Las mejores (y peores) tendencias de bienestar en TikTok durante 2022, según expertos

(CNN) -- TikTok puede ser excelente para muchas cosas: encontrar nuevas recetas, buscar inspiración de estilo o ver videos de gatos. Pero cuando se trata de tendencias de bienestar, seguir todas las sugerencias de los usuarios de TikTok podría significar un riesgo para tu salud.

Cada año hay al menos unas cuantas prácticas de bienestar nuevas que los creadores de contenido afirman que son "el camino fácil" y se propagan como la pólvora. Por ejemplo, el año pasado algunos creadores utilizaron protector solar para conseguir un rostro esculpido; se pusieron ajo en la nariz para despejar los senos paranasales; y bebieron proteína en polvo seca para mejorar sus efectos. Según los expertos, estas prácticas no siempre funcionan y son potencialmente peligrosas.

Pero, ¿por qué tales prácticas pueden volverse populares sin evidencia de su efectividad?

“Es parte de la naturaleza humana querer el camino de la menor resistencia”, dijo el Dr. Niket Sonpal, profesor asistente adjunto de medicina clínica en el departamento de ciencias biomédicas básicas del Colegio Touro de Medicina Osteopática en la ciudad de Nueva York. “Hay dolor y sufrimiento, y quieren alivio”.

Algunas personas pueden tener dificultades para ver a un médico debido al analfabetismo en salud, las disparidades en la atención médica o las limitaciones de tiempo, agregó, lo que puede conducir a la colaboración colectiva de prácticas dudosas.

“Es difícil porque, por un lado, hay prácticas que son dañinas. Pero, por otro lado, hay algunos que en realidad ofrecen beneficios para la salud de las personas”, dijo la analista médica de CNN, la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, médica de urgencias y profesora de Política y Gestión de la salud en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington.

De las prácticas de bienestar que poblaron TikTok este año, esto es lo que deberíamos dejar en 2022 o lo que podríamos llevarnos al nuevo año, según los expertos.

La rutina de chicas sexis

Mia Lind, una usuaria de TikTok de 23 años, estaba en cuarentena en enero de 2021 cuando le dio su propio giro a una rutina de ejercicios, y con el tiempo transformó su cuerpo y mente con lo que ella llamó el "hot girl walk" que se puede traducir al español como la "rutina de chicas sexis"

“Obviamente, hay muchos beneficios para la salud cuando realiza estas caminatas durante mucho tiempo y caminas un poco rápido”, dijo Lind en un TikTok que publicó ese mes. “Pero lo que importa es lo que haces durante la rutina de chicas sexis”.

“Solo puedes pensar en tres cosas en la rutina de chicas sexis: una, cosas por las que estás agradecido. Dos, tus objetivos y cómo vas a lograrlos, y tres, qué tan bueno eres”.

La rutina de chicas sexis aumentó en popularidad en 2021 y continuó haciéndolo este año: hasta el 21 de diciembre de este año, su video ha sido visto más de 3 millones de veces y le gustó a casi 800.000 personas.

“En general, cualquier cosa que fomente el ejercicio y el bienestar mental será positivo para la salud de las personas”, dijo Wen.

Caminar puede tener múltiples beneficios, agregó Wen, incluso para reducir la presión arterial o el riesgo de cáncer, enfermedad cardiaca, accidente cerebrovascular o diabetes tipo 2. Caminar también puede mejorar su estado de ánimo y ser más accesible que otros ejercicios.

Lind ha sugerido caminar algunos kilómetros todos los días, pero si eso no es factible de inmediato para ti, comience poco a poco o distribuya la distancia a lo largo del día, dijeron tanto Wen como Joey Thurman, entrenador personal certificado y autor de “The Minimum Method: The Least You Can Do to Be a Stronger, Healthier, Happier You.”

Renuncia silenciosa

La frustración y el agotamiento debido a las largas horas y a las empresas con poco personal llevaron a algunas personas a dejar de hacer un trabajo más allá del que fueron contratados y no reciben una compensación, una tendencia conocida como "renuncia silenciosa".

La premisa de dejar de renunciar silencionamente (reducir el estrés) es buena, pero abandonar silenciosamente ciertas tareas laborales podría no ser sostenible con el tiempo. Una mejor ruta es establecer límites, evaluar cuáles son sus prioridades y comunicarse con su gerente para asegurarse de que ambos estén en la misma página sobre cuáles son sus responsabilidades.

La bebida de la 'ducha interior'

Algunos usuarios de TikTok han promocionado un vientre plano y el alivio del estreñimiento como beneficios de la "ducha interna", que consiste en agregar 2 cucharadas de semillas de chía a un vaso de agua con jugo de limón fresco, dejar reposar la bebida durante 10 a 15 minutos y luego beberla tan rápido como sea posible. Algunos beben esto una vez, mientras que otros asumen el desafío de hacerlo una vez al día durante unos pocos días hasta un mes.

Pero mientras algunos han dicho que la tendencia vale la pena, otros han experimentado hinchazón o estreñimiento nuevo o empeorado. Los ingredientes de la bebida pueden explicar ambos resultados.

La clave para un movimiento intestinal saludable es fibra y agua, dijo Sonpal. Necesitamos de 25 a 35 gramos de fibra al día, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), pero el estadounidense promedio solo consume de 10 a 15 gramos.

Alrededor de 2 cucharadas de semillas de chía proporcionan alrededor de 10 gramos de fibra, por lo que pueden ayudar a "aliviar los síntomas del estreñimiento leve ocasional", dijo el Dr. Geoffrey A. Preidis, profesor asistente de pediatría en la división de gastroenterología, hepatología y nutrición en Baylor College of Medicine y Texas Children's Hospital.

Pero consumir demasiada fibra, especialmente sin suficiente agua, puede provocar hinchazón, gases, dolor abdominal o diarrea, dijeron Preidis y Beth Czerwony, dietista registrada en el Centro de Nutrición Humana de la Clínica Cleveland.

"No necesitas algo llamado (una) 'ducha interna'", dijo Sonpal. “Solo necesitas una dieta alta en fibra y mucha agua todos los días”.

Clorofila liquida

“El agua con clorofila es una tendencia en las redes sociales que alienta a las personas a agregar gotas de clorofila al agua”, dijo Czerwony.

Los seguidores de esta práctica, que ha sido tendencia durante el último año y medio, afirman “varios beneficios para la salud que incluyen la prevención del cáncer, la cicatrización de heridas, la pérdida de peso, el control del estreñimiento y el aumento de la energía”, agregó Czerwony.

Las personas que han elogiado el agua con clorofila por beneficiar su piel, los esfuerzos para perder peso, la regularidad intestinal y los niveles de energía probablemente estaban experimentando los efectos de estar más hidratados que antes, dijeron los expertos, ya que el agua ayuda a todas estas cosas.

La investigación no ha demostrado que el agua con clorofila sea tóxica o peligrosa, pero tampoco ha demostrado ningún beneficio para la salud, dijo Czerwony.

Vendaje bucal

Las personas han estado buscando durante años formas de mantener la boca cerrada durante la noche para evitar respirar por la boca mientras duermen. Este año, algunas personas encontraron lo que parecía ser una solución simple en TikTok: taparse la boca con cinta adhesiva. Pero algunos expertos han dicho que aunque la cinta puede mantener la boca cerrada y facilitar la respiración nasal, la cinta adhesiva puede tener inconvenientes.

“Si tiene apnea obstructiva del sueño, sí, esto puede ser muy peligroso”, dijo a CNN en octubre el especialista en sueño Dr. Raj Dasgupta, profesor asociado de medicina clínica en la Facultad de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California. La apnea obstructiva del sueño, el colapso total o parcial de las vías respiratorias, es uno de los trastornos del sueño más comunes y peligrosos.

El uso de cinta también puede provocar la pérdida dolorosa del vello facial o dañar el tejido blando alrededor de la boca.

“Existe evidencia limitada sobre los beneficios de vendarse la boca, y yo sería muy cuidadoso, e incluso hablaría con su proveedor de atención médica antes de intentarlo”, agregó.

Pollo somnoliento

Un desafío de TikTok que podría dejarte horrorizado es el "pollo somnoliento", una receta para cocinar pollo con una mezcla de los ingredientes básicos de Nyquil y otros productos similares... en realidad, no podemos decirte por qué la gente pensó que esto era un buena idea.

Aún así, el plato fue lo suficientemente popular como para llamar la atención de la FDA que emitió una advertencia en septiembre.

“Estos desafíos de video, que a menudo se dirigen a los jóvenes, pueden dañar a las personas e incluso causar la muerte”, dijo la FDA en un comunicado en su sitio web. "Hervir un medicamento puede hacerlo mucho más concentrado y cambiar sus propiedades de otras maneras", dijo la FDA. "Incluso si no te comes el pollo, inhalar los vapores del medicamento mientras cocinas podría causar que niveles altos de medicamento entren en su cuerpo. También podría dañar tus pulmones".

El hecho de que los hacks virales de TikTok puedan ser tan inocentes como caminar para estar en forma y tener confianza en uno mismo o tan peligrosos como cocinar pollo en NyQuil es un testimonio de que las tendencias de las redes sociales son mixtas.

Si tienes un proveedor de salud, siempre consúltalo antes de intentar cualquier cosa, dijo Wen. “Otra forma es verificar la tendencia en sitios web confiables para obtener información sobre la salud”.

Jen Rose Smith de CNN contribuyó a esta historia.