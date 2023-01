Una poderosa tormenta avanza hacia el centro de EE.UU. tras azotar a California con peligrosas inundaciones, obligando a rescates y evacuaciones

Las imágenes más impactantes de la tormenta invernal en EE.UU. 1:55

(CNN) -- Un poderoso sistema de tormentas que azotó California en la víspera de Año Nuevo, generando inundaciones generalizadas y cortes de energía, está avanzando hacia el centro de Estados Unidos este lunes, y más de 15 millones de personas desde la costa oeste hasta Illinois están bajo alertas de clima invernal.

El río atmosférico, una región larga y angosta en la atmósfera que puede transportar humedad a miles de kilómetros, alimentó un desfile de tormentas que arrojó una espesa capa de nieve sobre las montañas y empapó el norte de California, cerrando carreteras y generando órdenes de rescate y evacuación por agua.

Al menos dos personas murieron en la tormenta, incluida una que fue encontrada muerta dentro de un vehículo completamente sumergido el sábado en el condado de Sacramento, y un hombre de 72 años que murió después de ser golpeado por un árbol caído en un parque de Santa Cruz, según las autoridades.

Muchos otros en el norte de California fueron rescatados de las inundaciones cuando los ríos crecieron y las carreteras se volvieron intransitables.

Hasta este domingo por la noche había 103.000 hogares, negocios y otros clientes de energía sin electricidad en California y Nevada, por debajo de un máximo de más de 300.000 apagones el sábado, según Poweroutage.US.

Se espera que este lunes caiga nieve en las Montañas Rocosas, las Planicies del norte y eventualmente en partes del Medio Oeste donde se publican alertas de tormentas de invierno.

A winter storm will move from the Four Corners tonight across the central Plains and Upper Midwest Monday and Tuesday with areas of heavy snow, sleet, and freezing rain. Further South, a strong cold front will bring the threat for thunderstorms with tornadoes and flooding. pic.twitter.com/8VBjQVIwxG — National Weather Service (@NWS) January 2, 2023

Se pronostican nevadas generalizadas de 10 a 20 centímetros, pero en las elevaciones más altas de las montañas se podrían entre 30 y 60 centímetros de nieve.

En el extremo sur de la tormenta, es posible que se produzca una tormenta severa en todo el sur de lunes a martes.

Partes de Texas, Oklahoma, Arkansas y Luisiana están en riesgo de tormentas severas el lunes, con vientos dañinos, fuertes tornados y granizo. Se espera que las tormentas comiencen por la tarde y se prolonguen durante la noche.

Comunidades de California evacuadas debido a inundaciones generalizadas

Este domingo se emitió una orden de evacuación para las áreas rurales de Point Pleasant en el condado de Sacramento, mientras que Glanville Tract y Franklin Pond estaban bajo advertencia de evacuación.

“Se espera que las inundaciones del río Cosumnes y el río Mokelumne se muevan hacia el suroeste hacia la I-5 y podrían llegar a estas áreas en medio de la noche”, tuiteó la agencia.

El día anterior, el aumento de las aguas de la inundación obligó a evacuar a Wilton, California, así como a tres comunidades cercanas a la ciudad de Watsonville en el condado de Santa Cruz.

Se activó una Vigilancia de inundación repentina a lo largo y al oeste de la Autopista 5 hacia el río Sacramento, donde había preocupaciones sobre lluvias excesivas e inundaciones en los ríos Cosumnes y Mokelumne.

La tormenta entorpeció los viajes a través de varias carreteras del norte de California, en medio de informes de carreteras inundadas y deslizamientos de tierra.

Las inundaciones del río Cosumnes forzaron el cierre de la autopista 99 al sur de Elk Grove en el condado de Sacramento, tuiteó el Departamento de Transporte de California. “SR 99 es uno de los corredores más transitados y comercialmente importantes del estado”, agrega su sitio web.

Un video aéreo de KCRA, afiliada de CNN, mostró automóviles sumergidos más allá de las manijas de las puertas en las aguas de la inundación de la autopista 99 y el área de la calle Dillard. Chris Schamber, un capitán de bomberos del Departamento de Bomberos de Cosumnes, dijo a la estación que "docenas y docenas" de personas habían sido rescatadas.

Highway 99 remains CLOSED between ⁦@CityofGalt⁩ and Grant Line Road just south of ⁦@CityofElkGrove⁩ due to flooding of the Cosumnes River. The roadway won’t reopen until the water recedes, which is expected sometime tomorrow afternoon. ⁦@CaltransHQ⁩ ⁦ pic.twitter.com/TjFo670tul — Caltrans District 3 (@CaltransDist3) January 1, 2023

La autopista 101 de EE.UU., una de las rutas más famosas de California, también se cerró temporalmente en ambas direcciones en el sur de San Francisco el sábado y la Patrulla de Carreteras de California informó que “el agua no está retrocediendo debido a las lluvias continuas y las mareas altas que impiden que el agua se desplace”.

Se espera que el sistema meteorológico traiga lluvia ligera a moderada del valle y nieve en las montañas al área el lunes y martes, según el Servicio Meteorológico Nacional en Sacramento.

No está claro cuánto afectará esta tormenta a las condiciones de sequía que han persistido en California, que comenzó 2022 con el comienzo de año más seco registrado y terminó con carreteras inundadas y ríos crecidos.

Las áreas montañosas del norte de California registraron totales impresionantes de nieve durante el fin de semana.

Happy New Year! It’s a beautiful start to 2023 after a very challenging end to 2022. Sierra highways are back open but chain controls remain in effect as crews clean up. pic.twitter.com/MFd3kouy51 — Caltrans District 3 (@CaltransDist3) January 1, 2023

Los lugares de la Sierra por encima de los 5000 pies recibieron alrededor de 20 a 114.3 centímetros de nieve desde el sábado hasta la madrugada del domingo, y otra ronda de nieve más ligera está en camino.

Sierra Snow Lab registró un total de nieve en 24 horas de 75 centímetros, Bear Valley Ski Resort registró 53 centímetros, Boreal Ski Resort recibió 101 centímetros:, Sierra en Tahoe Ski Resort 106 centímetros y Soda Springs vio 101 centímetros de nieve, según el Servicio Meteorológico.