El sésamo se unirá a la lista de los principales alérgenos alimentarios desde el 1 de enero, dice la FDA

¿Existe cura para las alergias a los alimentos? 3:16

(CNN) -- A partir del 1 de enero, el sésamo o ajonjolí se unirá a la lista de los principales alérgenos alimentarios definidos por ley, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

El cambio se produce como resultado de la Ley de Seguridad, Tratamiento, Educación e Investigación de Alergias Alimentarias, o Ley FASTER, que se promulgó en abril de 2021.

La FDA ha estado analizando durante varios si poner las semillas de sésamo en la lista de los principales alimentos alérgenos, que también incluye leche, huevos, pescado, crustáceos, nueces, maní, trigo y soja. Agregar las semillas de sésamo a la lista de alérgenos alimentarios principales significa que los alimentos que contienen sésamo estarán sujetos a requisitos normativos específicos de alérgenos alimentarios, incluidos los relacionados con el etiquetado y la fabricación.

Las alergias al sésamo afectan a personas de todas las edades y pueden manifestarse en síntomas como tos, picazón en la garganta, vómitos, diarrea, sarpullido en la boca, dificultad para respirar, sibilancias y descensos en la presión arterial, le dijo a CNN en 2020 el Dr. Robert Eitches, alergólogo, inmunólogo y médico tratante en Cedars -Sinai Medical Center en Los Ángeles.

La FDA realiza inspecciones y toma de muestras de productos alimenticios para verificar que los principales alérgenos alimentarios estén debidamente etiquetados en los productos y para determinar si las instalaciones alimentarias están evitando el contacto cruzado con alérgenos, según el sitio web de la agencia.

“Lo que significa es que, para los 1,6 millones de estadounidenses con alergia al sésamo que amenaza la vida, sus vidas mejorarán a partir del 1 de enero de 2023”, dijo Jason Linde, vicepresidente senior de asuntos gubernamentales y comunitarios de Food Allergy Research & Education, un gran financiador privado de la investigación de alergias alimentarias. La organización ayudó a trabajar para aprobar la Ley FASTER.

El sésamo “está en docenas de ingredientes”, dijo Linde, pero no siempre se establecía su uso en los alimentos.

“Durante años, (las personas) con una alergia al sésamo potencialmente mortal tenían que mirar el reverso de la etiqueta, llamar al fabricante y tratar de averiguarlo”, dijo. “Si se incluía, simplemente se incluía como una especia o sabor natural”.

La nueva ley que entrará en vigor el 1 de enero “es una gran victoria para la comunidad de alergias alimentarias”, dijo Linde.

El camino hacia la inclusión del sésamo en la lista de alérgenos

Antes de la Ley FASTER, en noviembre de 20202 la FDA recomendó a los fabricantes de alimentos que incluyeran voluntariamente el sésamo como ingrediente en las etiquetas de los alimentos. La guía no era un requisito y estaba destinada a ayudar a las personas con alergias al sésamo a identificar los alimentos que pueden contener la semilla.

Según las reglamentaciones anteriores a la recomendación de 2020, el sésamo debía declararse en una etiqueta si se usaban semillas enteras como ingrediente. Pero no se requería el etiquetado cuando el ajonjolí se usaba como saborizante o en una mezcla de especias. Tampoco era necesario para un producto como el tahini, que está hecho de pasta de sésamo molida. Algunas personas no saben que el tahini está hecho de semillas de sésamo.

Si bien se agradeció dicha orientación, “la orientación voluntaria es solo eso, voluntaria”, dijo Linde. “Las empresas no tienen que seguirlo, y muchas no lo hicieron”.

“La forma en que la FDA identifica un alérgeno como uno que debe etiquetarse se debe a la cantidad de personas que son alérgicas”, dijo previamente a CNN Lisa Gable, exdirectora ejecutiva de FARE. “Toma el sésamo, por ejemplo: lo que sucedió es que hubo un aumento en la cantidad de personas que tienen anafilaxis debido al sésamo. Hay varias opiniones sobre por qué es así, pero una razón podría ser el hecho de que ahora es más un ingrediente subyacente dentro de muchas tendencias dietéticas".

A medida que los alimentos veganos y de origen vegetal se han vuelto más populares, el uso generalizado de nueces y semillas ha sido un tema que ha surgido con más frecuencia, dijo Eitches.

Consejos de seguridad

“Recordamos a los consumidores que los alimentos que ya están en el comercio interestatal antes de 2023, incluidos los que se encuentran en los estantes minoristas, no necesitan ser retirados del mercado o reetiquetados para declarar el sésamo como alérgeno”, dijo la FDA en un comunicado del 15 de diciembre. “Dependiendo de la vida útil, es posible que algunos productos alimenticios no tengan etiquetas de alérgenos para el sésamo en la fecha de vigencia. Los consumidores deben consultar con el fabricante si no están seguros de si un producto alimenticio contiene sésamo”.

Muchas empresas ya han comenzado el proceso de etiquetado de sus productos, pero podrían pasar de tres a seis meses hasta que los alimentos que se encuentran actualmente en los estantes se vendan o retiren, dijo Linde. Algunos alimentos, como las sopas, tienen una vida útil aún más larga.

Las personas con alergias al sésamo pueden mantenerse seguras si tienen “mucho cuidado” al comer ciertos alimentos, especialmente en los restaurantes, dijo Eitches.

Es más probable que los restaurantes del Medio Oriente, veganos y japoneses incluyan diferentes formas de semillas de sésamo en sus platos, agregó.

Aquellos que sospechen que son sensibles o alérgicos al sésamo deben consultar a un especialista que pueda responder sus preguntas y proporcionar medicamentos o dispositivos para situaciones de emergencia, dijo Eitches.

La adrenalina y la epinefrina son más eficaces que la difenhidramina, agregó. Si ocurre una reacción alérgica, esté preparado con cualquier medicamento o dispositivo y busque ayuda médica.

-- Sandee LaMotte y Shelby Lin Erdman de CNN contribuyeron a este informe.