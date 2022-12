Las revelaciones cósmicas y los momentos de exploración espacial más extraordinarios de 2022

Así lucen 2 de las primeras galaxias formadas luego del Big Bang 0:48

(CNN) -- Este año, la humanidad logró vislumbrar el universo de formas que nunca antes habían sido posibles, y las misiones espaciales han dado saltos sin precedentes para desentrañar los misterios del cosmos.

Fuimos testigos de la primera misión a la Estación Espacial Internacional financiada íntegramente por turistas espaciales. Un nuevo servicio de Internet basado en el espacio desempeñó un papel clave en la guerra de Ucrania. Y se produjeron lanzamientos históricos de naves espaciales y tecnología por parte de la NASA y sus socios internacionales que algún día podrían utilizarse para hacer aterrizar seres humanos en Marte.

"No hay duda de que 2022 fue algo fuera de este mundo", dijo el administrador de la NASA, Bill Nelson, en un comunicado. El año "2022 pasará a los libros de historia como uno de los años con más logros en todas las misiones de la NASA", reflexionó.

Estos son algunos de los descubrimientos y momentos espaciales inolvidables de 2022.

Despegue de la misión lunar Artemis I

Mira a Artemis 1 despegar rumbo a la Luna

Tras años de preparación, la NASA finalmente puso en marcha su último programa de exploración lunar con un vuelo de prueba sin tripulación que llevó alrededor de la Luna una nave espacial digna de un astronauta.

La misión estuvo repleta de grandes momentos. El cohete que hizo despegar la misión, el Sistema de Lanzamiento Espacial o SLS, se convirtió en el cohete más potente jamás puesto en órbita, con un 15% más de empuje que los cohetes Saturno V del programa Apolo.

Al llegar al espacio, la cápsula Orión, que voló vacía salvo por algunos maniquíes de prueba, captó imágenes impresionantes de la Tierra y la Luna. Y la trayectoria orbital de Orión se alejó más allá de la cara oculta de la Luna más que cualquier otra nave espacial diseñada para transportar seres humanos.

El ensayo ha allanado el camino para futuras misiones de Artemis, con la vista puesta en devolver a los seres humanos a la superficie lunar antes de trazar una ruta para el primer vuelo espacial tripulado a Marte.

El telescopio Webb revela el universo invisible

En colaboración con agencias espaciales internacionales, la NASA no solo avanzó en su programa de exploración humana, sino que también dio pasos adelante en el ámbito científico. Tras décadas de anticipación, el telescopio espacial James Webb comenzó por fin a observar el universo en julio.

Desde entonces, el observatorio espacial más potente del mundo ha dirigido su mirada hacia planetas, estrellas y galaxias en luz infrarroja, invisible para el ojo humano.

El telescopio ha dado un vistazo a aspectos nunca antes vistos del universo y características que estaban ocultas, incluidas las galaxias más distantes jamás observadas. Webb también ha compartido nuevas perspectivas sobre algunas de las características cósmicas favoritas de la Astronomía y las ha capturado bajo una nueva luz, como los Pilares de la Creación.

Las imágenes del telescopio ya han superado las expectativas de los astrónomos. Y la mejor noticia es que el Webb no ha hecho más que empezar.

Observar maravillas astronómicas del espacio por primera vez

Sin embargo, el telescopio Webb no ha sido el único observatorio espacial que ha ampliado nuestra comprensión del espacio profundo. El telescopio espacial Hubble divisó la estrella individual más distante jamás observada, brillando débilmente a 28.000 millones de años luz. La estrella existía solo 900 millones de años después de que el Big Bang creara el universo, y su luz ha viajado casi 13.000 millones de años para llegar a la Tierra.

Los astrónomos apodaron a la estrella Earendel, derivado de una palabra del inglés antiguo que significa "estrella de la mañana" o "luz naciente".

Mientras tanto, los astrónomos utilizaron el telescopio Event Horizon para captar por primera vez una imagen del agujero negro supermasivo situado en el centro de nuestra galaxia. Esta primera observación directa confirmó la presencia del agujero negro, conocido como Sagitario A*, como el corazón palpitante de la Vía Láctea.

Aunque los agujeros negros no emiten luz, la sombra del objeto cósmico estaba rodeada por un anillo brillante: luz curvada por la gravedad del agujero negro.

Las mejores imágenes del espacio en 2022, según la ESA

Desplazar la trayectoria de un asteroide en el espacio

A finales de septiembre, la NASA completó con éxito la primera misión de prueba para la defensa planetaria. La agencia espacial estrelló una nave espacial contra Dimorphos, un pequeño asteroide que orbita alrededor de una roca espacial mayor llamada Didymos. Y sí, la colisión fue intencionada. La Prueba de Redirección del Doble Asteroide, o DART, fue una demostración a gran escala de la tecnología de desviación.

Ni Dimorphos ni Didymos suponen una amenaza para la Tierra, pero el sistema era un objetivo perfecto para probar una técnica que algún día podría utilizarse para proteger el planeta del impacto de un asteroide.

La misión DART marcó la primera vez que la humanidad modificaba intencionadamente el movimiento de un objeto celeste en el espacio. La nave alteró la órbita del asteroide lunar en 32 minutos.

La NASA anuncia planes para estudiar los ovnis

Y eso no es todo lo que ofreció 2022 en lo que se refiere al estudio de objetos inusuales en el espacio. En junio, la NASA anunció que se adentraría en los misterios que rodean a los fenómenos aéreos no identificados (FANI), más popularmente conocidos como objetos voladores no identificados u ovnis. Posteriormente, la agencia espacial seleccionó para la tarea a un equipo de expertos en numerosas disciplinas, como Astrobiología, Ciencia de Datos, Oceanografía, Genética, Política y Ciencia Planetaria.

Los funcionarios de la NASA no están sugiriendo que los extraterrestres puedan ser responsables de tales fenómenos. El objetivo es simplemente analizar seriamente el tema, aún sin explicación pero muy debatido públicamente, y cómo podrían estudiarse estos objetos desde un punto de vista científico.

"Sin acceso a un amplio conjunto de datos, es casi imposible verificar o explicar cualquier observación, por lo que el objetivo del estudio es informar a la NASA de los posibles datos que podrían recogerse en el futuro para discernir científicamente la naturaleza de los FANI", según un comunicado de prensa de la NASA.

El misterio de los OVNIS será estudiado por equipo científico

Hitos en Marte

¿Son estas las últimas fotos de la misión Insight en Marte?

Mientras tanto, en el planeta rojo, la misión del módulo de aterrizaje InSight llegó a su fin debido a un exceso de polvo en sus paneles solares (y sin torbellinos para aspirarlos), pero la nave espacial estacionaria hizo historia en 2022. InSight detectó el mayor terremoto de Marte y captó el sonido de rocas espaciales golpeando el planeta, lo que creó cráteres que revelaron tesoros de hielo bajo la superficie.

Así es el espeluznante sonido de un remolino de polvo en tierras marcianas

Al tiempo que InSight llega a su fin, el compañero del rover Perseverance ha seguido surcando los cielos marcianos más allá de su misión original de cinco vuelos. El helicóptero Ingenuity ha batido su propio récord de altitud y ha realizado 37 vuelos sobre el planeta rojo desde abril de 2021. El pequeño helicóptero ha actuado como explorador aéreo para Perseverance, que recogió una increíble diversidad de muestras de rocas y sedimentos marcianos.

Ahora, el rover está preparando un depósito de muestras que se almacenarán en la superficie marciana. Las muestras serán recuperadas y devueltas a la Tierra en 2033 a través del ambicioso programa Mars Sample Return, que enviará un módulo de aterrizaje y un dúo de helicópteros de recuperación al planeta rojo a finales de esta década.

Un meteorito interestelar visita nuestro vecindario cósmico

Hablando de rocas espaciales, un extraño espécimen viajó a la Tierra en 2014. Pero los científicos unieron las piezas del rompecabezas recién este año y anunciaron su descubrimiento en un documento del Comando Espacial de Estados Unidos.

El primer meteoro interestelar conocido que impactó contra la Tierra se estrelló en la costa noreste de Papúa Nueva Guinea en enero de 2014.

Los meteoros interestelares son rocas espaciales originadas fuera de nuestro sistema solar, como ʻOumuamua, el primer objeto interestelar conocido en nuestro sistema solar que se detectó en 2017.

Descubren restos del desastre del transbordador espacial Challenger

En lo profundo del mar: hallan restos del transbordador Challenger

Sin duda, la NASA ha cosechado muchos éxitos este año, pero también se ha enfrentado a recuerdos de tragedias y desastres. En marzo, los investigadores se pusieron en marcha para buscar presuntos naufragios en el Triángulo de las Bermudas, una franja del norte del océano Atlántico en la que se han producido decenas de naufragios y accidentes aéreos, para una docuserie de televisión. Pero el equipo se topó con algo inesperado en otro lugar de la costa este de Florida: un trozo de seis metros de largo de los restos del transbordador espacial Challenger, que se rompió poco después de despegar en 1986 y mató a los siete tripulantes que iban a bordo.

Se trata de los primeros restos descubiertos desde que piezas del transbordador llegaron a la costa en 1996.

"Este descubrimiento nos brinda la oportunidad de detenernos una vez más, de recordar el legado de los siete pioneros que hemos perdido y de reflexionar sobre cómo nos ha cambiado esta tragedia", declaró Nelson. "En la NASA, el valor fundamental de la seguridad es —y debe seguir siendo siempre— nuestra máxima prioridad, especialmente a medida que nuestras misiones exploran más que nunca el cosmos".

Un incipiente sistema de satélites proporciona Internet a una Ucrania devastada por la guerra

Cuando Rusia lanzó su invasión en febrero y algunas zonas de Ucrania se quedaron sin acceso a Internet, un sistema basado en el espacio que apenas existía hace unos años empezó a proporcionar una conectividad crucial.

SpaceX, de Elon Musk, diseñó y lanzó el sistema, llamado Starlink. Utiliza miles de pequeños satélites en órbita a unos cientos de kilómetros de la Tierra. Los satélites trabajan en tándem para cubrir el planeta de conectividad a Internet, y todo lo que se necesita para conectarse es una antena parabólica Starlink fácil de usar.

Musk y SpaceX enviaron miles de estas antenas a Ucrania. Aunque más tarde surgió una controversia sobre su financiación, el uso de Starlink en el país de Europa del Este fue aclamado como un cambio de juego en la comunicación estratégica para su ejército, lo que permitió a Ucrania luchar con eficacia, incluso cuando la guerra en curso interrumpió las redes de telefonía móvil e Internet.

Primera misión privada a la estación espacial

Sin embargo, Starlink es una pequeña parte del floreciente negocio de SpaceX. La empresa no solo lanza satélites, sino también astronautas al espacio por encargo de la NASA. Y este año, SpaceX incluso llevó a la Estación Espacial Internacional a unos cuantos adinerados buscadores de emociones fuertes en una misión gestionada por Axiom. Fue la primera misión a la estación espacial pagada íntegramente por clientes y en la que solo participaron ciudadanos privados.

Había cuatro tripulantes. Michael López-Alegría, exastronauta de la NASA reconvertido en empleado de Axiom, era el comandante de la misión. Y los tres clientes de pago eran el empresario israelí Eytan Stibbe, el inversor canadiense Mark Pathy y el magnate inmobiliario de Ohio Larry Connor.

La misión, denominada AX-1, despegó el 8 de abril y en principio iba a durar 10 días. Sin embargo, los retrasos prolongaron la misión alrededor de una semana.

Permitir misiones privadas a la estación espacial forma parte del plan de la NASA para aumentar la actividad comercial en la órbita terrestre baja a medida que se centra en la exploración del espacio profundo.

Alex Marquardt de CNN contribuyó a este informe.