Cuadrántidas 2023: cómo y cuándo ver la lluvia de meteoritos

(CNN Español) -- El 2023 comienza con un nuevo espectáculo espacial: la lluvia de las cuadrántidas tendrá su punto máximo en la noche del 3 de enero. Aquí, todos los detalles para que puedas disfrutarla.

El punto máximo de esta lluvia de meteoritos —que está activa desde el 26 de diciembre hasta el 16 de enero— será a las 10:00 p.m. hora de Miami del 3 de enero, según la organización Earth Sky. Esa noche brillará en el cielo una luna casi llena, advierte la página especializada, por lo que el mejor momento para disfrutar las cuadrántidas puede ser "la hora de verdadera oscuridad, luego de que se pone la luna y poco antes del amanecer del 4 de enero".

En la página Time and Date puedes encontrar información sobre cuál es el mejor momento para ver la lluvia de las cuadrántidas desde tu ubicación.

Es importante que aproveches la ocasión porque, a diferencia de lo que sucede con otras lluvias de meteoritos, el pico de las cuadrántidas dura solo unas horas, dice Time and Date. En su máximo, según la NASA, puede haber hasta 80 meteoros por hora desplazándose a una velocidad de 41 km por segundo.

Origen poco común

Si el nombre de esta lluvia de meteoros te suena extraño, probablemente sea porque no suena como si estuviera relacionado con una constelación, como otros fenómenos similares. Eso es porque la constelación homónima de las cuadrántidas ya no existe, al menos no como una constelación reconocida.

La constelación Quadrans Muralis, observada y anotada por primera vez en 1795 entre Boötes y Draco, ya no se incluye en la lista de constelaciones modernas de la Unión Astronómica Internacional porque se considera obsoleta. La lluvia de meteoros irradia entre la Osa Mayor y la constelación Bootes, también conocida como El Boyero.

Como la lluvia de meteoros de las gemínidas, la de las cuadrántidas proviene de un misterioso asteroide o "cometa de roca", en lugar de un cometa helado, lo cual es inusual. Este asteroide en particular es 2003 EH1, que tarda 5,52 años en completar una órbita alrededor del sol.

El pico de la lluvia es corto porque solo una pequeña corriente de partículas interactúa con nuestra atmósfera y la corriente se produce en un ángulo perpendicular. Cada año, la Tierra atraviesa este rastro de escombros durante un corto período de tiempo.

Cómo observar la lluvia de estrellas

Si vives en un área urbana, querrás conducir a un lugar que no esté lleno de luces de la ciudad que obstruyan la vista. Si puedes encontrar un área que no se vea afectada por la contaminación lumínica, los meteoros podrían ser visibles cada dos minutos desde la noche hasta el amanecer.

Busca un área abierta con una vista amplia del cielo y no olvides abrigarte. Asegúrate de llevar una silla o una manta para que puedas mirar hacia arriba. Y dale a tus ojos entre 20 y 30 minutos para que se adapten a la oscuridad, sin mirar tu teléfono, para que los meteoros sean más fáciles de detectar.

Con información de Ashley Strickland de CNN.