Pelé: lo que sabemos de la salud del astro brasileño del fútbol

(CNN Español) -- Pelé, leyenda del fútbol brasileño, ha enfrentado unas semanas difíciles para su salud.



Desde el 29 de noviembre permanece internado en el Hospital Judío Albert Einstein en São Paulo.

Edson Arantes do Nascimento, su nombre de nacimiento, es considerado como uno de los mejores futbolistas de la historia.

Esas son las noticias más recientes sobre la salud de Pelé:

El 29 de noviembre Pelé llegó al Hospital Israelita Albert Einstein para recibir tratamiento de una infección respiratoria y para una reevaluación del tratamiento de quimioterapia que se le sigue por un tumor en el cólon

El hospital informó que Pelé "presenta progresión de la enfermedad oncológica y requiere mayores cuidados relacionados con las disfunciones renales y cardíacas".

El 6 de septiembre de 2021, Pelé anunció en sus redes sociales que se había sometido a una cirugía para extirpar un tumor de su colon dos días atrás

El 30 de septiembre le dieron el alta del hospital de Sao Paulo en el que había sido intervenido

Los médicos le identificaron el cáncer después de descubrirle anomalías en el colon durante un examen de rutina, según el reporte de entonces de Reuters.

En ese momento ya se anunció que el exjugador tendría que recibir tratamiento de quimioterapia.

Sus problemas de salud a través de los años

Noviembre de 2012 - Se somete a una exitosa operación de cadera en un hospital de Sao Paulo.

13 de noviembre de 2014 - Se somete a una operación para eliminar cálculos renales.

24 de noviembre de 2014 - Es ingresado en un hospital brasileño con una infección del tracto urinario.

7 de mayo de 2015 - Es hospitalizado para someterse a una operación de próstata. Es dado de alta a los dos días.

3 de abril de 2019 - Es trasladado a un hospital de París por una infección urinaria.

9 de abril de 2019 - Regresa a Brasil y es ingresado en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo por una infección urinaria causada por cálculos renales. Cuatro días después, es operado. Sale del hospital dos días después de la operación.

¿Qué problemas de salud ha tenido Pelé?

Noticias desde el hospital donde está Pelé

Los hijos de Pelé han compartido imágenes y actualizaciones de su estado desde que fue internado.

Su hija Kely Nascimento publicó en Instagram el 23 de diciembre un conmovedor tributo y una foto de su padre.

“Seguimos aquí, en la lucha y en la fe. Una noche más juntos”, escribió Kely Nascimento.

El hijo de Pelé y entrenador de fútbol, Edson Cholbi do Nascimento, comúnmente conocido como Edinho, llegó el sábado 24 al Hospital Judío Albert Einstein en São Paulo, según una publicación de Instagram de su hermana Kely Nascimento.

Nascimento también publicó una foto con su hermano y otros miembros de la familia desde el interior del hospital donde su padre y leyenda del fútbol ha estado desde fines de noviembre, y escribió en el pie de foto que "No me iré, nadie me sacará de aquí".

Este 28 de diciembre, Kely publicó una nueva imagen en su cuenta de Instagram:

“Estos momentos son difíciles de explicar. A veces mucha tristeza y desesperanza, otras nos reímos y hablamos de recuerdos divertidos. Y lo que más aprendemos de todo esto es que debemos buscarnos y mantenernos cerca. Esa es la única forma en que todo vale la pena. Con todos juntos”, escribió.