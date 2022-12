¿Qué dijeron los futbolistas más grandes sobre Pelé? Así hablaban Ronaldo, Cruyff, Cafú, Puskas...

Resumen de la carrera de Pelé: "La pelota lo amó" 7:17

(CNN Español) -- Para hablar de Edson Arantes do Nascimento no es necesario ser un experto conocedor del fútbol, pues el brasileño construyó una leyenda alrededor de su nombre de tal manera que hoy todo el mundo puede referirse a Pelé como uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia.

Pelé, quien ayudó a Brasil a ganar tres títulos de la Copa del Mundo, en 1958, 1962 y 1970, ha sido aplaudido por generaciones de jugadores, desde con quienes jugó en aquellas épocas de oro, como quienes lo vieron alguna vez en las canchas soñando ser como él. Lo cierto es que las palabras de grandeza para el rey del fútbol, nunca han faltado, incluso de quienes alguna vez lo enfrentaron en las canchas.

Pelé anotó 1.281 goles en toda su carrera profesional, en 1.363 partidos.

"Pelé revolucionó el fútbol. Pelé detuvo una guerra. Pelé unió a países, unió a familias. No había ningún problema de razas, ni de idiomas", dijo Cafú, capitán del equipo de Brasil en 2002, que también ganó la Copa Mundo para su país, en declaraciones a la FIFA.

"Yo nací en 1970. En 2002, me proclamé campeón del mundo. Era el capitán. ¿Y de nada menos que quién tuve el honor de recibir el trofeo del Mundial? ¡De Pelé! ¡Hombre! Si sigo hablando, lloro. ¡Es muy emotivo!”, agregó Cafú.

Según Ronaldo Luís Nazário, otro de los grandes futbolistas brasileños, hablar de Pelé, es "hablar de una entidad, es hablar de algo muy superior a todos”, dijo a la FIFA.

Otro de los referentes del fútbol de Brasil, Eduardo Gonçalves de Andrade, más conocido como Tostao, quien hizo parte de una de las mejores selecciones de Brasil de la historia, la de 1970, que ganó la Copa Mundo, comparó a Pelé con Maradona y hasta con Messi, pero el verdicto para él es definitivo: Pelé, es el rey.

“Creo que Pelé era mejor que todos los demás. En mi opinión, no hay ni punto de comparación. No tenía ni un solo defecto. Maradona era espectacular, pero no estaba al nivel de Pelé físicamente, no marcó el número de goles que marcó Pelé... Si tomamos las cualidades de Cristiano Ronaldo y de Messi y las combinamos, ¡entonces tendremos un jugador que comparar con Pelé!”, dijo Tostao a la FIFA.

Y, según Zico, exfutbolista brasileño, el debate sobre el mejor jugador del mundo era absurdo en cuanto Pelé existiera: “Este debate sobre el jugador del siglo es absurdo. Solo hay una respuesta posible: Pelé. Es el futbolista más grande de todos los tiempos, y con diferencia, añadiría yo”, dijo, citado por la FIFA.

Estos son solo unos de los ejemplos de cómo muchos —desde futbolistas, como políticos y personalidades— alabaron a Pelé como uno de los mejores futbolistas de la historia.

Quienes jugaron contra él, lo recuerdan con respeto, casi reverencia, como lo dijo el defensa italiano Tacisio Burgnich, quien jugó contra Pelé en la final de 1970: "Me dije a mí mismo antes del juego que él estaba hecho de carne y hueso, como todos los demás. Pero me equivoqué".

El brasileño fue aplaudido hasta por sus propios rivales en la cancha. Así lo recordó el centrocampista sueco Sigge Parling, cuyo equipo perdió 5-2 en la final del Mundial de 1958. En ese partido un joven Pelé de tan solo 17 años, marcó dos de los goles.

“Después del quinto gol, sentí ganas de aplaudir”, dijo Parling después del partido, según la FIFA.

Pelé, más allá del fútbol: la inspiración de otras personalidades

Pero no solo los futbolistas han hablado de Pelé. Personalidades reconocidas como el artista estadounidense Andy Wharhol y hasta el presidente de Estados Unidos, Ronald Regan y el líder sudafricano Nelson Mandela, tuvieron palabras de admiración para Pelé.

“Pelé era uno de los pocos que contradecían mi teoría: en vez de 15 minutos de fama, va a tener 15 siglos”, dijo el artista estadounidense Andy Warhol, quien trabajó junto a Pelé en algún momento.

Para Mandela, ver jugar a Pelé era algo extraordinario, la mezcla entre la felicidad de niño y la elegancia de un hombre: “Verlo jugar era ver la alegría de un niño combinada con la extraordinaria elegancia de todo un hombre”, dijo el líder Sudafricano.

El escritor y director de cine italiano Pier Paolo Pasolini dijo que lo de Pelé era "poesía": “En cuanto el balón le llegaba a los pies a Pelé, el fútbol se transformaba en poesía”.

Y la importancia de Pelé como ídolo mundial, quizá quedó reflejada mejor que nada cuando el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, habló de la fama que tenía Pelé.

"Probablemente ustedes estén al tanto de quién está aquí conmigo. De hecho, mi nombre es Ronald Reagan. Este caballero que está aquí conmigo es mejor conocido por ustedes, estoy seguro", dijo Regan entre risas, al recibir a Pelé en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca, en 1982. "No creo que haya un mejor jugador de fútbol en la historia de este deporte que tenga el récord que él tiene a nivel mundial".

Otros jugadores que han hablado sobre Pelé

"Pelé representa el fútbol. Desde que me enamoré del fútbol siempre he oído el nombre de Pelé. Para nosotros los brasileños, él es el fútbol. Es la pasión y el fútbol mismo. Él representa todo", dijo el futbolista brasileño, delantero del PSG, Neymar, en un saludo por los 80 años de Pelé.

“El futbolista más grande de la historia ha sido [Alfredo] Di Stéfano. Me niego a catalogar a Pelé como futbolista. Estaba por encima de eso”, dijo Ferenc Puskás, exfutbolista húngaro, ex jugador del Real Madrid, citado por la FIFA.

“Su Majestad, su Alteza. ‘Le Roi’, ‘El Rey’. Mi primer vídeo, un VHS que vi fue de usted jugando en esos Mundiales, transmitiendo mensajes positivos. Gracias por compartir esa pasión”, dijo el exfutbolista marfileño Didier Drogba, citado por la FIFA.

“Pelé era el único futbolista que superaba los límites de la lógica”, dijo Johan Cruyff, exfutbolista neerlandés.

“Pelé era más grande que el papa. Allí donde iba, despertaba un entusiasmo como el de los Beatles. Muhammad Ali, Robert Redford, Mick Jagger, Elton John… todos estaban asombrados ante Pelé”, afirmó Steve Ross, quien ayudó a llevar a Pelé al Cosmos, el último equipo en el que jugó el brasileño.