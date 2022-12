Última hora de la muerte de Pelé en vivo: noticias y reacciones

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

Alberto Fernández, presidente de Argentina

Gustavo Petro, presidente de Colombia

Gobierno de Brasil

El Gobierno Federal, a través de la Presidencia de la República, ofrece sus condolencias a los familiares y amigos de Edson Arantes do Nascimento, Rey Pelé, por su fallecimiento en la ciudad de São Paulo.

Lula da Silva, presidente electo de Brasil

Tuve el privilegio que no tuvieron los jóvenes brasileños: vi jugar a Pelé, en vivo, en Pacaembu y Morumbi. Jugar, no. Vi a Pelé dar un espectáculo. Porque cuando le llegaba el balón siempre hacía algo especial, que muchas veces terminaba en gol.

Barack Obama, expresidente de Estados Unidos

Pelé fue uno de los más grandes en jugar este hermoso juego. Y como uno de los atletas más reconocidos del mundo, entendió el poder de los deportes para unir a las personas. Nuestros pensamientos están con su familia y todos los que lo amaban y admiraban.

