¿Quién fue y qué hizo Pelé? Así fue la carrera del rey del fútbol

(CNN Español) -- Pelé dejó una huella en el fútbol que quizá ningún otro jugador pueda repetir.

El brasileño es para muchos el mejor futbolista de todos los tiempos. Por lo menos, es el único en la historia que ganó tres Copas del Mundo.

Pero además de eso, su bondad y su imagen casi intachable fuera de las canchas lo convierten en un ícono histórico del fútbol.

"Esta es una gran responsabilidad. Me siento muy cómodo aunque algo que no puedo descifrar es por qué Dios me dio este regalo. Esto ha sido un regalo de dios, y yo trato de ser la mejor persona posible. Intento ser respetuoso, trato prepararme y siempre gozar de buena salud. Pero lo más importante es respetar a la gente".

Pelé supo llegar a un lugar de privilegio a través del balompié, pero lo cierto es que primero tuvo que aprender a vivir en el sector más bajo de la sociedad brasileña.

Ídolo del fútbol a temprana edad

Nació en el año 1940 en una zona precaria del estado de Minas Gerais. Allí descubrió el fútbol a una edad muy temprana, y su progresión fue tan rápida, que debutó con el primer equipo del Santos cuando tan sólo tenía 15 años.

Un año después, ya se había puesto la camiseta de la selección brasileña.

Pelé todavía era un adolescente cuando dejó estampado por primera vez su nombre en la historia de los mundiales. Eso fue en Suecia 1958.

Ahí, O Rei rompió todos los récords. Se convirtió en el primer futbolista de 17 años en ganar una copa del mundo, tras vencer al equipo anfitrión sueco, al que le anotó 2 goles en la final del torneo. Ese fue el primer título mundial en sus vitrinas.

Cuatro años después, Pelé también integró el Brasil que repetiría éxitos en el mundial de Chile '62. Segundo Mundial, y segundo título para el 10 de la canarinha.

Aunque el torneo tuvo un gusto más agridulce que el anterior. Es que el crack sufrió un esguince en el segundo partido del torneo, ante Checoslovaquia, y no volvió a jugar en ese mundial.

Pese a ello, ese año 1962 terminó siendo redondo para Pelé. El crack del Santos llevó a su equipo a ganar el torneo brasileño, la Copa Libertadores y la Intercontinental.

Esas son tres proezas que el astro y el Santos supieron repetir al año siguiente.

Pelé ya era considerado el mejor de la época.

1 de 52 | Edson Arantes do Nascimento nació el 23 de octubre de 1940 y falleció el 29 de diciembre de 2022. Aquí fue fotografiado en el estadio Olímpico de Barcelona el 2 de septiembre de 2017. Crédito: Xavi Torrent/Getty Images 2 de 52 | Pelé, vestido con su camiseta del Santos, sonríe antes de jugar un partido amistoso contra el club francés "Racing", el 13 de junio de 1961. Crédito: AFP via Getty Images 3 de 52 | Pelé es hijo de otro jugador de fútbol, João Ramos do Nascimento, conocido como "Dondinho". En esta foto, Pelé regatea a un defensor durante un partido amistoso entre el Malmoe y Brasil, el 8 de mayo de 1960. Su equipo ganó 7-1. 4 de 52 | Pelé con su madre Celeste Arantes en marzo de 1965. Crédito: AP 5 de 52 | Pelé, a sus 17 años, llora en el hombro del portero Gylmar Dos Santos Neves (derecha) después de la victoria de Brasil por 5-2 sobre Suecia en la final de la Copa del Mundo, el 29 de junio de 1958. Crédito: AP 6 de 52 | La selección brasileña de fútbol posa antes de la final de la Copa del Mundo en Estocolmo, el 29 de junio de 1958. Brasil derrotó a Suecia 5-2 y ganó su primer mundial. Crédito: AP 7 de 52 | Partido amistoso entre Brasil y el Atlético de Madrid el 21 de junio de 1966 en el estadio Santagio Bernabeu antes de la Copa del Mundo. Crédito: AFP a través de Getty Imágenes 8 de 52 | Sus apodos son "Pérola Negra" (Perla Negra), "O Rei" (El rey) y "Dico". Crédito: Lemyr Marvins/Getty Images 9 de 52 | Pelé con sus compañeros de la selección a su llegada al Reino Unido para la Copa Mundial de la FIFA de 1966, el 25 de junio de 1966. Crédito: Len Trievnor / Daily Express / Hulton Archive / Getty Images 10 de 52 | Julio de 1966: A pesar de su decepción, Pelé felicita a la selección de Portugal después de vencer a Brasil por 3-1 en la Copa del Mundo de 1966. Crédito: Central Press / Getty Images 11 de 52 | Comenzó a jugar al fútbol profesionalmente a los 15 años. Su posición era la de centro delantero, su número de camiseta era el 10, y jugó en el Club de Fútbol Santos de 1956 a 1974. Crédito: AP 12 de 52 | Pelé abraza a Mario Zagallo tras el nombramiento de este último como entrenador de la selección brasileña de fútbol, en Río de Janeiro, Brasil, el 19 de marzo de 1970. Crédito: AP 13 de 52 | Pelé celebra con sus compañeros mientras sostiene la Copa Jules Rimet de la FIFA tras la victoria de Brasil 4-1 contra Italia en el Estadio Azteca de la Ciudad de México el 21 de junio de 1970. Crédito: AP 14 de 52 | Con esta victoria en el Estadio Azteca de México, Pelé se convirtió en el primer jugador en ganar tres Copas del Mundo. Crédito: AP 15 de 52 | Pelé hace la señal de la victoria el 20 de diciembre de 1971 durante una conferencia de prensa en París. Crédito: AFP via Getty Images 16 de 52 | Pelé, rodeado por una gran multitud el 30 de marzo de 1971 en los Campos Elíseos de París. Crédito: STAFF / AFP vía Getty Images 17 de 52 | El 1975 Pelé firmó un contrato para jugar en el Cosmos de Nueva York. En la foto el brasileño juega contra los Tampa Bay Rowdies el 19 de mayo de 1977. Crédito: AP / Jim Bourdier 18 de 52 | Pelé entra al campo ante una multitud de 73.669 personas en el Giants Stadium en Nueva Jersey, el 25 de agosto de 1977. Crédito: AP / Ray Stubblebine 19 de 52 | Pelé, en el centro, con otros exjugadores del Santos, posan junto al trofeo de la Libertadores durante la celebración del centenario del equipo en Santos, Brasil, el 14 de abril de 2012. Crédito: AP / Nelson Antoine 20 de 52 | Pelé posa en el nuevo "Friends Arena" en Solna, cerca de Estocolmo, durante una reunión con exjugadores de las selecciones nacional brasileña y sueca el 14 de agosto de 2012. Crédito: JONATHAN NACKSTRAND/AFP via Getty Images 21 de 52 | La reina Isabel II, en una gira por Sudamérica, sonríe después de darle una copa a Pelé en Río de Janeiro, Brasil, el 10 de noviembre de 1968. A la izquierda está el príncipe Felipe. Crédito: AP 22 de 52 | Pelé aparece con Johnny Carson en el "Tonight Show", el 9 de mayo de 1973. Crédito: AP / Allen Green 23 de 52 | 8 de mayo de 1973: Pelé sostiene un balón que autografió para el presidente de EE.UU. Richard Nixon. Crédito: AP / Henry Burroughs 24 de 52 | Pelé durante una entrevista en el Rockefeller Plaza de Nueva York en julio de 1975, cuando era jugador del Cosmos. Crédito: AP / Suzanne Vlamis 25 de 52 | El artista Andy Warhol, a la izquierda, hace una fotografía a Pelé para pintar un retrato del futbolista, el 27 de julio de 1977 en Nueva York. Crédito: AP / Claudia Larson 26 de 52 | Pelé con el papa Juan Pablo II durante una audiencia prIvada en el Vaticano el 18 de marzo de 1987. Crédito: AP / Arturo Arturo Mari 27 de 52 | Pelé junto con la presentadora Maria das Graças Meneghel (conocida como Xuxa) durante la edición 36 del festival de cine de Cannes el 14 de mayo de 1983. Crédito: RALPH GATTI / AFP a través de Getty Images 28 de 52 | Una foto de dos íconos del deporte que marcaron la segunda mitad del siglo XX: Pelé y Muhammad Ali, fotografiados el 19 de noviembre de 1999. Mark Sandten / Bongarts / Getty Images 29 de 52 | 12 de enero de 1997: el portugués Eusebio y Pelé se encuentran antes del anuncio al jugador del año de la FIFA. Crédito: Getty Images 30 de 52 | Pelé con el francés Just Fontaine el 7 de julio de 1998. Crédito: PEDRO UGARTE / AFP via Getty Images 31 de 52 | Joao Havelange, entonces presidente de la FIFA, Pelé y Joseph Blatter, secretario general de la federación. Crédito: JACQUES DEMARTHON / AFP a través de Getty Images 32 de 52 | 23 de mayo de 1988: Pelé con el argentino Diego Maradona con y el francés Michel Platini en Francia. Crédito: AP / Lionel Cironneau 33 de 52 | Diego Armando Maradona fotografiado en una hamaca con Pelé, durante una reunión en Río de Janeiro, el sábado 13 de mayo de 1995. Crédito: AP / G. Copolla 34 de 52 | 2 de noviembre de 2000: Sir Elton John y Pelé con la FA Cup en el vestuario de jugadores del Wembley Stadium de Londres. Crédito: Clive Mason / ALLSPORT 35 de 52 | 26 de marzo de 2000: Pelé asiste al Gran Premio de Brasil y saluda en el podio a David Coulthard, Michael Schumacher y Giancarlo Fisichella. Crédito: VANDERLEI ALMEIDA / AFP a través de Getty Images 36 de 52 | Pelé abraza a Diego Maradona el 11 de diciembre de 2000 en una ceremonia de la FIFA en Roma, Italia. GABRIEL BOUYS / AFP a través de Getty Images 37 de 52 | Franz Beckenbauer de Alemania, Pelé de Brasil y Bobby Charlton de Inglaterra sonríen para una foto durante el sorteo preliminar de la Copa Mundial de la FIFA Corea / Japón 2002 en Tokio el 7 de diciembre de 1999. Crédito: KAZUHIRO NOGI / AFP via Getty Images 38 de 52 | Pelé felicita a Ronaldo tras la final de la Copa del Mundo de 2002 en el estadio de Yokohama en Japón, el domingo 30 de junio. Crédito: AP / Dusan Vranic 39 de 52 | Pelé en un encuentro con el expresidente de Sudáfrica Nelson Mandela en Johannesburgo, Sudáfrica, el 17 de julio de 2007. Crédito: FIFA / BACKPAGEPIX / AFP via Getty Images 40 de 52 | El exfutbolista tiene varias memorias, entre ellas "Pelé: My Life and the Beautiful Game", "My Life in Pictures" y "Pelé: The Autobiography". Crédito: de PAUL ELLIS / AFP a través de Getty Images 41 de 52 | Pelé promocionando un libro el 1 de abril de 2014 en la ciudad de Nueva York. Crédito: Maddie Meyer / Getty Images 42 de 52 | Cristiano Ronaldo recibe a manos de Pelé el premio futbolista del año de la FIFA 2008 el 12 de enero de 2009. Crédito: FABRICE COFFRINI / AFP a través de Getty Images 43 de 52 | Pelé saluda al arquitecto Oscar Niemeyer el 4 de noviembre de 2010 en Río de Janeiro, Brasil. Crédito: AP / Felipe Dana 44 de 52 | El francés Eric Cantona y Pelé en un evento en Londres del equipo New York Cosmos el 2 de agosto de 2011. Crédito: AP / Sang Tan 45 de 52 | Pelé y el cantante Gilberto Gil durante una proyección en el festival de cine de Cannes el 18 de mayo de 2005. Crédito: FRANCOIS GUILLOT / AFP a través de Getty Images 46 de 52 | Pelé junto con la cantante colombiana Shakira y el presidente de la FIFA Joseph Blatter durante la ceremonia del Balón de Oro el 9 de enero de 2012. Crédito: FRANCK FIFE / AFP a través de Getty Images 47 de 52 | 9 de enero de 2012: Lionel Messi, Pelé, Sir Alex Ferguson, Dani Alves, Neymar, Ronaldo y Lothar Matthäus posan en la ceremonia del Balón de Oro. 48 de 52 | Pelé es fotografiado junto con los exjugadores Kaká y David Beckham antes de la final de la Copa Mundo de Brasil 2014 en el estadio Maracaná el 13 de julio en Río de Janeiro. Crédito: Jamie Squire / Getty Images 49 de 52 | Pelé llora al recibir un Balón de Oro honorífico durante una ceremonia en Zúrich el 13 de enero de 2014. Crédito: FABRICE COFFRINI / AFP a través de Getty Images 50 de 52 | Pelé habla con niños durante la inauguración de un campo de fútbol en la favela Mineira en Río de Janeiro, Brasil, el 10 de septiembre de 2014. Crédito: YASUYOSHI CHIBA / AFP via Getty Images 51 de 52 | Pelé posa junto con el futbolista francés Kylian Mbappé en un evento en París el 2 de abril de 2019. Crédito: FRANCK FIFE / AFP a través de Getty Images 52 de 52 | 7 de febrero de 2003: la casa de subastas Christie's muestra algunos objetos de Pelé; una camiseta usada por él luego de la Copa del Mundo de 1970, un par de guayos de cuando marcó su gol número 1000 y una carta de autenticidad de su contrato original con el Santos FC de 1960. Crédito: NICOLAS ASFOURI / AFP a través de Getty Images

Pelé, ícono también fuera de la cancha

Pero el poder de su imagen no sólo se reflejaba dentro de la cancha, sino que también fuera de ella.

En 1967, O Rei y el Santos disputaron un amistoso en Nigeria que detuvo por dos días la guerra civil que desangraba al país africano. El recuerdo de aquello, para Pelé, fue imborrable.

"La gente allí amaba tanto el fútbol que suspendieron la guerra para ver jugar al Santos en África. Esto fue fantástico. Fue algo indescriptible."

Es que ver a Pelé jugar, era sorprendente. Su rapidez, su agilidad y su capacidad goleadora deslumbraban a un público que, hasta entonces, no había visto sobre una cancha a un futbolista igual.

Su olfato anotador era tal, que cuando todavía no había cumplido los 30 años, el astro alcanzó lo que nadie en la historia ha podido repetir de manera oficial: marcar su gol número 1000. En esta ocasión, ante el Vasco da Gama.

El momento obligó al árbitro de aquel encuentro a parar el partido.

"Un amigo mío, que es un comediante en Brasil, me dijo: 'Escucha, dios paró el juego porque quería que todos vieran tu milésimo gol. Por eso es que quiso que fuera un tiro penal".

Con los mil goles en el bolsillo, el crack tenía al año siguiente un logro quizá aún más grande por alcanzar: convertirse en el primer futbolista en ganar tres mundiales.

Esto sucedió en México 1970, donde Brasil se quedó con la copa tras superar a Italia, sin perder o empatar un sólo partido. Pelé fue elegido como el mejor jugador del torneo, y además se quedó con un sobrenombre que lo acompañó por el resto de su vida: "O Rei".

"Sería muy difícil que surja otro Pelé"

Ya casi sin marcas por romper, Pelé se retiró del fútbol en 1977, tras jugar las últimas temporadas de su carrera en el Cosmos de Nueva York.

A sus 36 años, O Rei al final colgaba los botines con los que anotó un total de 1.281 goles.

Pese a su retiro, el brasileño mantuvo su relevancia, no sólo en el mundo del fútbol, sino que también en la política internacional.

Pelé trabajó como embajador de las Naciones Unidas, en defensa de la ecología. También participó en eventos de la FIFA en incontables ocasiones, e incluso fue nombrado en 1997 caballero de honor por la reina Isabel segunda de Inglaterra.

Pelé fue un ícono en el mundo y un tesoro nacional para Brasil. Es por eso que su muerte ha sido capaz de detener a un país de más de 200 millones de habitantes.

Como él mismo ha dicho entre risas, nunca habrá otro Pelé.

"Sería muy difícil que surja otro Pelé. Es que mi madre y mi padre ya han cerrado la fábrica".

Adiós a su majestad, adiós a O Rei.

