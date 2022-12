Familias se regocijan después de años de separación tras anuncio de China de poner fin a la cuarentena obligatoria a viajeros desde el exterior

Crematorios desbordados en ciudades chinas por numerosos fallecimientos 3:18

Hong Kong (CNN) -- La reapertura parcial de China ha sido recibida con una gran alegría y alivio por parte de los ciudadanos, tanto de los cientos de millones aislados dentro del país durante los últimos tres años como de aquellos en el extranjero separados de sus seres queridos.

Las autoridades anunciaron este lunes que, a partir del 8 de enero, China eliminará los requisitos de cuarentena para todas las llegadas internacionales, su medida más importante hasta el momento para alejarse de su estricta política de cero covid.

La frontera permanece en gran parte cerrada a los extranjeros, aparte de un número limitado de visitas comerciales o familiares, aunque el gobierno señaló el lunes que esto también podría relajarse.

Para muchos ciudadanos chinos en el extranjero, que no pudieron regresar o no quisieron soportar la larga cuarentena, la noticia significó que finalmente podrían volver a casa, una victoria agridulce después de mucho sacrificio.

"Finalmente, todos pueden (vivir) su vida normal", dijo un ciudadano chino que vive en Nueva York y que no ha estado en casa durante cuatro años. Dijo que la separación ha sido "muy dolorosa" y agregó que varios miembros de su familia y el querido perro con el que creció habían muerto durante ese tiempo.

publicidad

Su familia "se perdió (mi graduación). Se perdieron muchas cosas", dijo. "Y también extrañé tantas cosas para mi familia. Todos mis amigos se casaron durante la pandemia. Incluso algunos de ellos tuvieron bebés. Siento que me perdí todo, me perdí los puntos más importantes de sus vidas".

May Ma, de 28 años, no ha podido volver a casa durante casi tres años mientras vivía en Corea del Sur. Lo peor de los requisitos de cuarentena había sido preocuparse por la salud de sus abuelos y no saber si podría regresar a tiempo para despedirse si algo sucedía, dijo.

A lo largo de la pandemia, "lo más aterrador fue... no saber dónde está el final, no saber cuándo puedo volver", dijo Ma a CNN. "Definitivamente me siento muy feliz, finalmente puedo ver el final".

Aquellos dentro de China también están celebrando y anticipando los viajes al extranjero. La mayoría no ha salido del país desde hace varios años y ahora están inundando los sitios de reservas para planificar las ansiadas vacaciones.

Las búsquedas en línea de vuelos de salida y hoteles en el extranjero alcanzaron su punto máximo en tres años en Trip.com, un sitio web chino de reservas de viajes, según datos de la empresa. Las búsquedas de destinos populares se multiplicaron por diez media hora después del anuncio, y muchas personas buscaron viajes en grupo durante la temporada de vacaciones del Año Nuevo Lunar a fines de enero, según muestran los datos.

Macao, Hong Kong, Japón, Tailandia, Corea del Sur, Estados Unidos y el Reino Unido estuvieron entre los 10 principales destinos del sitio web con el crecimiento más rápido en volumen de búsqueda desde el anuncio.

La política de covid cero de China y el desafío de frenar las infecciones

Pero las flexibilizaciones fronterizas han generado preocupación entre algunos mientras China lucha contra su ola más severa de infecciones por covid-19 desde que comenzó la pandemia.

Los casos se han disparado desde que China abandonó su política cero covid, que dejó calles vacías y salas de hospital abarrotadas. Cuando CNN visitó un crematorio de Beijing la semana pasada, los autos se alinearon para entrar, llenos de familiares afligidos que habían estado esperando más de un día para incinerar a sus seres queridos que murieron por covid.

El viernes pasado, Bloomberg News y Financial Times informaron que casi 250 millones de personas en China podrían haberse contagiado de Covid en los primeros 20 días de diciembre, cifra presentada durante una reunión interna de la Comisión Nacional de Salud de China, según ambos medios. Citaron fuentes familiarizadas con el asunto o involucradas en las discusiones.

Si es correcta, la estimación, que CNN no puede confirmar de forma independiente, representaría aproximadamente el 18% de los 1.400 millones de habitantes de China y representaría el mayor brote de covid-19 hasta la fecha en todo el mundo.

"Siento que en este momento es un desastre total", dijo el ciudadano chino en Nueva York. "Todo el mundo está enfermo. Así que, al menos creo que ahora mismo, no es el mejor momento para visitar a mi familia. Tal vez será dos o tres meses después".

Algunos destinos en el extranjero también están en guardia. Los funcionarios de la región de Lombardía, en el norte de Italia, solicitaron al aeropuerto Malpensa de Milán, uno de los aeropuertos internacionales más grandes del país, que realice pruebas PCR para todas las llegadas desde China desde ahora hasta finales de enero.

China busca otra estrategia para combatir el covid-19 0:52

India, que limita con China, ordenó a los viajeros de China y varios otros países que muestren una prueba de Covid negativa a su llegada. Y Japón anunció el viernes que a los viajeros de China continental, o que hayan estado en China en una semana, se les hará una prueba de covid al ingresar. Tanto en India como en Japón, los que den positivo a su llegada deberán ponerse en cuarentena.

Pero para muchos ciudadanos chinos, hambrientos de viajes y reuniones, la emoción abrumadora sigue siendo el alivio.

"No importa si puedo regresar a tiempo para el Festival de Primavera", dijo Ma en Corea del Sur, refiriéndose al Año Nuevo Lunar. "Hay esperanza después de todo, puedo soportar esperar un poco más".