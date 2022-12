Muere Jo Mersa Marley, artista de reggae y nieto de Bob Marley, a los 31 años

El video de "Redemption Song" en homenaje a Bob Marley 0:37

(CNN) -- Joseph, “Jo Mersa” Marley, un artista de reggae que siguió los pasos de su padre, el músico Stephen Marley, y de su abuelo, la fallecida estrella del reggae Bob Marley, murió, dijo la policía de Miami a CNN.



Tenía 31 años.

Marley fue encontrado sin vida dentro de su vehículo estacionado en Miami el lunes por la noche. La policía está investigando su muerte, pero dijo que no sospecha de un crimen. El forense de Miami-Dade está realizando un examen para determinar la causa de su muerte.

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, lamentó la muerte de Marley, quién nació en ese país pero creció en Miami.

“Esta es una noticia verdaderamente triste; envío fuerza a la familia Marley en este momento”, escribió Holness en un tuit este martes.

El líder de la oposición jamaicana, Mark J. Golding, tuiteó: “La pérdida de un hijo es un golpe devastador que ningún padre debería enfrentar, mis condolencias para Stephen y toda la familia”.

CNN se ha comunicado con un representante de Marley.

El joven Marley era un artista del reggae por derecho propio y lanzó su primer EP, "Comfortable", en 2014. Lanzó otro EP, titulado "Eternal", el año pasado.

Es más conocido por su éxito "Burn It Down" de 2016, así como por "Rock and Swing" del EP "Comfortable".

Según WZPP Radio, a Marley le sobreviven su esposa y su hija. Otros parientes sobrevivientes incluyen a su padre Stephen y varios hermanos.