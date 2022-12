Pelé, hospitalizado: última hora y noticias sobre su salud en vivo y en directo

El hijo de Pelé llega a visitar a su padre en el hospital

El hijo de Pelé y entrenador de fútbol, Edson Cholbi do Nascimento, comúnmente conocido como Edinho, llegó este sábado al Hospital Judío Albert Einstein en São Paulo, según una publicación de Instagram de su hermana Kely Nascimento.

Nascimento también publicó una foto con su hermano y otros miembros de la familia desde el interior del hospital donde su padre y leyenda del fútbol ha estado desde fines de noviembre, y escribió en el pie de foto que "No me iré, nadie me sacará de aquí".