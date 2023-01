ANÁLISIS | La gran pregunta de Europa: ¿qué hará una Rusia disminuida?

Rusia lanza misiles a gran escala contra Ucrania 1:33

(CNN) -- La guerra de Rusia en Ucrania ha demostrado que casi todas las suposiciones son incorrectas y ha dejado a Europa preguntándose qué es seguro asumir.

Su invasión en febrero logró asustar en todos los sentidos. A aquellos que pensaron que Moscú estaba lo suficientemente cuerdo como para no intentar una misión tan descomunal y temeraria. A aquellos que sintieron que el ejército ruso atravesaría una tierra de 40 millones de personas y cambiaría a operaciones de limpieza en 10 días. Y a aquellos que sintieron que tenían la destreza técnica y de inteligencia para hacer más que simplemente bombardear áreas civiles al azar con artillería envejecida; que el ejército del Kremlin había evolucionado desde la demolición de Grozny en Chechenia en los años 90.

Y finalmente, a aquellos que sintieron que el ruido de sables nucleares era un oxímoron en 2022: que no se podía amenazar casualmente a las personas con armas nucleares ya que la destrucción que trajeron fue completa, para todos en el planeta.

Aún así, a medida que termina el 2022, Europa se enfrenta a una serie de incógnitas conocidas, inimaginables en enero. En resumen: un ejército que alguna vez se consideró el tercero más formidable del mundo ha invadido a su vecino, más pequeño, que hace un año se destacó principalmente en TI (tecnologías de la información) y agricultura.

Rusia gastó miles de millones de dólares aparentemente en la modernización de su ejército, pero resulta que fue, en gran medida, una farsa. Ha descubierto que sus cadenas de suministro no funcionan a unas pocas docenas de kilómetros de sus propias fronteras; que su evaluación de Ucrania como desesperada por ser liberada de su propio “nazismo” es el producto distorsionado de asentir con la cabeza, dándole a un presidente, Vladimir Putin, lo que quería escuchar en el aislamiento de la pandemia.

Rusia también se ha encontrado con un Occidente que, lejos de estar dividido y reticente, ve con beneplácito el hecho de enviar algunas de sus municiones a su frontera oriental. Los funcionarios occidentales también podrían sorprenderse de que las líneas rojas de Rusia parezcan cambiar constantemente, ya que Moscú se da cuenta de lo limitadas que son sus opciones no nucleares. Se suponía que nada de esto iba a suceder. Entonces, ¿qué hace Europa y para qué se prepara, ahora que lo ha hecho?

La clave es cuán inesperadamente unificado ha estado Occidente. A pesar de estar dividido por Iraq, fracturado por Siria y parcialmente reacio a gastar el 2% del PIB en seguridad que Estados Unidos exigió durante mucho tiempo a los miembros de la OTAN, Europa y EE.UU. han hablado con el mismo guion respecto a Ucrania. A veces, Washington puede haber parecido más cauteloso y ha habido valores atípicos autocráticos como Hungría. Pero el cambio es hacia la unidad, no hacia la disparidad. Eso es toda una sorpresa.

Las declaraciones de que Rusia ya perdió la guerra siguen siendo prematuras. Hay variables que aún podrían conducir a un punto muerto a su favor, o incluso a un cambio de suerte. La OTAN podría perder la paciencia o los nervios con los envíos de armas y buscar la conveniencia económica por encima de la seguridad a largo plazo, presionando por una paz desfavorable para Kyiv. Pero eso, en este momento, parece poco probable.

Rusia excava en el lado este del río Dnipro en el sur de Ucrania, y tiene la ventaja de que las líneas de frente de Donetsk y Luhansk en el este de Ucrania están más cerca de su frontera. Sin embargo, sus desafíos son inmensos: el personal mal entrenado y reclutado a la fuerza constituye 77.000 de sus soldados de primera línea, y eso es según la evaluación expresada por Putin. Lucha por las municiones y observa críticas internas abiertas regulares de su cadena de suministro de invierno.

Ucrania está en territorio nacional, con la moral aún alta y las armas occidentales aún llegan. Desde el colapso del mosaico de fuerzas de Moscú alrededor de la ciudad nororiental de Járkiv en septiembre, donde sus líneas de suministro fueron cortadas por una fuerza ucraniana más inteligente, toda la dinámica ha sido contra Moscú.

La perspectiva de una derrota rusa está en el panorama más amplio: que no ganó rápidamente contra un adversario inferior. Los portavoces de la televisión estatal hablaron sobre la necesidad de "quitarse los guantes" después de Járkiv, como si no estuvieran exponiendo un puño que ya se había marchitado. Revelado casi como un tigre de papel, el ejército ruso luchará durante décadas para recuperar incluso una apariencia de estatus de par con la OTAN. Ese es quizás el mayor daño para el Kremlin: los años de esfuerzo dedicados a reconstruir la reputación de Moscú como un enemigo inteligente y asimétrico con fuerzas convencionales para respaldarlo se han evaporado en unos seis meses de mala gestión.

La cuestión de la fuerza nuclear aún persiste, principalmente porque a Putin le gusta invocarla regularmente. Pero incluso aquí la amenaza de Rusia ha disminuido. En primer lugar, la OTAN ha enviado señales inequívocas de la devastación convencional que sus fuerzas infligirían si se utilizara cualquier forma de dispositivo nuclear. En segundo lugar, los aliados favorables de Rusia, India y China, han evaluado rápidamente su racha perdedora y han reprendido públicamente la retórica nuclear de Moscú. (Es probable que sus mensajes privados hayan sido más feroces).

Y finalmente, Moscú se queda con una pregunta cuya respuesta nadie quiere saber: si sus cadenas de suministro de combustible diesel para tanques a 64 kilómetros de su frontera no funcionan, entonces, ¿cómo pueden estar seguros de que El Botón funcionará, si Putin llega a locamente para presionarlo? No hay mayor peligro para una potencia nuclear que revelar que sus misiles estratégicos y su capacidad de represalia no funcionan.

A pesar de este palpable declive de Rusia, Europa no se muestra acogedora en una era de mayor seguridad. Los llamados a un mayor gasto en defensa son más fuertes y atendidos, incluso si llegan en un momento en que Rusia, durante décadas el tema definitorio de la seguridad europea, se está revelando como menos amenazante.

Europa se da cuenta de que no puede depender de Estados Unidos — y sus cambios salvajes entre los polos políticos — únicamente para su seguridad.

Mientras tanto, miles de ucranianos inocentes han muerto en el intento egoísta y equivocado de Putin de revivir un imperio zarista. En términos más generales, el autoritarismo ha sido expuesto como un sistema desastroso con el que librar guerras de elección.

Sin embargo, algo bueno ha salido de esta debacle. Europa sabe que debe dejar de depender del gas ruso de inmediato y de los hidrocarburos en general a largo plazo, ya que la dependencia económica de los combustibles fósiles de los dictadores no puede traer estabilidad a largo plazo.

Entonces, ¿cómo lidia Occidente con una Rusia que ha experimentado esta colosal pérdida de prestigio en Ucrania y se marchita económicamente y lentamente debido a las sanciones? ¿Es una Rusia débil algo que temer, o simplemente débil? Este es el conocido desconocido con el que Occidente debe luchar. Pero ya no es una pregunta tan aterradora.

Durante más de 70 años, los rusos y Occidente mantuvieron al mundo en las garras de una destrucción mutua asegurada. Era una paz con base en el miedo. Pero el miedo a Moscú podría disminuir lentamente, y con eso viene el riesgo de un error de cálculo. También plantea una perspectiva menos escalofriante: que Rusia, como muchas autocracias anteriores, puede estar desvaneciéndose, socavada por su propia torpe dependencia del miedo a nivel nacional.

El desafío de Europa ahora es tratar con Rusia en un estado de negación caótica, mientras espera que evolucione hacia un estado de declive controlado. Un consuelo permanente puede ser que, después de subestimar el potencial malicioso de Moscú, el riesgo para Europa sería exagerar su potencial como amenaza.