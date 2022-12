"El Rottweiler de Dios": Benedicto dio forma a la doctrina católica, pero se enfrentó a críticas por el manejo de la crisis de abuso sexual

Muere el papa Benedicto XVI: mira sus logros y sus polémicas 4:22

(CNN) -- El papa emérito Benedicto XVI, cuya muerte a los 95 años se anunció el sábado, fue una poderosa fuerza intelectual que dio forma a la teología de la Iglesia Católica durante más de un cuarto de siglo antes de conmocionar al mundo al renunciar en 2013.

Si bien no tiene precedentes, la renuncia de Benedicto fue muy inusual. Los papas suelen ocupar el cargo hasta la muerte, y el último papa en dimitir fue Gregorio XII, quien renunció en 1415 para poner fin a una guerra civil dentro de la iglesia.

Apoyado por papas carismáticos y populares a nivel mundial —St. Juan Pablo II y el papa Francisco— Benedicto se presentó de una manera diferente. Amigos y biógrafos lo describieron como tranquilo y erudito, más cómodo entre tomos teológicos que entre multitudes adoradoras.

De manera típica, Benedicto anunció su inesperada renuncia en latín. Tenía 85 años en ese momento y citó su avanzada edad como inadecuada para las exigencias de dirigir la Iglesia Católica.

Benedicto, nacido en Alemania, se vio a sí mismo y a la iglesia como un baluarte contra las tendencias seculares de la sociedad occidental, particularmente lo que llamó la "dictadura del relativismo". A menudo insistía en que los católicos mantuvieran una mentalidad de fortaleza, diciendo que tal vez una iglesia más pequeña y “más pura” mantendría mejor las tradiciones y enseñanzas del catolicismo.

publicidad

Como papa, Benedicto fue una figura polarizadora. Fue aclamado por conservadores que admiraban sus escritos eruditos y su cuidadosa teología. Pero los críticos, particularmente en el Occidente posmoderno, lo llamaron “el Rottweiler de Dios” por su firme insistencia en la fidelidad a la doctrina de la iglesia y su voluntad de silenciar la disidencia.

“Él vigilaba los límites de la fe”, dijo David Gibson, autor de “The Rule of Benedict”, una biografía del papa emérito. “Era brillante y brutalmente efectivo”.

Benedicto también fue criticado por su manejo de la crisis de abuso sexual que afectó a la iglesia católica durante sus años como clérigo principal. Un informe condenatorio publicado en enero de 2022 encontró que sabía sobre sacerdotes que abusaron de niños pero no actuó cuando fue arzobispo de Munich de 1977 a 1982.

El hijo de un policía

Joseph Ratzinger nació y se crió en Baviera, donde sirvió brevemente en las Juventudes Hitlerianas, a pesar de sus objeciones, y en el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Su padre, policía, detestaba a los nazis, según sus biógrafos.

Ratzinger, al igual que su hermano mayor Georg, vio su futuro en la Iglesia Católica, por lo que ingresó a un seminario alemán en 1945. Una vez ordenado, Ratzinger ascendió rápidamente en la iglesia, estableciéndose como un destacado teólogo. Originalmente un pensador liberal, se volvió conservador en 1968 a raíz del Concilio Vaticano II, que puso patas arriba una serie de enseñanzas católicas.

En 1977, Ratzinger fue nombrado arzobispo de Munich y Freising. Más tarde ese año, el papa Pablo VI nombró cardenal al erudito alemán, una señal de su creciente reputación dentro de la iglesia.

De 1981 a 2005, Ratzinger dirigió la influyente Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF) del Vaticano, la oficina responsable de establecer y vigilar la doctrina de la iglesia. Fue, en efecto, el principal teólogo del catolicismo durante este tiempo, dijo Gibson, el biógrafo de Benedicto.

“Sus veinticuatro años en la CDF fueron mucho más influyentes que su mandato como papa”, dijo Gibson.

Su influencia ciertamente se sintió en Estados Unidos. En 1984, Ratzinger le dijo a la Orden de Predicadores, también conocida como los dominicos, que investigaran a uno de sus monjes, Matthew Fox, por herejía. El Vaticano expulsó a Fox de la orden en 1993.

En 1999, Ratzinger silenció efectivamente a una monja y un sacerdote estadounidenses relacionados con en el ministerio LGBTQ porque no afirmaron la “enseñanza de la Iglesia sobre la maldad intrínseca de los actos”. A la monja y al sacerdote se les “prohibió permanentemente cualquier trabajo pastoral que involucre a personas homosexuales”.

Pero Ratzinger finalmente se cansó del trabajo y, según los informes, le pidió al papa Juan Pablo II que lo nombrara bibliotecario en la biblioteca del Vaticano. Juan Pablo se negó.

"Por favor, no me hagas esto"

Ratzinger fue decano del Colegio Cardenalicio en 2005 cuando se convirtió en el sexto alemán en ser elegido papa, el primero desde el siglo XI. En ese momento, la iglesia enfrentaba varios problemas apremiantes, incluida la disminución de la popularidad en algunas partes del mundo y una crisis creciente por su papel en el manejo de las acusaciones de abuso sexual contra los sacerdotes.

A medida que avanzaba el cónclave para nombrar al sucesor del papa Juan Pablo II, Ratzinger dijo que rápidamente se dio cuenta de que sería elegido como el nuevo papa, aunque se mostró reacio a asumir el manto de St. Pedro.

“En cierto momento, le recé a Dios: ‘Por favor, no me hagas esto'”, dijo a una audiencia alemana en 2005. “Evidentemente, esta vez no me escuchó”.

Tras su elección, Ratzinger tomó el nombre de Benedicto XVI como un guiño a la historia de la iglesia, dijo. Eligió el nombre en honor a Benedicto XV, quien buscó la paz durante la Primera Guerra Mundial, y el St. Benedicto, un monje “cuya vida evoca las raíces cristianas de Europa”, dijo Ratzinger.

A los 78 años, era la persona de mayor edad que había sido elegida papa desde el papa Clemente XII en 1730. Dada su edad, Benedicto XVI era ampliamente visto como un papa interino, un puente hacia la próxima generación después del largo mandato de Juan Pablo II, un pontífice trotamundos cuya temprana juventud y vigor dieron paso a tal fragilidad en años posteriores que necesitó ayuda para caminar y, a menudo, era difícil escucharlo durante los discursos públicos.

En su tono, comportamiento y acciones, Benedicto fue notablemente diferente de su predecesor. Donde Juan Pablo cautivó a multitudes de todo el mundo con su dominio de numerosos idiomas, la influencia de Benedicto se sintió a través de sus escritos eruditos y rigor teológico.

“En un mundo que él consideraba relativista y secular, su objetivo principal era restablecer un sentido de identidad católica para los mismos católicos”, dijo Delia Gallagher, corresponsal de CNN en el Vaticano.

Como papa, Benedicto a menudo defendió un enfoque de regreso a lo básico. Tres de sus encíclicas, cartas del papa a los católicos de todo el mundo, se basaron en las virtudes teologales de la fe, la esperanza y el amor.

Bill Donohue, de la conservadora Liga Católica de EE.UU., le dio crédito a Benedicto por trabajar para reducir la fricción entre los adherentes de varias religiones, algo que también fue una parte clave de la misión de Juan Pablo.

Pero los críticos dicen que Benedicto no siempre eligió sabiamente sus palabras. Durante un discurso en Ratisbona, Alemania, en 2006, citó a un emperador bizantino del siglo XIV que criticó al islam, calificándolo de violento, “malvado e inhumano”.

Sus declaraciones fueron duramente criticadas por los jefes de Estado de Oriente Medio y grupos musulmanes de todo el mundo. Se quemaron efigies de Benedicto XVI en Basora, Iraq y en otros lugares de países predominantemente musulmanes.

Benedicto luego se disculpó y dijo que estaba “profundamente arrepentido por las reacciones en algunos países a algunos pasajes de mi discurso”.

Críticas por crisis de abusos sexuales

Benedicto se convirtió en papa en el punto álgido del escándalo de abuso sexual que involucraba a sacerdotes católicos, cuando las denuncias de abuso sexual y las demandas relacionadas desgarraron a la iglesia y amenazaron su posición moral en todo el mundo.

En 2002, le pidió al papa Juan Pablo II que enviara todas las acusaciones de abuso sexual a su oficina, donde instituyó cambios destinados a lidiar con rapidez con los sacerdotes acusados. Entre 2004 y 2014, el Vaticano expulsó a 848 sacerdotes que violaron o abusaron de niños y sancionó a otros 2.572 con penas menores, según la iglesia. Durante ese tiempo, su oficina había recibido 3.400 acusaciones, según la iglesia.

La avalancha de acusaciones en todo el mundo ha disminuido en ocasiones, pero nunca se ha detenido.

En 2008, Benedicto reconoció “la vergüenza que todos sentimos” por los reportes de abuso y dijo que los responsables de los “males” deberían enfrentar la justicia. Dos años después, dijo que los sacerdotes abusivos “desfiguraron su ministerio” y trajeron “profunda vergüenza y arrepentimiento” a la iglesia.

Ese mismo año, 2010, emitió nuevas normas destinadas a detener los abusos. Estas incluyeron permitir que la iglesia procese a los presuntos abusadores durante 20 años después de que ocurrieron los incidentes, frente a los 10 años anteriores. Las reglas también convertían en delito eclesiástico descargar pornografía infantil y permitían al papa destituir a un sacerdote sin un juicio formal en el Vaticano.

En algunos casos, Benedicto actuó con rapidez, como cuando destituyó a Marcial Maciel, un poderoso sacerdote mexicano que fundó la conservadora Legión de Cristo, luego de años de acusaciones de que había abusado sexualmente de niños.

“Nadie hizo más para abordar con éxito el problema del abuso sexual sacerdotal que Joseph Ratzinger”, dijo Donohue.

Pero otros, como la difunta Barbara Blaine, expresidenta de la Red de Sobrevivientes de los Abusados ​​por Sacerdotes, dijeron que era todo lo contrario.

“Odiaría que lo recordaran como alguien que hizo lo correcto porque, desde nuestra perspectiva, el historial del papa Benedicto ha sido abismal”, dijo Blaine, quien murió en 2017.

Investigación de de abusos a niños pone en aprietos a Benedicto XVI 1:35

En 2010, The New York Times informó que los funcionarios de la iglesia, incluido Ratzinger, no habían actuado en el caso de un sacerdote de Wisconsin acusado de abusar sexualmente de hasta 200 niños. The Times informó que los funcionarios de la iglesia detuvieron los procedimientos contra el sacerdote después de que escribió a Ratzinger.

También en 2010, el Times informó que el futuro papa —mientras se desempeñaba como arzobispo en Munich— había sido copiado en un memorándum en el que se le informaba que un sacerdote acusado de abusar de niños iba a ser reincorporado al trabajo pastoral. En ese momento, un portavoz de la arquidiócesis dijo que Ratzinger recibía cientos de memorandos al año y que era muy poco probable que los hubiera leído.

Doce años después, un informe encargado por la Iglesia sobre abusos por parte del clero católico en la diócesis encontró que Ratzinger, como arzobispo, había sido informado de cuatro casos de abuso sexual que involucraban a menores —incluidos dos que habían tenido lugar mientras estaba en el cargo— pero no actuó. En una carta publicada por el Vaticano en febrero de 2022, Benedicto XVI emitió una disculpa general a los sobrevivientes de abuso y escribió: “Una vez más, solo puedo expresar a todas las víctimas de abuso sexual mi profunda vergüenza, mi profundo dolor y mi sincero pedido de perdón”.

A lo largo de los años, los grupos de víctimas presionaron a la Corte Penal Internacional para que procesara a Benedicto por el escándalo de abuso sexual.

David Gibson, biógrafo de Benedicto, dijo que, como muchos en el Vaticano, el papa emérito Benedicto inicialmente tardó en reconocer la magnitud de la crisis de abusos en la iglesia.

“Como tantos en la iglesia, él fue parte de la curva de aprendizaje”, dijo Gibson.

El antiFrancisco

En última instancia, sin embargo, Benedicto mostró poca habilidad o interés en gobernar el vasto y complejo mundo de la Iglesia Católica, dijo Gibson.

En 2012, su mayordomo fue condenado por robo por filtrar documentos papales confidenciales para luchar contra lo que consideraba una profunda corrupción dentro de la Santa Sede.

Un año después, Benedicto anunció su renuncia.

Desde entonces, Benedicto, quien eligió el nombre de papa émérito y siguió usando el tradicional blanco papal, rara vez salió de su monasterio en lo alto de una colina en la Ciudad del Vaticano, donde prometió vivir una “vida oculta”.

Aún así, los católicos conservadores intentaron sacar a Benedicto, o al menos usarlo como contrapeso al papado más liberal de Francisco. Algunos católicos lo consideraban un antipapa, o al menos un antiFrancisco.

El contraste entre los dos hombres se dramatizó en una película de Netflix de 2019, "Los dos papas", que le valió a Anthony Hopkins una nominación al Oscar por su interpretación de Benedicto.

El reverendo Joseph Fessio, un jesuita estadounidense que estudió con Benedicto y ha publicado sus trabajos en Ignatius Press, dijo que Benedicto probablemente sabía que los conservadores estaban tratando de enfrentarlo con Francisco.

“De alguna manera, se ha convertido en el rostro de 'la Resistencia'”, dijo Fessio, “aunque no ha hecho nada para ser un resistente”.

Benedicto prefirió que lo llamaran algo más modesto.

Antes de partir de Roma en 2013, una multitud de 10.000 personas se reunieron para despedirlo con emoción.

“Ya no soy el papa, pero todavía estoy en la iglesia”, dijo Benedicto. “Solo soy un peregrino que comienza la última parte de su peregrinaje en esta tierra”.

El exmiembro del personal de CNN, Michael Pearson, contribuyó a esta historia.