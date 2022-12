Barack Obama comparte sus películas y libros favoritos de 2022

¿Será "Black Panther: Wakanda Forever" la mejor película de Marvel? 1:01

(CNN) -- El expresidente Barack Obama cumplió con una de sus tradiciones anuales el viernes, publicando una lista de sus favoritos del 2022 que incluye libros y películas.

"Siempre espero el momento de compartir mis listas de libros, películas y música favoritos con todos ustedes", tuiteó Obama. "En primer lugar, aquí están algunos de los libros que he leído y disfrutado este año. Díganme qué libros debería leer en 2023".

Entre sus obras escritas favoritas, Obama enumeró "The School for Good Mothers”, de Jessamine Chan, y "The Light We Carry", de la ex primera dama Michelle Obama, señalando: "Soy un poco parcial en este caso".

En su lista de películas favoritas, el expresidente incluyó "Top Gun: Maverick" y "Descendant", sobre la que también señaló que era "parcial" ya que el documental de Netflix fue producido por la empresa Higher Ground Productions, fundada por Obama.

"He visto grandes películas este año: aquí están algunas de mis favoritas. ¿Qué me he perdido?", escribió Obama en otro tuit.

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en señalar que Obama había dejado fuera de la lista una de las películas más taquilleras del año: "Black Panther: Wakanda Forever". El éxito de Marvel y secuela de "Black Panther" de 2018 ha quedado en segundo lugar por detrás de "Top Gun: Maverick" en recaudación este año, con una taquilla de más de US$ 421 millones a nivel nacional desde su estreno en noviembre, según Box Office Mojo. "Black Panther" entró en la lista de las películas favoritas de Obama en 2018.

Mira aquí la lista completa de películas y libros favoritos de Obama en 2022:

Libros favoritos

“The Light We Carry” – Michelle Obama

“Sea of Tranquility” – Emily St. John Mandel

“Trust” – Hernan Diaz

“The Revolutionary: Samuel Adams” – Stacy Schiff

“The Furrows: A Novel” – Namwali Serpell

“South to America: A Journey Below the Mason-Dixon to Understand the Soul of a Nation” – Imani Perry

“The School for Good Mothers” – Jessamine Chan

“Black Cake” – Charmaine Wilkerson

“Ducks: Two Years in the Oil Sands” – Kate Beaton

“An Immense World: How Animal Senses Reveal the Hidden Realms Around Us” – Ed Yong

“Liberation Day” – George Saunders

“The Candy House” – Jennifer Egan

“Afterlives” – Abdulrazak Gurnah

Películas favoritas

“The Fabelmans”

“Decision to Leave”

“The Woman King”

“Aftersun”

“Emily the Criminal”

“Petite Maman”

“Descendant”

“Happening”

“Till”

“Everything Everywhere All at Once”

“Top Gun: Maverick”

“The Good Boss”

“Wheel of Fortune and Fantasy”

“A Hero”

“Hit the Road”

“Tár”

“After Yang”