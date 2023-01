Corea del Norte despide al militar más poderoso después de Kim Jong Un

Pak Jong Chon en Pyongyang el 22 de abril de 2022. Crédito: KNCA/AP

Seúl, Corea del Sur (CNN) -- Corea del Norte despidió a Pak Jong Chon, el segundo oficial militar más poderoso después del líder Kim Jong Un, informaron medios estatales.



Pak, vicepresidente de la Comisión Militar Central del gobernante Partido de los Trabajadores y secretario del Comité Central, fue sustituido por Ri Yong Gil en la reunión anual del comité que se celebró la semana pasada, según informó este domingo la agencia oficial de noticias KCNA.

No se proporcionó ninguna razón para el cambio. Pyongyang renueva periódicamente su dirección, y la reunión anual del partido se ha utilizado a menudo para anunciar cambios de personal y decisiones políticas importantes.

La televisión estatal mostró a Pak sentado en la primera fila con la cabeza baja durante la reunión, mientras otros miembros levantaban la mano para votar sobre cuestiones de personal. Más tarde se vio su asiento desocupado.

Tampoco apareció en las fotos que publicó este lunes la agencia oficial de noticias KCNA de la visita de Kim durante día de Año Nuevo al Palacio del Sol Kumsusan, que alberga los cuerpos de su abuelo y su padre. Esto marca una diferencia respecto a octubre, cuando Pak acompañó a Kim en un viaje al palacio para conmemorar un aniversario del partido.

La Comisión Militar Central del partido, presidida por Kim, se considera el órgano de decisión militar más poderoso del país, por encima del Ministerio de Defensa.

La sustitución de Pak ocurre mientras Kim busca desarrollar nuevos misiles balísticos intercontinentales y un mayor arsenal nuclear para contrarrestar a Estados Unidos y Corea del Sur, como parte clave de la estrategia de defensa del país para 2023.

Pak ascendió rápidamente en el escalafón militar, pasando de comandante de artillería de una estrella en 2015 a general de cuatro estrellas en 2020, atribuyéndose el mérito de haber contribuido al progreso de la tecnología de misiles de corto alcance del país.

A finales de 2020, Pak recibió el ascenso al politburó y obtuvo el título de mariscal, el rango militar más alto dentro del mandato de Kim. Luego, en noviembre pasado, se convirtió en una de las principales voces en contra de los ejercicios militares conjuntos entre Corea del Sur y Estados Unidos.

Como la mayoría de los altos mandos militares que sufrieron altibajos repetidamente bajo el mandato de Kim, Pak fue degradado brevemente a mediados de 2021 después de que Kim reprendiera a algunos oficiales por su gestión de la política contra el covid-19 de Corea del Norte, antes de ser ascendido de nuevo meses más tarde.

La destitución de Pak se produce a pesar de que Kim alabó principalmente los avances militares en el desarrollo de armas durante la reunión, a diferencia de otras áreas en las que señaló algunas fallas y pidió mejoras.

Oh Gyeong-sup, investigador del Instituto Coreano para la Unificación Nacional de Seúl, dijo que el reciente recrudecimiento de la tensión entre las dos Coreas por la intrusión de drones norcoreanos en el Sur podría haber influido.

Funcionarios de Seúl dijeron que Corea del Sur envió tres drones a través de la frontera en respuesta a la intrusión, pero no hubo respuesta del Norte, lo que, según Oh, podría significar que no detectó las aeronaves.

"Pak podría haber asumido la responsabilidad del fracaso de las operaciones de seguridad", dijo Oh.

Ri, sucesor de Pak, es también un alto mando militar que ocupó puestos clave, como jefe del Estado Mayor del Ejército y ministro de Defensa.