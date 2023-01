Preguntas sin respuesta sobre las declaraciones de impuestos de Trump

Publican seis años de las declaraciones de impuestos de Trump 3:57

(CNN) -- Después de años de batallas legales, pontificando y teorizando, las declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump de 2015 a 2020 ahora forman parte del registro público. Muchos críticos y opositores políticos han teorizado que Trump luchó contra la divulgación pública de sus declaraciones de impuestos porque potencialmente proporcionaron evidencia de comportamiento ilegal o políticamente perjudicial.

No está claro hasta el momento que lo hagan tampoco.

Sin embargo, las declaraciones de impuestos de Trump plantean numerosas preguntas sobre las finanzas del expresidente, sus actividades comerciales, sus vínculos con el extranjero y sus donaciones caritativas, entre otras cuestiones.

¿Por qué Trump trabajó tan duro para mantener todo esto en secreto?

Trump rompió con décadas de tradición al convertirse en el primer presidente electo desde Nixon en negarse a revelar sus declaraciones de impuestos al público. Cuando los legisladores demócratas las exigieron, Trump luchó por años para mantenerlas en privado, llevando la batalla a la Corte Suprema, una pelea legal que finalmente perdió.

Con frecuencia afirmó durante su candidatura presidencial de 2016 que no podía liberar sus impuestos porque estaban siendo auditados, una afirmación que fue desacreditada la semana pasada cuando la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes reveló que los impuestos de Trump de 2015 y 2016 no fueron auditados hasta 2019.

publicidad

Por ahora, las miles de páginas de documentos ofrecen solo más preguntas sobre las finanzas de Trump y pueden ofrecer vías potenciales para nuevas investigaciones.

¿Qué hacía Trump con una cuenta bancaria china?

Trump informó tener cuentas bancarias en el extranjero, incluida una cuenta bancaria en China entre 2015 y 2017, según muestran sus declaraciones de impuestos.

Las declaraciones de impuestos no muestran para qué se usó la cuenta bancaria o cuánto dinero pasó a través de ella ni a quién. El New York Times informó por primera vez sobre la cuenta china de Trump en 2020 y el abogado de la Organización Trump, Alan Garten, le dijo al Times que la cuenta se usó para pagar impuestos sobre el impulso comercial de Trump International Hotels Management en el país.

Trump no informó la cuenta bancaria china en las divulgaciones financieras personales cuando era presidente, probablemente porque figuraba en sus negocios. Sin embargo, es posible que aún se le haya pedido que informe las cuentas a la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN).

¿Cuál es el alcance de las operaciones comerciales extranjeras de Trump y quiénes son sus socios?

Las empresas y los intereses comerciales de Trump se extienden por todo el mundo. En su declaración de impuestos, Trump enumeró ingresos comerciales, impuestos, gastos u otros elementos financieros notables de o en Azerbaiyán, Panamá, Canadá, India, Qatar, Corea del Sur, Reino Unido, China, República Dominicana, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Granada, territorio estadounidense Puerto Rico, Georgia, Israel, Brasil, St. Maarten, México, Indonesia, Irlanda, Turquía y St. Vincent.

Pero las declaraciones de impuestos no explican qué vínculos comerciales tenía en esos países y con quién podría haber trabajado mientras era presidente.

A diferencia de presidentes anteriores, Trump se negó a vender sus intereses comerciales mientras estuvo en el cargo. Los críticos dijeron que sus muchas participaciones extranjeras comprometían su capacidad para actuar de forma independiente como político.

Trump no quiere revelar sus declaraciones de impuestos, ¿por qué? 2:32

Su declaración de impuestos de 2020 mostró cero donaciones caritativas. ¿Realmente donó su salario presidencial a la caridad, como prometió que haría?

Durante su presidencia, Trump prometió que donaría la totalidad de su salario de US$ 400.000 a la caridad cada año. Con frecuencia se jactaba de donar partes de su cheque de pago trimestral a varias agencias gubernamentales.

Si donó su salario de 2020, no lo reclamó en sus impuestos. Entre los seis años de declaraciones de impuestos que publicó la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, 2020 fue el único año en el que Trump no enumeró donaciones a organizaciones benéficas.

Eso no significa que su salario no haya sido donado, pero se desconoce si cumplió su promesa en 2020.

¿Por qué Trump prestaba dinero a sus hijos adultos? ¿Y reclamó obsequios a sus hijos como préstamos?

En cada año de su presidencia, Trump afirmó que había prestado a tres de sus hijos adultos — Ivanka, Donald Jr. y Eric — sumas de dinero no reveladas sobre las que cobraba intereses.

Las declaraciones de impuestos no dicen cuánto les prestó o por qué les dio préstamos en primer lugar.

Entre 2017 y 2020, Trump afirmó que recibió exactamente US$ 18.000 en intereses por un préstamo que le dio a su hija Ivanka Trump y US$ 8.715 en intereses de su hijo Donald Trump, Jr. Entre 2017 y 2019, Trump dijo que recibió exactamente US$ 24.000 de su hijo Eric Trump quien le pagó US$ 19.605 en intereses en 2020.

La Comisión Conjunta de Impuestos bipartidista dijo que los préstamos y los montos de los intereses reclamados podrían indicar que Trump disfrazaba regalos para sus hijos. Si el interés que Trump afirma haber cobrado a sus hijos no estaba a la tasa de mercado, por ejemplo, podría considerarse un obsequio a efectos fiscales, lo que le obligaría a pagar una tasa impositiva más alta sobre el dinero.

¿Cómo cambiaron las operaciones comerciales y los ingresos de Trump cuando era presidente?

Trump ingresó a la presidencia de Estados Unidos con una amplia red de participaciones comerciales, incluidos cientos de compañías de responsabilidad limitada, corporaciones y sociedades con operaciones tanto en el país como en el extranjero.

La masividad y complejidad de sus operaciones comerciales — incluidas las empresas anidadas entre sí como las muñecas Matryoshka — trajeron un nivel de complejidad nunca antes visto en la presidencia de Estados Unidos y generaron preocupación sobre posibles conflictos de intereses, especialmente con entidades extranjeras.

La publicación de las declaraciones de impuestos personales y comerciales de Trump de 2015 a 2020 este viernes puede arrojar algo de luz adicional sobre cómo evolucionaron esas operaciones durante y poco después de su mandato. Pero no explican a dónde iba el dinero ni a quién.

¿Por qué el IRS no hizo su trabajo?

Desde 1977, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) tiene la política de auditar las declaraciones de impuestos personales de cada presidente mientras están en el cargo. Pero el IRS no examinó las declaraciones de impuestos de Trump hasta que la Comisión de Medios y Arbitrios solicitó una auditoría en abril de 2019.

Cuando la comisión preguntó a los representantes del Departamento del Tesoro sobre el aparente lapso, se negaron a proporcionar información sobre las operaciones reales del programa de auditoría obligatorio, según el informe de la comisión.

Se desconoce si Trump recibió un trato especial o, como señaló la comisión, el IRS se vio obstaculizado por una grave falta de recursos.

La falta de una auditoría parece especialmente sospechosa después de que los representantes del predecesor y el sucesor de Trump dijeron que habían sido sometidos a auditorías anuales por parte del IRS. Un portavoz de la Casa Blanca de Biden le dijo a AP que el IRS auditó a Biden tanto en 2020 como en 2021. Los representantes del expresidente Barack Obama le dijeron al New York Times que el IRS lo auditó cada año que estuvo en el cargo.