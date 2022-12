Los mejores hoteles para reservar en 2023

Historias curiosas de algunosa hoteles 1:02

(CNN) -- El 2023 luce prometedor para los viajes, pues han desaparecido las restricciones sanitarias por el covid-19 en muchos países, se lanzaron nuevas rutas aéreas y la industria hotelera está dando lo mejor de sí tras dos años de incertidumbre.

Desde lujosas escapadas a Dubai, Mozambique y las Maldivas, hasta modernos refugios urbanos en París, Sydney y Palm Springs, este año hay hoteles para todos los gustos (y bolsillos).

Seleccionamos 20 hoteles increíbles con inauguraciones en 2022 y 2023 para que te alojes –o sueñes con hacerlo– en el nuevo año.

Se incluyen las tarifas iniciales siempre que estén disponibles.

&Beyond Punakha River Lodge, Bhután

Conocida por sus bellos safaris africanos, la empresa de viajes de lujo &Beyond inaugurará su primer lodge en Asia con la apertura del Punakha River Lodge en Bhután, en septiembre de 2023.

El lodge contará con solo seis suites de estilo safari, además de dos villas con piscina privada y bañera de hidromasaje (según la temporada). Con su espectacular ubicación a orillas del río Mo Chhu, en lo profundo del valle de Punakha, cada suite goza de impresionantes vistas de 360 grados del Himalaya oriental circundante.

Otras actividades son excursiones por la naturaleza, visitas a templos, almuerzos en campos de arroz y baños tradicionales butaneses con piedras calientes.

&Beyond Punakha River Lodge, Valle de Punakha, Bhután

Emerald Faarufushi Resort & Spa, Maldivas

Situado en una exuberante isla tropical sobre una resplandeciente laguna turquesa en el atolón Raa, Emerald Faarufushi es la definición literal del paraíso. Aquí, los huéspedes pueden elegir entre 38 villas de playa de estilo náufrago, o 42 villas sobre el agua igualmente lujosas, encaramadas sobre pilotes sobre el océano, cada una con su propia piscina privada.

También hay un amplio spa, un centro de buceo, uno de los mayores clubes infantiles de las Maldivas y cinco restaurantes (que disfrutará aún más sabiendo que el complejo es todo incluido). Emerald Faarufushi, miembro de The Leading Hotels of the World, abrió sus puertas en octubre de 2022.

Las tarifas empiezan a partir de US$ 1.378 con todo incluido.

Emerald Faarufushi Resort & Spa, Isla Faarufushi, Atolón Raa, Maldivas

Hoshino Resort KAI Yufuin, Japón

No hay nada más pintoresco que KAI Yufuin, un lujoso ryokan de aguas termales situado entre el monte Yufu y los famosos campos de arroz de Oita. El impresionante establecimiento, inaugurado en agosto de 2022, fue diseñado por Kengo Kuma (nombrado arquitecto más influyente del mundo en 2021 por TIME) y cuenta con 45 habitaciones escondidas entre terrazas de arroz en cascada.

Sin embargo, lo que realmente interesa son los onsen (baños termales), ya que hay tres en las instalaciones para disfrute de los huéspedes. Pero para relajarse al máximo, reserva una suite con su propio onsen al aire libre, para poder sumergirte en las aguas curativas y ricas en minerales en total intimidad.

Precios a partir de US$ 250.

Hoshino Resort KAI Yufuin, 879-5102 398 Kawakami, Yufuincho, Yufu-shi, Oita

Conrad Los Ángeles, California

Cuando el grupo hotelero de lujo Conrad hizo su primera incursión en California, no escatimó en gastos: el Conrad Los Ángeles, diseñado por Frank Gehry, abrió sus puertas en verano de 2022 y cuenta con 305 lujosas habitaciones enmarcadas por ventanales con vistas a la ciudad de Los Ángeles.

Destacan no uno, sino dos restaurantes exclusivos del célebre chef José Andrés: San Laurel, un lujoso restaurante hispano-californiano, y Agua Viva, en la azotea, que sirve cócteles y platos latino-asiáticos.

También cuenta con un lujoso spa de 2.000 metros cuadrados que ofrece a los huéspedes lo último en tecnología para el bienestar: botas de compresión que mejoran la circulación y discos de biohacking, que profundizan en la relajación. Todo un lujo.

Precios a partir de US$ 490.

Conrad Los Ángeles, 100 S Grand Ave, Los Ángeles, California

St. Regis Kanai Resort, Riviera Maya, México

El St. Regis Kanai sorprende desde el principio por su diseño de otro mundo, inspirado en la geometría de los manglares de la zona y en la constelación de las Pléyades, un cúmulo de estrellas muy importante para la cultura maya. El complejo, escondido en una reserva natural de 250 hectáreas en la península mexicana de Yucatán, está dividido en círculos que se entrecruzan, construidos con concreto blanco y cristal reflectante.

Las 124 habitaciones y las 20 suites tienen vistas al mar; hay 32 villas adicionales con piscina privada. También hay un spa, dos campos de golf y cinco restaurantes (incluido un bar de tequila y mezcal, naturalmente). El St. Regis Kanai abrirá sus puertas en mayo de 2023.

Las tarifas empiezan en US$ 1.015.

Regis Kanai Resort, Paseo Kanai 15, Solidaridad, Playa del Carmen, Quintana Roo, México

Ritz-Carlton Melbourne, Australia

Con un ascensor de alta velocidad que lleva a los huéspedes directamente al vestíbulo del piso 80, el Ritz-Carlton será el hotel más alto de Australia cuando abra sus puertas en marzo de 2023. El "sky lobby" –y las 257 habitaciones y suites del hotel– gozarán de unas vistas incomparables del río Yarra, el Estadio Marvel y el paisaje de la ciudad.

Otros elementos destacados del hotel son una piscina infinita enmarcada por ventanales de cristal que van del suelo al techo (en el interior y climatizada, por supuesto, en un guiño al clima notoriamente errático de Melbourne) y un amplio centro de bienestar con un estudio de yoga, una sauna, dos piscinas de vitalidad y seis salas de tratamiento.

Precios a partir de US$ 450.

Ritz-Carlton Melbourne, 650 Lonsdale Street, Melbourne, Victoria

The Homestead, Nambiti, Sudáfrica

Este nuevo lodge de safari de lujo ecológico es un sueño hecho realidad: está enclavado en el corazón de la Reserva Privada de Caza de Nambiti, rica en vida salvaje, y cuenta con 12 suites tan sostenibles como lujosas.

Mientras que muchos safaris se centran únicamente en safaris en vehículo, The Homestead ofrecerá una serie de experiencias, como clases de fotografía de animales, excursiones en bicicleta, cocina con ingredientes locales y participación en iniciativas sostenibles. Para los más relajados, también hay una piscina infinita con vistas a la sabana, perfecta para descansar con un G&T en la mano. Está previsto que The Homestead abra sus puertas a finales de 2023.

The Homestead, Reserva Privada de Caza de Nambiti, Ladysmith, 3370, Sudáfrica

1 Hotel Hanalei Bay, Hawai

1 Hotels llevará su marca distintiva de lujo sostenible a Hawai con la apertura de su establecimiento en Kauai, en febrero de 2023. Sus 252 habitaciones tendrán muebles de madera restaurada, camas con sábanas de algodón orgánico y mucha vegetación nativa.

Como todos los 1 Hotels, el complejo cuenta con la certificación LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Medioambiental) y es neutro en emisiones de carbono. Además, limitará el uso de plásticos de un solo uso y colaborará estrechamente con agricultores y pescadores locales para suministrar ingredientes a sus restaurantes.

Aparte de la sostenibilidad, el mayor atractivo del hotel es su ubicación. Enclavado en la orilla de la bahía de Hanalei, bajo los exuberantes y elevados acantilados de la montaña Makana, ofrece algunas de las vistas más impresionantes de Hawai desde la amplia Sunset Terrace del hotel.

Precios a partir de US$ 1.164.

1 Hotel Hanalei Bay, 5520 Ka Haku Road, Princeville, Kauai

Ace Hotel Sydney, Australia

Conocido por sus elegantes hoteles boutique en Brooklyn, Palm Springs y Kyoto, el último establecimiento de Ace Hotels en Sydney (su primer y único hotel al sur del ecuador) podría ser el más genial hasta la fecha.

El elegante establecimiento de 264 habitaciones se encuentra en el corazón de Surry Hills, rodeado de cafés, bares y galerías de arte. En un guiño a su ecléctica ubicación, sus habitaciones cuentan con paredes de ladrillo expuesto, mantas de lana tejidas a mano, tocadiscos vintage y guitarras acústicas.

Entre lo más destacado del hotel se encuentra una impresionante colección de arte australiano repartida por todo el edificio y el restaurante Kiln, situado en la azotea, que sirve deliciosos platos australianos contemporáneos con unas vistas inmejorables.

Precios a partir de US$ 350.

Ace Hotel Sydney, 47/53 Wentworth Ave, Sydney

Viceroy, en Ombria Resort Algarve, Portugal

Aunque Viceroy Hotels es más conocido por sus elegantes refugios frente al mar en Santa Lucía, Los Cabos y Santa Mónica, su nuevo establecimiento en Portugal estará enclavado en medio de 60 hectáreas de exuberante campiña montañosa.

El hotel de 76 habitaciones es la escapada rural perfecta, flanqueado por kilómetros de plantaciones de cítricos, pequeñas granjas y pintorescos pueblos empedrados. Pero no te dejes engañar por su entorno bucólico: al más puro estilo Viceroy, la propiedad es tan lujosa como cualquier resort de Capri o St. Tropez, con piscinas infinitas, un amplio spa y un campo de golf de 18 hoyos.

Viceroy en Ombria Resort Algarve, Rua Miguel Bombarda, Nr 3, 8100-746 Loulé, Algarve, Portugal

Atlantis The Royal, Dubai

Existe el lujo y luego está el Atlantis The Royal: una asombrosa proeza arquitectónica que cuenta con 795 lujosas habitaciones, 44 suites con piscinas infinitas, 17 restaurantes y bares (ocho de ellos dirigidos por célebres chefs como Heston Blumenthal, Nobu Matsuhisa y José Andrés) y una Skypool de 90 metros de largo en la planta 22, que hará que los huéspedes se sientan como si estuvieran nadando en las nubes.

Por si todo esto fuera poco, el extravagante hotel también alberga el acuario de medusas más grande del mundo, una fuente de agua que "respira fuego" y su propia playa privada. Su inauguración está prevista para principios de 2023.

Precios a partir de US$ 1.443.

Atlantis The Royal, Crescent Road, Palm Jumeirah, Dubai, Emiratos Árabes Unidos

Naviva, A Four Seasons Resort, México

Si lo que buscas es una escapada a la naturaleza, no hay nada mejor que Naviva, un refugio natural virgen escondido en casi 20 hectáreas de exuberante bosque en la Riviera Nayarit. El refugio, que abrió sus puertas el 1 de diciembre de 2022, es el primer complejo de tiendas de campaña de Four Seasons en América y uno de los más pequeños del mundo, con solo 15 tiendas.

Por supuesto, cada tienda tiene su propia piscina y terraza con una hamaca y ducha al aire libre (después de todo, se trata de un Four Seasons). Pero lo que distingue a este complejo es su naturaleza exploradora.

Desde descubrir hogueras escondidas al borde del océano hasta experiencias como baños en el bosque a la luz de la luna, todo en Naviva se creó para ayudar a los huéspedes a conectar más profundamente con su entorno natural.

Precios a partir de US$ 3.950 con todo incluido.

Naviva, A Four Seasons Resort, Lote H-2, México 200 Km 19,5, 63734 Punta Mita, Nayarit, México

Hotel Cerro, San Luis Obispo, California

Enclavado en el corazón del centro de San Luis Obispo, el Hotel Cerro es el nuevo hotel boutique con más encanto de la costa central de California. Solo tiene 65 habitaciones tipo loft, 14 de ellas suites con bañera, chimenea y terraza privada con fogones.

Además, es sostenible: el hotel, con certificación LEED, ha limitado el uso de plásticos de un solo uso y ofrece botellas de agua gratuitas a los huéspedes, con estaciones de recarga de agua filtrada en cada planta. El hotel también tiene sus propios huertos ecológicos comestibles en los que se cultivan frutas, verduras y hierbas de temporada que se utilizan a diario en el restaurante del hotel, SLO Brasserie.

Otros servicios destacados son un spa que incorpora hierbas y productos botánicos de los jardines del hotel en sus tratamientos, y una lujosa piscina en la azotea con espectaculares vistas de 360 grados de la ciudad, las colinas circundantes y el campo.

Precios a partir de US$ 305.

Hotel Cerro, 1125 Garden Street, San Luis Obispo, California

The Rome EDITION, Roma, Italia

La marca de hoteles de lujo EDITION abrirá cinco nuevos establecimientos en todo el mundo en 2023, pero hemos echado el ojo a su primer establecimiento en Italia, construido en un hermoso edificio histórico, a pocos pasos de la via Veneto y la fuente del Tritón, de Bernini.

El hotel contará con 93 habitaciones y suites modernas y de diseño, incluidos dos áticos con terraza privada. Otros servicios destacados son un bar de cocteles artesanales, un restaurante al aire libre, y una piscina y terraza en la azotea con vistas panorámicas de la Ciudad Eterna.

The Rome EDITION, dirección oficial aún no disponible

Banyan Tree Ilha Caldeira, Mozambique

Con solo 40 villas de techo de paja repartidas por una diminuta isla tropical, frente a la costa de Mozambique, el nuevo complejo de Banyan Tree puede hacerte sentir como un náufrago abandonado en una isla remota, aunque con piscinas privadas.

Además de remojarse y tomar el sol, el complejo ofrecerá actividades como kayak, snorkel y submarinismo en el archipiélago Primeiras y Segundas, la mayor reserva marina de África, de la que forma parte Ilha Caldeira. En un esfuerzo por conservar su entorno prístino, el complejo funciona totalmente con energía solar y el agua se desaliniza en sus instalaciones. Su inauguración está prevista para finales de 2023.

Banyan Tree Ilha Caldeira, Ilha Caldeira, Mozambique

Hôtel Dame des Arts, París, Francia

Hay hoteles más llamativos y elegantes en París, pero lo más probable es que no tengan el corazón y el espíritu de este nuevo hotel boutique del Barrio Latino. El Hôtel Dame des Arts solo tiene 109 habitaciones, pero están cuidadosamente decoradas con muebles hechos a medida y atrevidas obras de arte originales (cada habitación tiene su propia colección). Un tercio tiene terraza privada con vistas a la Torre Eiffel.

En el vestíbulo hay un restaurante de fusión francesa dirigido por el chef mexicano Othoniel Álvarez Castañeda, así como un elegante spa y un gimnasio equipado con Pelotones. Pero la joya de la corona del hotel es su amplio bar en la azotea, que sirve champán, cocteles artesanales y vistas de 360 grados sobre la Ciudad Luz. Su inauguración está prevista para febrero de 2023.

Precios a partir de US$ 305.

Hôtel Dame des Arts, 4 Rue Danton, 75006 París, Francia

Shinta Mani Mustang - A Bensley Collection, Nepal

El galardonado diseñador Bill Bensley es el artífice de este nuevo alojamiento a las puertas de Mustang, un remoto reino de Nepal que estuvo prohibido a los forasteros durante siglos. A partir de mayo de 2023, los huéspedes podrán alojarse en una de las 29 suites del Shinta Mani Mustang, inspiradas en las casas tradicionales tibetanas y con unas vistas impresionantes del Himalaya.

Aunque hay mucho que hacer en el lodge (un spa encantador y un restaurante nepalí de cocina de granja a la mesa), se anima a los huéspedes a pasar tiempo fuera del recinto. El programa altamente personalizado de Shinta Mani honra las tradiciones de la hospitalidad sherpa y ofrece a los huéspedes todo tipo de actividades, desde excursiones guiadas por senderos poco transitados hasta pícnics gourmet.

Precios a partir de US$ 1.700 (todo incluido).

Shinta Mani Mustang, Marpha-5, Jomsom, Mustang Nepal

Casa Cody, Palm Springs, California

Si buscas un lujo un poco más discreto –y a un precio ligeramente más asequible que muchos de esta lista–, Casa Cody es el lugar indicado.

Aunque el hotel fue construido en la década de 1920, fue adquirido por la firma de hoteles boutique Casetta en 2017 y completamente transformado y relanzado en 2022 con nuevas y elegantes habitaciones, villas y un restaurante junto a la piscina que sirve cocteles, cervezas y platos artesanales.

Sus 30 habitaciones están repartidas entre hectáreas de fragantes cítricos (los recolectores de fruta invitan a los huéspedes a servirse) e íntimas piscinas a la sombra de palmeras y exuberantes buganvilias. Una ventaja adicional: al estar situado en la siempre cálida Palm Springs, Casa Cody ofrece a los viajeros una escapada veraniega durante todo el año.

Precios desde US$ 199.

Casa Cody, 175 S Cahuilla Rd, Palm Springs, California

The Peninsula Istanbul, Turquía

The Peninsula Istanbul, con sus exuberantes jardines y amplias vistas al mar –situado a orillas del estrecho del Bósforo–, es un oasis en el bullicioso corazón de la ciudad más famosa de Turquía.

Cuenta con 177 opulentas habitaciones adornadas con tejidos turcos, baños de mármol y amplios ventanales. También cuenta con un suntuoso spa con hammam (baño turco), un restaurante en la azotea y dos piscinas: una al aire libre frente al Bósforo y otra cubierta, iluminada por claraboyas en forma de cúpula y flanqueada por columnas del Mármara.

Está previsto que The Peninsula Istanbul abra sus puertas en febrero de 2023.

Precios a partir de US$ 653.

The Peninsula Istanbul, Karaköy, Kemankeş Karamustafapaşa Mahallesi, Kemankeş Cd. No:34, 34425 Beyoğlu/Estambul, Turquía

The Anam Mui Ne, Vietnam

Hay unos cuantos resorts programados para abrir en Vietnam en 2023, pero nosotros nos centramos en The Anam Mui Ne, un resort independiente (propiedad del hotelero vietnamita Pham Van Hien) que abrirá en el sureste de Vietnam, en enero.

Hay algo especial en su elegante diseño de inspiración indochina: azulejos de mosaico colocados a mano y detalles en la cornisa, estatuas sobre zócalos, bañeras con patas y mesas forradas de cuero.

Cada una de las 127 habitaciones de The Anam cuenta también con pinturas originales de artistas vietnamitas que narran la historia del país; incluso la carpintería está hecha a mano por artesanos locales con madera procedente de cosechas vietnamitas sostenibles. Más que un hotel de lujo, The Anam es una carta de amor a Vietnam.

Precios a partir de US$ 260.

The Anam Mui Ne, 18 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận 77000, Vietnam