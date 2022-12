Líder opositor ruso Alexey Navalny dice que le están inyectando una "droga desconocida" en prisión

Video relacionado: Corte declara a Alexey Navalny culpable de fraude y lo condena a prisión 0:43

(CNN) -- El líder de la oposición rusa Alexey Navalny publicó este lunes una serie de tuits afirmando que le están inyectando una “droga desconocida”.

Navalny, un destacado crítico del presidente de Rusia Vladimir Putin, fue trasladado en junio de una colonia penal donde cumplía su condena a un centro penitenciario de mayor seguridad en Melekhovo, en la región de Vladimir.

Navalny tuiteó este lunes que tiene un problema en la columna que le causa mucho dolor y se ve agravado por las condiciones de la prisión. En repetidas ocasiones pidió ver a un médico antes de presentar una petición para hacerlo, tuiteó.

“Después de un tiempo me empiezan a poner una especie de inyecciones: '¿Qué me estás inyectando?', pregunto. "Te inyectamos lo que recetó el médico. Vitamina B, por ejemplo", tuiteó. "Las vitaminas son geniales, pero las inyecciones no ayudan y, en general, me siento un poco incómodo cuando me inyectan una droga desconocida".

Su abogado presentó quejas para obtener copias de sus registros médicos y finalmente se le proporcionó un archivo adjunto de 26 páginas, escribió en Twitter. Navalny tuiteó imágenes de lo que parecen ser copias de sus registros, en su mayoría ilegibles.

“Puedo escribir tantas quejas como quiera a la corte y a Moscú, pero fue Moscú la que inventó todo”, tuiteó.

