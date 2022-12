La Policía de Ohio ruega a presunta secuestradora que devuelva a un bebé de 5 meses que estaba dentro de un auto robado

(CNN) -- La búsqueda de un niño de 5 meses ha entrado este jueves en su cuarto día, y los investigadores de Columbus, Ohio, siguen suplicando a su presunta secuestradora que devuelva al niño.



El bebé y su gemelo, Kason y Kyair Thomass, estaban dentro de un Honda Accord negro 2010, este lunes por la noche, mientras su madre recogía un pedido de un restaurante mientras trabajaba como conductora de DoorDash.

La madre, Wilhelmina Barnett, salió del restaurante para encontrar que el auto había desaparecido, junto con sus gemelos. Kyair fue encontrado abandonado cerca del Aeropuerto Internacional de Dayton alrededor de las 4:15 a.m. de este martes.

Kason sigue desaparecido desde el jueves por la mañana.

Este miércoles, la sospechosa identificada como Nalah Jackson, de 24 años, fue acusada de dos delitos graves de secuestro. Jackson, quien la Policía cree que se llevó el Honda con los gemelos del exterior del restaurante, tampoco ha sido encontrada.

"Nalah Jackson, te ruego que nos devuelvas a Kason Thomass. Te damos las gracias por devolver a Kyair. Ya nos has demostrado que puedes hacer lo correcto. Puedes devolverlo a cualquier lugar seguro", dijo la jefa de Policía de Columbus, Elaine Bryant, durante una rueda de prensa este martes.

Tras el robo del auto, Jackson fue vista por las cámaras con el vehículo en una gasolinera de Huber Heights, donde pidió dinero a un empleado, según los investigadores. La Policía ha difundido imágenes de vigilancia de Jackson en la gasolinera y pedía al público que llamara si la veía a ella, al niño o al Honda.

Barnett y otros miembros de la familia buscaron a Kason en toda la zona de Dayton el martes, incluida la gasolinera, dijo a WSYX, afiliada de CNN.

"Extraño a mis hijos. Extraño que estén juntos y su sonrisa", dijo a WSYX.

Ella dijo que está preocupada por la seguridad de su hijo y si está siendo alimentado.

"A Kason le encanta comer y por eso estoy tan preocupada. Sé que está volviéndose loco. Come muy rápido. Come en 3-5 minutos", dijo Barnett.

La presunta secuestradora fue vista por última vez en el aeropuerto, según la Policía.

Investigators are releasing new photos of the stolen 2010 Honda Accord the suspect, Nalah Jackson, is suspected to be driving. That vehicle was taken from outside a Donatos in the Short North. These photos show the ripped temp tag and a bumper sticker that says Westside Toys. pic.twitter.com/1JvoMeL8kS

— Columbus Ohio Police (@ColumbusPolice) December 21, 2022