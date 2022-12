¿Desde cuándo se celebra el Año Nuevo y dónde lo festejan en otro momento?

Mira los rituales que realizan los mexicanos para buscar prosperidad en el Año Nuevo 3:05

(CNN) -- El Año Nuevo es el momento en el que muchas personas suelen hacer resoluciones para romper malos hábitos y comenzar mejores rutinas. Y también se cree que la mayoría de las tradiciones aseguran buena suerte para el próximo año.

En muchas partes de Estados Unidos se come frijol carita el día de Año Nuevo para tener buena suerte, mientras que en España y en otros países de Latinoamérica, las personas acostumbran comer 12 uvas al son de las campanas de medianoche.

Pero, ¿desde cuándo se celebra el Año Nuevo?

Las primeras celebraciones conocidas de Año Nuevo fueron en Mesopotamia y datan del 2000 a. C. Los primeros romanos usaban el 1 de marzo como día de Año Nuevo, mientras que otras culturas utilizaron el equinoccio de otoño o el solsticio de invierno para marcar el nuevo año.

Por su parte, en 1582 la Iglesia Católica Romana adoptó el calendario gregoriano, que marca el 1 de enero como el año nuevo.

Enero lleva el nombre de Jano, el dios con dos caras, una que mira hacia adelante y otra hacia atrás.

Los lugares donde se celebra el Año Nuevo en otra época

Año Nuevo Lunar

El Año Nuevo Lunar se celebra en muchos países de Asia y es la celebración más larga e importante del calendario lunisolar chino. Este 22 de enero de 2023 comienza el año 4721 y marca el primer día del Año Nuevo en el calendario chino. Es es el Año del Conejo.

El Año Nuevo Lunar se celebra durante la segunda luna nueva después del solsticio de invierno, generalmente entre el 21 de enero y el 20 de febrero en el calendario gregoriano.

Las festividades del Año Nuevo Lunar comienzan el primer día del primer mes lunar del calendario chino y continúan hasta el día 15 del mes lunar, cuando la luna está llena.

La leyenda china sostiene que Buda pidió a todos los animales que lo encontraran el día de Año Nuevo y nombró un año después de cada uno de los doce animales que vinieron.

Los animales del calendario chino son el perro, el cerdo/jabalí, la rata, el buey, el tigre, el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la oveja, el mono y el gallo.

Diwali

La fiesta hindú de Diwali es la fiesta nacional más grande y brillante de la India. Pero los indios de todo el mundo se unen para celebrar el festival de las luces.

Como celebración de la victoria del bien sobre el mal y de la luz sobre la oscuridad, la luz es un importante símbolo físico y espiritual de la festividad. El Diwali es tan importante para los hindúes como lo es la Navidad para los cristianos, y marca el comienzo de un nuevo año financiero para las empresas indias en todo el mundo.

Para muchos indios, Diwali honra a Lakshmi, la diosa hindú de la riqueza. Iluminan sus casas y abren sus puertas y ventanas para darle la bienvenida. Además de hindúes, jainistas, budistas y sikhs también celebran Diwali en países como Nepal, Bangladesh, Malasia y Singapur. Las leyendas y costumbres que acompañan a las celebraciones de Diwali varían entre religiones y regiones.

Nowruz

Así como la primavera es una época de renacimiento, el Año Nuevo persa es una época para celebrar una nueva vida. Nowruz se celebra en el equinoccio de primavera, que es el 20 de marzo.

Esta celebración de la primavera está llena de simbolismo en torno al renacimiento y la renovación, porque la primavera es una época en la que la vida regresa después de un largo y frío invierno, dijo Yasmin Khan, activista de derechos humanos con sede en Londres y autora de “The Saffron Tales: Recipes from the Persian Kitchen” y “Zaitoun: Recipes and Stories from the Palestinian Kitchen.” Estos dos libros de cocina de Khan inspiran y brindan una ventana a las culturas e historias de las personas del Medio Oriente a través de la comida.

