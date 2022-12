Una poderosa tormenta invernal se cobra al menos 15 vidas en EE.UU.: bajas temperaturas, vientos y fallas en las líneas eléctricas

¿Cuánto durarán los efectos de la tormenta invernal en EE.UU.? 4:58

(CNN) -- Más de 1,6 millones de hogares y negocios en todo el país estaban sin electricidad en la mañana de este sábado, gracias a una ráfaga del Ártico y a una tormenta invernal que derribó las líneas eléctricas con vientos destructivos, fuertes nevadas y temperaturas peligrosamente bajas, que terminaron con la vida de al menos a 15 personas.

A medida que el aire frío golpea EE.UU. este fin de semana festivo, la tormenta azotaba el medio oeste y partes del este con fuertes nevadas, ventiscas e incluso inundaciones a lo largo de la costa noreste. No se vislumbra una reducción en la intensidad hasta el final del día de Navidad.

Al menos 15 personas murieron desde este miércoles en cuatro estados, como resultado de las condiciones peligrosas y potencialmente mortales vigentes en gran parte del país.

Tres personas murieron en accidentes automovilísticos relacionados con el tiempo en Kansas, dijo la Patrulla de Caminos de Kansas a CNN este viernes.

En Kansas City, Missouri, una persona murió después de que su vehículo se saliera de la carretera helada y cayera en un arroyo congelado, indicaron los socorristas del Departamento de Policía de Kansas City.

publicidad

Cuatro personas murieron en accidentes automovilísticos en Ohio, donde otras también resultaron heridas, dijo el gobernador Mike DeWine.

El Departamento de Salud de Tennessee confirmó el viernes una muerte relacionada con la tormenta. La Patrulla Estatal de Wisconsin informó el jueves un accidente fatal debido al clima invernal.

Dos personas murieron este viernes por la noche en el condado de Erie, Nueva York, en incidentes separados, cuando el personal médico de emergencia no pudo llegar a sus hogares a tiempo para emergencias médicas, dijo el ejecutivo del condado Mark Poloncarz este sábado por la mañana durante una conferencia de prensa.

Kentucky reportó tres muertes causadas por la tormenta: dos en accidentes automovilísticos y otra era una persona sin hogar en Louisville, dijo el gobernador Andy Beshear. El cuerpo del hombre fue encontrado afuera sin signos evidentes de trauma.

"A tus seres queridos les importa más que estes vivo"

Durante días, los meteorólogos y los funcionarios hicieron sonar la alarma sobre las difíciles condiciones que traería la tormenta, mientras imploraban a los conductores que no tomaran las carreteras heladas y cubiertas de nieve.

“Recuerden que a sus seres queridos les importa más tenerlos con vida y la próxima Navidad”, dijo Beshear a CNN el viernes.

“Le pedimos a la gente que no salga a las carreteras... Estar juntos es más importante que nunca, pero mantenerse a salvo es aún más importante que eso”, agregó Beshear.

La ominosa advertencia se produce cuando la tormenta causa ventisca desde los Grandes Lagos y el interior del noreste, trayendo la doble amenaza de fuertes nevadas y vientos fuertes.

Cientos de conductores en varios estados, incluidos Nueva York, Dakota del Sur y Minnesota, quedaron varados esta semana y necesitaron rescates. Algunos estados cerraron las principales carreteras para disuadir a los conductores de ponerse al volante. Además, el viernes se cancelaron más de 5.000 vuelos y se retrasaron más de 10.000.

Para empeorar las cosas, incluso si las nevadas paran o disminuyen, se prevé que los vientos se acerquen o superen los 97 kilómetros por hora, lo que provocará daños y más cortes de energía.

“Si se queda sin electricidad, hará un frío peligroso”, dijo Jackie Bray, comisionada de los Servicios de Emergencia y Seguridad Nacional de Nueva York, y agregó que las personas deberían acudir a los refugios proporcionados por algunos condados. “Por favor, no asuma que puede soportar este frío durante la noche sin calefacción. Es posible que no puedas".

A las 7:50 a.m., hora del este, más de 1,6 millones de hogares y empresas no tenían servicio de electricidad, según PowerOutage.us, lo que significa que es probable que millones de residentes no tengan calefacción o agua caliente debido a que las temperaturas extremadamente frías persisten este sábado.

Esto es lo que puede suceder esta Nochebuena:

• El frío llegará para muchos: más de 175 millones de personas están bajo alertas de sensación térmica en gran parte del centro y este de EE.UU. “Las temperaturas frías que amenazan la vida crearán un peligro potencialmente mortal para los viajeros que queden varados”, dijo el Servicio Meteorológico Nacional.

• Temperaturas récord en el sur: se pronostica que Atlanta y Tallahassee, Florida, tendrán su temperatura más baja jamás registrada el 24 de diciembre, según el servicio meteorológico.

• Frío brutal en otros lugares: Filadelfia y Pittsburgh también vivirán la víspera de Navidad más fría de su historia este sábado. La ciudad de Washington podría experimentar su segundo día más frío en Nochebuena, el primero fue en 1989. Nueva York, por su parte, experimentará su Nochebuena más fría desde 1906. Chicago espera que las temperaturas repunten por encima de cero, pero aún experimentará su Nochebuena más fría desde 1983.

• Persisten las amenazas de inundación: Tanto la costa como el interior corren el riesgo de inundaciones en el noreste debido a las fuertes lluvias que caen sobre una capa de nieve que se derrite. Es posible que se produzcan inundaciones costeras importantes de moderadas a aisladas debido a los fuertes vientos terrestres.

Britley Ritz, Amanda Watts, Tina Burnside, Ray Sanchez, Eric Levenson, Taylor Ward y Nicki Brown de CNN contribuyeron a este informe.