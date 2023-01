Última hora y noticias de la guerra de Rusia en Ucrania del 2 de enero

El editor de cine ucraniano Viktor Onysko murió en el frente de guerra, dijo el lunes el Ministerio de Defensa de Ucrania, sin proporcionar más detalles.

“Tantos ucranianos valientes y talentosos están sacrificando sus vidas en esta guerra contra las hordas de la oscuridad para proteger su patria”, dijo el Ministerio de Defensa en un tributo en Twitter. “Que la luz de la memoria de nuestros héroes brille eternamente”, agregó.

Onysko trabajó en películas ucranianas como "The Stronghold", "The Rising Hawk" y "Viddana". El Centro Dovzhenko, el archivo cinematográfico estatal de Ucrania, lo calificó como "una pérdida increíble para la comunidad cinematográfica y Ucrania".

Su esposa, Olga Birzul, dijo en una publicación de Facebook: "Mi corazón permanecerá para siempre en el terrible año 2022. Porque te quedaste allí. Mi héroe. Mi amor. Mi todo. No sé cómo vivir y respirar sin ti. Yo no sé si alguna vez podré volver a soñar".

Birzul agregó que "lo único que tengo de ti es una niña de 9 años con tus ojos grises".

“Cuando me estaba ahogando en lágrimas en el tren por un día, ella me acarició la cabeza y dijo que papá luchó por nuestra libertad, nunca lo olvidaremos, papá siempre estará en nuestros pensamientos. Nuestro pequeña adulta. Uno de miles de inocentes. Niños cuyos padres fueron asesinados por los malditos rusos. Duele. Indescriptiblemente doloroso", dijo.

