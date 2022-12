El premio mayor de Mega Millions llega a US$ 640 millones, luego de que no hubiera ganador en el sorteo del martes

Histórico premio de Mega Millions será dividido 0:43

(CNN) -- No hubo ningún ganador en el sorteo del premio mayor de Mega Millions de Us$ 565 millones este martes por la noche, y eso significa que algún afortunado comprador de boletos tiene la posibilidad de llevarse a casa un estimado de US$ 640 millones (US$ 328 millones en efectivo) en el sorteo final de Mega Millions de 2022.



El premio mayor se acumuló porque nadie eligió los seis números del sorteo del martes: las bolas blancas 9, 13, 36, 59 y 61, más la Mega Ball dorada con el número 11. El último sorteo del año se realizará el viernes a las 11 p.m. ET.

El premio mayor será el premio más grande de Mega Millions jamás ofrecido en la última semana de cualquier año “y podría brindarle a alguien una celebración de Año Nuevo muy feliz”, dijo el sitio web de la lotería.

El premio mayor de Mega Millions ha superado los US$ 600 millones solo cinco veces en sus más de 20 años de historia, dijo la lotería.

Ocurrió por última vez el 29 de julio cuando una sociedad anónima compró un boleto en Illinois para ganar US$ 1.300 millones (o US$ 780 millones en efectivo).

Ese fue el segundo premio mayor más grande de Mega Millions jamás ganado. El más grande fue de US$ 1.500 millones, que fue reclamado por un comprador de boletos de Carolina del Sur en el sorteo del 23 de octubre de 2018.

Los ganadores del premio mayor pueden cobrar su dinero de dos maneras: un pago único en efectivo o la opción de anualidad, que proporciona un pago inicial, seguido de 29 pagos anuales.

Mega Millions se juega en 45 estados, el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes de EE. UU. La lotería dice que las probabilidades de ganar ese premio mayor son de 1 en 302.575.350