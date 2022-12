Surgen más afirmaciones falsas de George Santos sobre su trabajo, educación e historia familiar

Congresista electo que mintió sobre su hoja de vida: No soy un fraude 2:54

(CNN) -- El representante electo George Santos hizo más afirmaciones falsas sobre su historial familiar, historial laboral y educación en apariciones de campaña a lo largo de los años, según encontró una revisión de las declaraciones hechas en dos de sus campañas para el Congreso.



KFile de CNN descubrió más falsedades de Santos, incluidas afirmaciones de que se vio obligado a abandonar una escuela privada de la ciudad de Nueva York cuando los activos inmobiliarios de su familia sufrieron una recesión y la afirmación de que representó a Goldman Sachs en una importante conferencia financiera donde reprendió a la compañía por invertir en energías renovables.

CNN también indagó más sobre otras declaraciones de Santos sobre los antecedentes de su familia. En una entrevista, Santos dijo que el nombre judío histórico de la familia de su madre era "Zabrovsky", y luego pareció operar una campaña de GoFundMe para una organización benéfica de mascotas (que, según afirmó falsamente, era una organización sin fines de lucro bajo ese alias). Los genealogistas con los que CNN habló anteriormente no encontraron evidencia de herencia judía o ucraniana en su árbol genealógico.

En otro momento, dijo que su madre, cuya familia ha vivido en Brasil desde fines del siglo XIX, era una inmigrante blanca de Bélgica.

La campaña de Santos no respondió a la solicitud de comentarios de CNN.

Desde que surgieron por primera vez los informes sobre sus afirmaciones falsas, Santos se ha esforzado por minimizar sus fabricaciones como meros "adornos". Pero las afirmaciones de Santos ilustran un patrón de fabricación de detalles sobre su vida, a menudo al servicio de presentar una narrativa personal más convincente o interesante. La oficina del fiscal de distrito del condado de Nassau dijo el miércoles que está investigando las fabricaciones de Santos, aunque no especificó las falsedades que exploraría.

En entrevistas en los últimos días, Santos admitió haber mentido sobre partes de su currículum, incluida la graduación de la universidad, pero le dijo al periódico The New York Post que la tergiversación de su historial laboral en Goldman Sachs y Citigroup fue una “mala elección de palabras”. No hay registro de que haya trabajado en las principales instituciones financieras del país, como había afirmado anteriormente.

Santos también negó que se hubiera llamado a él mismo judío, una afirmación falsa, alegando que "nunca dijo ser judío", pero en broma dijo que era "como judío" al diario TheNew York Post. También afirmó falsamente que sus abuelos “sobrevivieron al Holocausto” y huyeron de Europa para escapar de la persecución judía. Pero CNN descubrió que Santos se llamó a sí mismo “judío estadounidense” y “judío latino” en múltiples ocasiones. La Coalición Judía Republicana le quitó la invitación a Santos para que apareciera en ninguno de sus eventos porque “tergiversó su herencia”.

A pesar de los escándalos, el republicano de Nueva York, que logró su escaño en Long Island, dijo que asumirá el cargo en enero, lo que provocó llamados a renunciar por parte de los demócratas.

Estas son algunas de las falsedades absolutas de George Santos que encontró CNN:

Fue a la escuela preparatoria de lujo, pero tuvo que salirse porque los bienes raíces de su familia implosionaron

En las apariencias, y en una vieja biografía de campaña, Santos afirmó que sus padres lo enviaron a Horace Mann, una escuela privada de élite en el Bronx.

“Inició la escuela preparatoria Horace Mann en el Bronx, sin embargo, no se graduó de Horace Mann por dificultades económicas de su familia”, decía su biografía en 2019 para su primera campaña al Congreso que Santos perdió.

Santos también hizo la misma afirmación en una aparición en un programa de YouTube en 2020.

“Me enviaron a una buena escuela preparatoria, que era Horace Mann Prep en el Bronx. Y, en mi último año de escuela preparatoria, desafortunadamente mis padres cayeron en tiempos difíciles, algo que más tarde se conocería como la depresión de 2008. Pero nos golpeó un poco antes con el apalancamiento excesivo de bienes raíces. Y el mercado comenzó a implosionar. Um, y lo primero que se fue fue la escuela preparatoria. Sabes, no puedes pagar una matrícula de US$ 2.500 en ese momento, ¿verdad? Entonces, de todos modos, dejé la escuela, eh, cuatro meses antes de la graduación”.

Pero la afirmación es falsa, según la escuela.

“Hemos buscado en los registros y no hay evidencia de que George Santos (o cualquier otro alias) haya asistido a Horace Mann”, dijo a CNN Ed Adler, un portavoz de la escuela.

Afirmó que criticó a Goldman Sachs en una conferencia de capital privado como empleado

“¿Alguna vez ha oído hablar de un empleado de Goldman Sachs que subió al escenario en la conferencia de capital privado más grande del mundo, SALT, dirigida por Anthony Scaramucci, y reprendió a su empleador? Bueno, eso hice”, dijo Santos en un podcast local este verano. “Y lo hice a la moda de las energías renovables y el calentamiento global. Este era el panel en el que estaba. Y todos están hablando de energía solar, eólica, y esto fue, ¿cuánto, hace siete años? Y dije, sabes qué, esto es una estafa. Es el dinero de los contribuyentes el lo subsidia”.

La afirmación es completamente ficticia, según Goldman Sachs, que ha dicho que Santos nunca trabajó allí, y Scaramucci, que dirige la conferencia.

Scaramucci le dijo a CNN en un mensaje que no solo no hay registro de su aparición en un panel, sino que tampoco hay evidencia de que Santos haya ido a la conferencia.

Dijo que el nombre judío de su familia era Zabrovsky (y recaudó fondos con él)

En una aparición en un programa digital de Fox News en febrero, Santos dijo que sus abuelos maternos cambiaron su apellido judío, que era Zabrovsky, una afirmación que no hay evidencia y los registros contradicen.

“No llevamos el apellido ucraniano. Para muchas personas que son descendientes de refugiados de la Segunda Guerra Mundial o sobrevivientes del Holocausto se cambiaron muchos nombres y papeleo en nombre de la supervivencia. Así que no llevo el apellido familiar que hubiera sido Zabrovsky. Llevo el apellido de soltera de mi madre, que es el lado holandés de la familia”.

Megan Smolenyak, autora y genealogista profesional que ayudó a investigar el árbol genealógico de Santos a pedido de CNN, le dijo a CNN: “No hay señales de herencia judía o ucraniana ni indicios de cambios de nombre en la historia de la familia”.

Santos eliminó su antigua cuenta privada de Facebook la semana pasada, pero KFile de CNN revisó los registros que indican que usó el alias de “Anthony Zabrovsky” para recaudar fondos para una organización benéfica de mascotas. La página de GoFundMe con ese alias ya no existe. CNN contactó a GoFundMe pero no recibió respuesta.

Santos afirmó que su madre emigró de Bélgica

En una aparición en la radio de diciembre de 2020, Santos afirmó falsamente que su madre “huyó del socialismo” en Europa y se mudó a Estados Unidos.

“Mi padre huyó del socialismo en Brasil. Mi madre huyó del socialismo en Europa, y vinieron aquí y formaron una familia. Y hoy pueden estar orgullosos de tener un hijo que es un hombre de negocios bien logrado, que ahora se postula para el Congreso de Estados Unidos. Eso es algo que no estaba en las cartas de mi familia”, dijo Santos.

También afirmó en otra entrevista de 2020 que “creció con una madre blanca caucásica, inmigrante de Bélgica”.

Pero la madre de Santos nació en Brasil, según registros genealógicos.