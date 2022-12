Samsung llama a revisión más de 660.000 lavadoras tras recibir informes de riesgo de incendio

(CNN) -- Samsung llamó a revisión más de 660.000 lavadoras, advirtiendo a los clientes que las máquinas podrían tener cortocircuitos y sobrecalentarse, planteando un riesgo de incendio.

La compañía recibió 51 informes de "humo, derretimiento, sobrecalentamiento o incendio de las lavadoras". Diez de estos informes refieren a daños materiales y tres clientes declararon lesiones por inhalación de humo.

Varios modelos de lavadoras de carga superior de Samsung con lavado superrápido están afectados: WA49B, WA50B, WA51A, WA52A, WA54A y WA55A. Las lavadoras se vendían en colores blanco, negro, champán y marfil, y la Comisión para la Seguridad de Productos de Consumo publicó la gama de números de serie de los 14 modelos llamados a revisión.

Las 663.500 lavadoras se vendieron en grandes minoristas como Best Buy, Costco, The Home Depot y Lowe's desde junio de 2021 hasta diciembre de 2022, con un costo de entre US$ 900 y US$ 1.500.

Una actualización de software puede solucionar el riesgo de incendio. "Los consumidores deben comprobar inmediatamente si el software de su lavadora se ha actualizado para evitar el peligro. Si no es así, los consumidores deben dejar de usar inmediatamente la lavadora hasta que se actualice el software", dijo la comisión.

Todas las lavadoras equipadas con wi-fi deben descargar automáticamente la reparación gratuita del software cuando se conectan a Internet, dijo Samsung. Quienes no dispongan de conexión a Internet pueden obtener un adaptador gratuito de Samsung para conectarlo y descargar la reparación gratuita del software.