN habló con dos refugios que aceptan inmigrantes indocumentados pero que están saturados.

Refugios saturados en El Paso temen por los inmigrantes

John Martin, subdirector del Opportunity Center for the Homeless, dijo a CNN que ha pedido al departamento de emergencias de la ciudad que abra el centro de convenciones a los inmigrantes indocumentados durante al menos los próximos dos días, pero no ha tenido éxito, dijo.

El miércoles por la noche, más de 290 hombres durmieron en un refugio para hombres gestionado por su organización, a pesar de que el espacio está diseñado para sólo 125 personas.

"Estamos literalmente obligados a cerrar nuestras puertas esta noche", dijo. "Simplemente no podemos acomodar a nadie más".

En la cercana iglesia del Sagrado Corazón, los responsables explicaron que su capacidad normal es de 130 personas, pero que van a ampliarla a 200 durante las próximas cuatro noches y que están dando prioridad a las mujeres y los niños. Pero cientos de personas siguen esperando fuera de la iglesia.

"Mi mayor temor es que alguien no se despierte mañana por la mañana", declaró Martin a CNN. "Espero estar equivocado".