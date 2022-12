5 conclusiones de la histórica visita de Volodymyr Zelensky a Washington

Así fue el primer intercambio entre Zelensky y Biden en la Casa Blanca 5:53

(CNN) -- Trescientos días después de que Rusia invadiera su país, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, viajó a Washington para conversar sobre lo que podrían traer los próximos 300 días.

Envuelta en secreto hasta el último minuto, la histórica visita estuvo cargada de simbolismo, desde la sudadera verde monótona de Zelensky hasta la corbata a rayas azules y amarillas del presidente Joe Biden y la bandera de guerra ucraniana desplegada en el interior del Congreso.

Zelensky agradeció la ayuda financiera para Ucrania ante el Congreso 1:33

Pero el viaje fue mucho más que símbolos. Biden no invitaría a Zelensky a Washington, ni soportaría un arriesgado viaje fuera de Ucrania por primera vez desde que comenzó la guerra, si no creyera que se puede lograr algo real reuniéndose cara a cara en lugar de por teléfono.

Al salir de sus conversaciones, ambos hombres dejaron en claro que ven que la guerra entra en una nueva fase. A medida que Rusia envía más tropas al frente y emprende una campaña aérea brutal contra objetivos civiles, aumentan los temores de llegar a un punto muerto.

Sin embargo, cuando Zelensky partió de Washington para un largo e igualmente arriesgado viaje de regreso a Ucrania, no estaba claro si el camino para poner fin al conflicto era más claro.

Biden y Zelensky intentan descifrar cómo terminar la guerra

Zelensky critica a las fuerzas rusas ante el Congreso de Estados Unidos 1:16

Ganar claridad sobre la posición de Zelensky cuando se trata de poner fin a la guerra fue una de las prerrogativas para traerlo a la Casa Blanca. El líder ucraniano había expresado previamente el deseo de una “paz justa” que pusiera fin al conflicto, un punto que los funcionarios estadounidenses dijeron que estaría en el centro de sus conversaciones este miércoles.

publicidad

Pero el miércoles, Zelensky usó una retórica belicosa que sugería que esa paz no estaba cerca, diciendo que el camino para poner fin a la guerra no implicaría hacer concesiones a Rusia.

“Para mí, como presidente, la 'paz justa' no significa compromisos”, dijo, indicando que no ve ningún camino hacia la paz que implique que Ucrania renuncie a territorio o soberanía.

Más tarde, en su discurso ante el Congreso, Zelensky dijo que había presentado una fórmula de paz de 10 puntos a Biden, aunque funcionarios estadounidenses dijeron después que era el mismo plan que ofreció a los líderes mundiales en la cumbre del G20 el mes pasado.

Entre las naciones occidentales que se han unido para apoyar a Zelensky, ha habido preocupaciones persistentes sobre cuál podría ser el plan a largo plazo del líder ucraniano.

Por su parte, Biden dijo que le correspondía a Zelensky “decidir cómo quiere que termine la guerra”, una opinión de larga data que deja muchas preguntas sin respuesta.

Zelensky demuestra que conoce a su audiencia... y muestra su talento para el espectáculo

Una bandera de Ucrania firmada por sus tropas, el regalo de Zelensky 0:40

Zelensky llenó su discurso dirigido a los legisladores con referencias a la historia estadounidense, desde la crítica Batalla de Saratoga durante la Guerra Revolucionaria Estadounidense hasta la Batalla de las Ardenas en la Segunda Guerra Mundial.

Pronunció su discurso en inglés, una elección decidida que telegrafió antes del discurso. Incluso su atuendo, la ahora familiar camisola verde militar, pantalones cargo y botas, parecía diseñado para recordarle a su audiencia que estaban en presencia de un líder en tiempos de guerra.

En el transcurso del conflicto, Zelensky ha demostrado una gran habilidad para atraer a su audiencia, ya sean las legislaturas nacionales o la audiencia de los Grammy.

El miércoles, trató de aprovechar la respuesta emocional de los estadounidenses ante el sufrimiento de su país, evocando las oscuras noches de invierno mientras Rusia busca interrumpir el suministro eléctrico de Ucrania.

“En dos días celebraremos la Navidad. Tal vez a la luz de las velas. No porque sea más romántico, no, sino porque no habrá, no habrá electricidad”, dijo.

Pero también parecía consciente de que muchos estadounidenses, incluidos algunos republicanos en el Congreso, se han preguntado en voz alta por qué se necesitan miles de millones de dólares estadounidenses para un conflicto a miles de kilómetros de distancia. Trató de hacer que la causa fuera más allá de su propia patria.

“La batalla no es solo por la vida, la libertad y la seguridad de los ucranianos o de cualquier otra nación que Rusia intente conquistar”, dijo. “La lucha definirá en qué mundo vivirán nuestros hijos y nietos”.

Agregó: “Su dinero no es caridad. Es una inversión en la seguridad y democracia global que manejamos de la manera más responsable”.

Zelensky finalmente acepta el aventón que le ofrecieron... y también consigue las municiones

Al comienzo de la guerra de Rusia en Ucrania, Zelensky rechazó una oferta estadounidense para evacuarlo de Kyiv.

“Necesito municiones, no un aventón”, dijo Zelensky a EE.UU.

Diez meses después, obtuvo ambos. Cuando Zelensky aterrizó en las afueras de Washington en un avión militar estadounidense el miércoles, su llegada coronó una carrera de 10 días por parte de funcionarios estadounidenses y ucranianos para organizar una arriesgada visita en tiempos de guerra destinada a reunir apoyo para la actual resistencia de Ucrania a la invasión de Rusia.

Justo antes de la llegada de Zelensky, la administración Biden anunció que enviará casi US$ 2.000 millones en asistencia de seguridad adicional a Ucrania, incluido un nuevo y sofisticado sistema de defensa aérea Patriot que Zelensky ha estado solicitando durante meses.

Al sopesar una visita, Zelensky sugirió a sus asesores que no quería viajar a Washington si no hubiera un desarrollo significativo en la relación bilateral con Estados Unidos, según una fuente familiarizada con el tema. Zelensky vio la decisión de Estados Unidos de enviar un sistema de defensa antimisiles Patriot a Ucrania como un cambio importante en la relación entre los dos aliados.

Sin embargo, de pie junto a Biden, fue franco en cuanto a que no consideraba suficiente un solo sistema Patriot.

“Nos gustaría tener más Patriots”, dijo mientras Biden se reía. "Lo siento, pero estamos en guerra".

Un frente unido en una de las relaciones más complicadas del mundo

Experto: La guerra en Ucrania es una amenaza para Europa 2:44

Hablando más tarde ante el Congreso, Zelensky volvió a ser franco al decir que no creía que el apoyo estadounidense fuera suficiente.

"¿Es suficiente? Honestamente, en realidad no”, dijo sobre la artillería que EE.UU. ha proporcionado hasta ahora.

El sincero pedido de Zelensky de más Patriotas, y la alegre respuesta de Biden, representaron una ventana a una de las relaciones más complicadas del mundo.

En la superficie, Biden y Zelensky han mantenido una asociación incondicional. Y Zelensky fue efusivo en sus elogios a Biden mientras iba desde la Oficina Oval hasta el Salón Este y el Capitolio.

Sin embargo, no se necesita mucho para ver las tensiones debajo de la superficie. Zelensky ha solicitado constantemente apoyo adicional de Estados Unidos, a pesar de las decenas de miles de millones de dólares en asistencia militar que Biden ha dirigido a su país.

Eso no siempre ha sentado bien a Biden o a su equipo. Pero como lo ha hecho con muchos otros líderes extranjeros, Biden parecía decidido el miércoles a traducir la proximidad física en una mejor comprensión de su contraparte.

“Se trata de mirar a alguien a los ojos. Lo digo sinceramente. No creo que haya ningún sustituto para sentarse cara a cara con un amigo o un enemigo y mirarlos a los ojos”, dijo.

Una visita que simboliza una 'nueva fase' en la guerra

Biden a Zelensky: Vamos a seguir con usted el tiempo que sea necesario 5:05

Biden invitó a Zelensky a Washington esta semana porque cree que la guerra en Ucrania está entrando en una “nueva fase”, dijeron funcionarios antes de la visita. A medida que se acerca el invierno y Rusia continúa atacando la infraestructura civil, parecía el momento propicio para que Zelensky hiciera un llamamiento público dramático para continuar con el apoyo internacional.

Sin embargo, la nueva fase no es solo en el campo de batalla. En todo el mundo, los líderes se enfrentan a las amargas consecuencias de la invasión de Rusia. Los precios más altos de la energía y los alimentos, en parte generados por las duras sanciones a Moscú, han causado problemas a los políticos en Europa y Estados Unidos.

En Washington, los republicanos, a punto de tomar el control del Congreso, han dejado en claro que no aprobarán cada una de las solicitudes de asistencia de Biden para Ucrania, aunque los temores de que los fondos se agoten por completo parecen infundados. El Congreso está a punto de aprobar casi US$ 50.000 millones en seguridad adicional y asistencia económica.

Hablando con los legisladores, Zelensky se refirió repetidamente a miembros de “ambos partidos”, buscando enmarcar su causa como bipartidista.

Aún así, algunos republicanos se negaron a asistir al discurso de Zelensky ante el Congreso, una protesta por lo que afirman son dólares sin restricciones que salen de EE.UU.

En ese contexto, Biden insistió en que el apoyo de Estados Unidos continuaría durante meses.

Dijo que era “importante para el pueblo estadounidense y para el mundo escuchar directamente de usted, señor presidente, sobre la lucha de Ucrania y la necesidad de seguir unidos hasta 2023”.