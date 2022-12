Las cancelaciones de vuelos superan las 2.200 el día de Navidad

(CNN) -- Con gran parte de Estados Unidos todavía afectada por una tormenta invernal de casi una semana de duración, las cancelaciones y retrasos de vuelos y otros problemas de transporte siguen acumulándose el día de Navidad.

Más de 1.600 vuelos dentro, hacia o fuera de Estados Unidos ya habían sido cancelados a las 5:30 p.m. ET de este domingo, según el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware. Y los vuelos que aún podían despegar sufrían casi 5.800 retrasos. El día de Navidad es tradicionalmente un día ligero para los vuelos de pasajeros.

Como una demostración de la magnitud y el impacto de la tormenta, fue un aeropuerto en el sur el que se vio más afectado al mediodía del día de Navidad.

El aeropuerto internacional de Atlanta Hartsfield-Jackson (ATL), el de mayor tráfico de pasajeros del mundo, fue el que registró más cancelaciones y retrasos.

El número 2, el Aeropuerto Internacional de Denver, se encontraba a más de 1.600 kilómetros de distancia, en las Montañas Rocosas.

El Aeropuerto Internacional de Denver mantuvo el sentido del humor durante el estresante evento, publicando un tuit de lo que parecía ser un trabajador del aeropuerto tocando "Jingle Bells" en un violín. La temperatura a las 3:30 a.m. MT en el Aeropuerto Internacional de Denver ya estaba por encima del punto de congelación, a 8°C (46°F).

Is that...a fiddler on the runway?!🎻🎶

Enjoy this holiday jingle, #AVGeek style. Wishing you a very Merry Christmas!#HappyHolidays #Aviation pic.twitter.com/NiNvQyLUNE

— Denver Int'l Airport (@DENAirport) December 25, 2022