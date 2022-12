¿Cuánto será el salario mínimo en EE.UU. para 2023?

¿Qué implica que haya bajado la inflación en Estados Unidos? 1:54

(CNN Español) -- Los trabajadores estadounidenses podrían ver un aumento en sus salarios de un 4,3% en 2023, una cifra que podría representar el aumento más alto en 15 años, según una encuesta de la firma de consultoría Willis Towers Watson.

Pero no todo es color de rosa. Con la inflación general en un punto alto, cualquier aumento que un empleado obtenga por debajo de esos niveles significa que ganará menos porque su salario no alcanzará para tanto como se pensaría.

Por otra parte, los aumentos de salario en Estados Unidos no son uniformes, pues hay al menos 30 estados más la ciudad de Washington (Distrito de Columbia) tienen leyes que establecen salarios mínimos mayores al federal, que según la más reciente información del Departamento de Trabajo está fijado en US$ 7,25 por hora.

El más reciente aumento de salarios se dio a comienzos de 2022, cuando 21 estados subieron sus salarios mínimos en diferentes rangos que fueron desde unos centavos a US$ 1,5 más que el año anterior.

El salario mínimo federal

El mínimo federal es de a US$ 7,25 por hora desde 2009. La cifra no se ajusta automáticamente, sino que es necesario que el Congreso apruebe y el presidente firme una ley a tales efectos. Este período desde 2009 es el más largo que los trabajadores estadounidenses han pasado sin un aumento salarial por mandato federal.

publicidad

El presidente de Estados Unidos Joe Biden y algunos demócratas progresistas abogaron anteriormente por un salario mínimo federal de US$ 15, una propuesta que ya corre para los contratistas federales de acuerdo a un decreto del Gobierno, pero que fracasó en el Congreso en 2022.

También hay una gran excepción al salario mínimo para los trabajadores que dan propinas, como los meseros. El mínimo federal para esos trabajadores es de solo US$ 2,13 por hora.

Los 10 estados con los salarios mínimos más altos que se esperan aumenten en 2023

Se espera que salario mínimo más alto para 2023 sea el del Distrito de Columbia, que en julio de 2022 aumentó su salario de US$ 15,20 a US$ 16,10 por hora, sin importar el tamaño de la compañía para la que trabajen. Para 2023 este será el salario mínimo más alto. Y el salario mínimo para los empleados que ganen propinas pasará de US$ 5,05 por hora a US$ 5.35, según el Departamento de Servicios de Empleo local.

Por su parte, en el estado de Washington, el salario mínimo aumentará en 2023 US$ 1,25 por hora, pasando de US$ 14,49 a $15,74 por hora. El aumento, que representa un 8,66% "está directamente relacionado con el costo de los bienes comunes como la vivienda, la alimentación y la atención médica, tal como se refleja en el Índice de Precios al Consumidor", dice el Departamento de Trabajo del estado.

California también aumentará su salario básico. Desde enero del próximo año establecerá su salario mínimo en US$ 15,50 por hora de los actuales US$ 14 por hora.

Massachusetts aumentará su salario de US$ 14,25 a US$ 15 por hora. Para los trabajadores que ganen propinas, el salario básico será de US$ 6,75 por hora, más propinas.

Desde el 31 de diciembre de 2022, el estado de Nueva York pasará de tener un salario mínimo de US$ 13,20 a US$ 14,20. La ciudad de Nueva York conserva el salario mínimo en US$ 15.

Connecticut aumentará sus salarios mínimos de US$ 14 en 2022 a US$ 15 el 1 de junio de 2023.

Nueva Jersey aumentará en un US$ 1,13 el salario mínimo por hora, pasando de US$ 13 a US$ 14,13 desde el 1 de enero de 2023.

Arizona aumentará su salario mínimo en US$ 1,05, pasando el pago por hora de US$ 12,80 a US$ 13,85.

Maine también aumentará el pago mínimo por hora a partir del 1 de enero de 2023, pasando ese un pago de US$ 12,75 a US$ 13,80.

Oregon espera un aumento de su salario mínimo estándar de US$ 12,75 por hora a 13,50 el 30 de junio. Desde esa fecha el pago mínimo en Portland es de 14,75 por hora. Se espera un próximo aumento del salario el 1 de julio de 2023.

-- Con información de Melissa Velásquez Loaiza de CNN en Español y Jeanne Sahadi, Shawna Mizelle y Taylor Romine de CNN.