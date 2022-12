Djokovic dice que la deportación se quedará con él por el resto de su vida

Djokovic está de vuelta en Australia tras escándalo de extradición 1:03

(Reuters) -- El tenista serbio Novak Djokovic dijo que nunca olvidará cómo se sintió al ser deportado de Australia a principios de este año, pero dijo que su voluntad de regresar para el Grand Slam de 2023 en Melbourne Park muestra la profundidad de los sentimientos que tiene por el país.

Djokovic fue deportado en la víspera del Abierto de Australia 2022 en enero por no estar vacunado contra el covid-19 y recibió una prohibición de viajar por el país por tres años.

Sin embargo, la prohibición de visa del ex número uno del mundo fue eliminada en noviembre, abriendo un camino para que Djokovic apunte a una décima corona del Abierto de Australia y dándole la oportunidad de empatar la marca de Rafa Nadal de 22 títulos de Grand Slam.

“No puedes olvidar esos eventos, es una de esas cosas que te quedan grabadas”, dijo Djokovic en su primera conferencia de prensa desde que regresó a Australia.

“Se queda contigo por el resto de tu vida. Es algo que nunca había experimentado antes y espero que nunca más, pero es una experiencia de vida valiosa para mí.

“Pero tengo que seguir adelante y volver a Australia habla de lo que siento por este país y de cómo me siento jugando aquí”, dijo el tenista serbio.

Djokovic se preparará para el Abierto de Australia jugando en el Adelaide International a partir del 1 de enero y espera una cálida recepción por parte de los fanáticos locales.

“Es un gran lugar y la gente en Adelaide, y en general en Australia, ama el tenis, ama los deportes y es una nación deportiva, así que espero que haya mucha gente mirando y podamos pasar un buen rato”, dijo Djokovic.

“Espero que todo sea positivo. Obviamente, no es algo que pueda predecir. Haré todo lo posible para jugar un buen tenis y traer buenas emociones y buenos sentimientos a la multitud", añadió.

Djokovic dijo que su experiencia general en Australia no se había visto afectada por lo que sucedió en enero.

“Lo que pasó hace 12 meses no fue fácil de digerir por algún tiempo pero al mismo tiempo tenía que seguir adelante. Esas circunstancias no reemplazarán lo que he vivido en Melbourne y en Australia a lo largo de toda mi carrera”, dijo Djokovic.

“Así que vengo con emociones positivas y tengo muchas ganas de jugar allí. Ha sido mi Grand Slam favorito, los resultados lo demuestran”.