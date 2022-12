La vida y la filosofía de Pelé en 7 frases

Pelé, fotografiado en Brasilia el 25 de junio de 2008. Crédito: JOEDSON ALVES/AFP via Getty Images

(CNN Español) -- Pelé no era tímido: ya sea en entrevistas o en las redes sociales más recientemente, el astro del fútbol brasileño manifestaba abiertamente sus opiniones, en muchas ocasiones polémicas.

Aquí, un repaso de siete de las frases con las que "O Rei" se explicó a sí mismo y su filosofía en el deporte.

"Nací para jugar fútbol": la explicación de su don

La leyenda del fútbol brasilero abordó en muchas ocasiones su talento especial para la pelota. Una de sus frases más recordadas al respecto, no exenta de polémica para algunos, fue: "Nací para jugar fútbol, así como Beethoven nació para escribir música y Michelangelo nació para pintar"

"Siempre quise ser como él": la figura de su padre

Pelé hablaba continuamente sobre la figura de su padre, que fue su gran inspiración para dedicarse al fútbol.

"Mi padre era un buen jugador de fútbol, que marcaba muchos goles. Se llamaba Dondinho. Yo quería ser como él", dijo en una entrevista con CNN en 2015. "Era famoso en Brasil, en Minas Gerais. Era mi modelo a seguir. Siempre quise ser como él, pero lo que pasó, a día de hoy, solo Dios puede explicarlo".

Sobre las lealtades: "Hoy en día se juega por el país que más paga"

El astro firmó con el Santos a los 16 años y se quedó en ese club los 18 años siguientes. Solo compitió en otro equipo, el Cosmos de Nueva York, en una etapa de tres años en la que hizo mucho por la popularidad floreciente del fútbol en Nueva York.

Para él, la lealtad al club era importante.

"El jugador ha perdido la pasión por su país, por su club. Pero por el fútbol en sí, no. Seguirá jugando y teniendo emoción por él. Pero nadie juega por un club para ser leal a un club", dijo en ese diálogo de 2015. "Hoy en día se juega por el país que más paga. No tienen esa lealtad".

El fútbol más allá del fútbol: "La mayor familia del mundo hoy es el fútbol"

En 2014, cuando la Copa del Mundo se disputaba en su Brasil natal, Pelé reflexionó en entrevista con CNN sobre el lugar del fútbol más allá del deporte.

“Yo digo que la mayor familia del mundo hoy es el fútbol. Yo tuve las puertas abiertas en todas partes del mundo y todavía hasta hoy las tengo abiertas. Entonces, estas cosas son muy individuales, muy personales. Nosotros jugamos fútbol y tenemos fútbol en el mundo todas las semanas, todos los fines de semana y este es un solo caso, entonces no es nada”, dijo.

A Maradona: "un día, en el cielo, jugaremos juntos en el mismo equipo"

Las comparaciones entre Pelé y Diego Maradona, y las discusiones sobre quién fue mejor los acompañaron durante sus vidas.

En los años posteriores a su retiro, los jugadores tuvieron una buena relación. Días después de la muerte del 'Barrilete cósmico', Pelé publicó un homenaje emotivo para su "gran amigo" en el que precisamente habló de las comparaciones.

"Entonces, quiero decir que eres incomparable. Tu trayectoria estuvo marcada por la honestidad. Y a tu manera única y particular, nos enseñaste que tenemos que amar y decir ‘te amo’ mucho más a menudo. Tu rápida partida no me permitió decírtelo, así que solo te escribiré: Te amo, Diego. Mi gran amigo, muchas gracias por todo nuestro viaje”.

"Un día, en el cielo, jugaremos juntos en el mismo equipo. Y será la primera vez que levante el puño al aire en señal de triunfo en el campo sin celebrar un gol. Será porque por fin puedo abrazarte de nuevo", agregó.

Festejar: "No importa cuántos goles marques, celebra cada uno como si fuera el primero"

Pelé utilizaba Twitter activamente, a menudo con mensajes de carácter filosófico. El jugador, que marcó 1.281 goles en su carrera profesional (en 1.363 partidos), defendía la importancia de reconocer cada tanto con mensajes como "no importa cuántos goles marques, celebra cada uno como si fuera el primero".

"Salta alto. Celebra todos los goles de tu vida. ¡Nunca te avergüences de celebrar!", escribía en 2022, en un mensaje acompañado de una foto de un festejo de su juventud como delantero.

El valor de la perseverancia: "Para llegar lejos, hay que enfrentarse a la adversidad y no rendirse"

La perseverancia era otra de las virtudes que Pelé destacaba. "Una de las principales características de los grandes deportistas es la perseverancia. Para llegar lejos, hay que enfrentarse a la adversidad y no rendirse, aunque las posibilidades de éxito parezcan escasas", escribió en agosto de 2022 Pelé, quien alzó tres veces la Copa del Mundo, entre sus múltiples títulos con la canarinha y el Santos.

En otro mensaje en la misma línea, el deportista decía que "a veces la vida nos plantea retos que nos obligan a salir de nuestra zona de confort" y que "puede que no sea fácil, pero nos hace crecer como personas y nos enseña que somos capaces de mucho más de lo que pensábamos".