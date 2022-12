Shania Twain habla sobre positivismo corporal y de posar en "topless" para la portada de su sencillo

(CNN) –– Shania Twain tiene 57 años y está orgullosa de su cuerpo. Tanto así que decidió posar en "topless" para la portada de su sencillo "Waking Up Dreaming".

“Esta soy yo expresando mi verdad. Me siento cómoda en mi propio cuerpo, y esta es la forma en que comparto esa confianza”, le dijo la cantante a la revista People. “Creo que la mejor moda es la confianza. Y lo que sea que te pongas, si lo usas con eso, está de moda”.

Twain ha adoptado el positivismo corporal mientras vuelve a estar en el centro de atención con su nuevo álbum, “Queen of Me”, que se lanzará el 3 de febrero.

“Soy una mujer al final de sus 50 y no necesito esconderme detrás de la ropa. Ni siquiera puedo explicarte lo bien que se sintió hacer fotos de desnudos”, dijo. “Simplemente no me avergüenza mi nuevo cuerpo, ya sabes, como una mujer que está bien entrada en mi menopausia. Ni siquiera estoy emocional al respecto. Me siento bien con eso. Es realmente liberador”, añadió.

Ahora bien, no es que eso haya llegado sin cierta introspección, dijo, pues tuvo que luchar contra algunas dudas sobre sí misma dado que sus “senos no son tan regordetes como solían ser. Tu piel no está tan tersa como antes”.

“Me golpeé contra una pared y dije: ‘Vaya, mi confianza se está debilitando. Mi coraje está apagado. ¿Por qué estoy permitiendo esto? A la mie*** eso”, dijo Twain. “No voy a retroceder. Estoy abrazando mi cuerpo a medida que cambia, como debería haberlo hecho desde mi infancia hasta mi adolescencia, como debería ser desde mi yo de 20 y 30 años, hasta mi cuerpo menopáusico. No voy a ser tímida al respecto. Quiero ser valiente, y quiero compartir ese valor en la obra de arte que estoy dirigiendo”.

Eso impresiona mucho.