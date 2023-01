Encontré a mi familia biológica gracias al análisis de ADN y una travesía por tres continentes

Tim Curran visitó la Mezquita de Hassan II en una excursión de un día a Casablanca Crédito: Tim Curran

(CNN) -- Cuando envié muestras de ADN a servicios de análisis genéticos en busca de mi familia biológica el año pasado, no tenía ni idea de que me lanzaría a una aventura a través de tres continentes.



En 1961 fui adoptado al nacer en California. A lo largo de los años, he buscado a mi familia biológica de vez en cuando, pero siempre me he topado con registros sellados y funcionarios herméticos. En la última década, sin embargo, las pruebas de ADN caseras y el fácil acceso en línea a los registros oficiales han cambiado las cosas.

Escupí en tubos de plástico (uno para cada una de las dos grandes empresas del sector en Estados Unidos: 23andMe y Ancestry.com), los eché al correo y esperé, ansioso, los resultados. Cuando llegó el correo electrónico, me quedé helado.

Después de toda una vida creyendo que era un estadounidense blanco básico, me enteré de que solo era verdad a medias. Mi madre biológica nació en Iowa. Pero resultó que mi padre provenía del norte de África.

Me puse en contacto con coincidencias de ADN anónimas a través de los sistemas de mensajería de 23andMe y Ancestry, pero nadie respondió. Entonces, pasé semanas investigando en Ancestry.com y en varias bases de datos de registros públicos hasta que pude identificar a mis padres y encontrar información de contacto de algunos de sus parientes cercanos.

Descubrí que mi padre biológico había nacido a mediados de los años treinta en Casablanca. Me vinieron a la cabeza visiones románticas de Bogart y Bergman escapando (ficticiamente) de los nazis.

Según los registros, emigró a Estados Unidos en 1959 y acabó en San Francisco. Mi madre se había criado en San Diego y también se mudó a San Francisco al acabar el bachillerato. Pero, ¿por qué se había marchado de Marruecos? ¿Qué la trajo a San Francisco? Tenía que saber más.

Primer contacto

Tras días imaginando lo mejor y lo peor, redacté guiones sobre qué decir a familiares genéticamente cercanos que muy probablemente no tenían ni idea de que yo existía. Luego, con aprensión, me puse en contacto.

Para mi gran alivio, tanto la familia de mi madre como la de mi padre me recibieron con los brazos abiertos, a pesar de su sorpresa al descubrir que existía.

Pronto supe que mis padres biológicos habían muerto y me sentí profundamente decepcionado por haber perdido para siempre la oportunidad de conocerlos. ¿Habrían sido diferentes las cosas si hubiera buscado antes con más ahínco?

Pero me encantó saber que todos sus hermanos seguían vivos.

A partir de mi nueva familia, hice un esbozo de la historia de mis padres: en extremos opuestos del mundo, ambos se habían enfrentado a padres difíciles y se habían ido de casa a la primera oportunidad. Ambos acabaron en uno de los lugares más librepensadores de la Tierra: San Francisco.

Él trabajaba como instalador de pisos en el barrio de North Beach, donde ella era camarera y bailarina. Me imaginé que se conocieron mientras él instalaba suelos en un club nocturno donde ella trabajaba.

Según cuentan, debió de ser un romance muy breve. Mi padre vivía con una novia, y la hermana de mi madre dice que ni una sola vez oyó a mi madre hablar de mi padre de ninguna manera. Aparte de la hermana y su madre, a nadie más de su familia le dijeron que estaba embarazada. La familia de mi padre dice estar segura al 100% de que a él tampoco se lo dijeron nunca.

Hubo otras grandes sorpresas: a mí me dijeron que mi madre no volvió a tener un hijo —ni siquiera un novio serio— en toda su vida. Por parte de mi padre, me sorprendió saber que tenía un hermanastro y una hermanastra y docenas de primos en Francia y Marruecos.

Me invitaron a visitarlos. Reservé un viaje para conocer a la enorme y acogedora familia de mi padre.

Bienvenida calurosa

En París, una prima me organizó una exuberante fiesta en su soleada casa de las afueras, donde me acogió calurosamente toda la rama francesa de la familia. Me dieron consejos adaptados a mis intereses sobre dónde ir y qué ver fuera de los sitios turísticos usuales.

Por recomendación suya, pasé una tarde en un parque enorme y precioso del este de París llamado Buttes-Chaumont. Cené en Julien, el equivalente francés de un restaurante de clase trabajadora (un bouillon, llamado así por el caldo). Era la tercera vez que visitaba París, pero ahora lo veía con otros ojos y me imaginaba como un hijo honorario de la ciudad.

Marruecos era otro mundo. Nunca había viajado a un país musulmán, ni a ningún otro fuera de Europa o América. La experiencia fue una extraña y mágica combinación de aventura en el extranjero y viaje cómodo, amortiguada por una familia que me cuidaba.

Pasé los seis primeros días en la ciudad costera de Dar Bouazza, a unos 45 minutos de Casablanca, donde mi numerosa familia marroquí posee un conjunto de casas de verano a pocos metros de la playa. Las casas están construidas en una propiedad que mi abuelo compró hace casi un siglo (cuando se creía que la tierra no valía nada) para escapar del calor del verano.

El francés es el idioma principal de la familia, y mis tíos no hablan inglés. Algún primo más joven solía estar disponible para traducir, pero las conversaciones en grupo en la mesa o en la terraza trasera siempre eran en francés, lo que me impedía participar. Decidí aprender francés conversacional para mi próxima visita.

A pesar de la brecha lingüística, llegué a conocerlos a todos —el tío severo, las tías maternas, el primo bromista— y reconocí muchos de sus rasgos de personalidad y rarezas —lo ruidosos, curiosos y astutos que son— en mí mismo.

Pasé casi una semana devorando deliciosos y auténticos platos marroquíes, como el tajine de cordero (asado al vapor con verduras dentro de un plato de cerámica del mismo nombre) y la pastilla (pollo o ave de caza desmenuzada y especiada envuelta en pasta filo), cocinados y servidos en terrazas junto al mar por el pequeño personal doméstico habitual en los hogares marroquíes de clase media.

Explorar una nueva patria

Pero yo quería ver más de la patria de mi padre, así que me fui de excursión a Fez y Marrakech organizada por una prima y su marido, propietarios de una empresa de viajes de lujo.

Las dos ciudades eran hermosas y sobrecogedoras, extrañas pero extrañamente familiares. Las viví de un modo único y muy personal gracias a mi viaje por el ADN: como hijo a solo una generación de distancia de la tierra natal de su padre.

Guías profesionales crearon recorridos personalizados según mis intereses y la cultura e historia de mi familia recién descubierta, hasta una visita al mausoleo ancestral de mi familia en Fez.

Vi las cosas que mi padre podría haber visto recorriendo las coloridas medinas (mercados) de las ciudades, donde los guías me presentaron a los comerciantes con mi nuevo apellido. Vi magníficas mezquitas y lugares inesperados como el mayor templo judío de Marrakech, la Sinagoga Lazama. Contemplé el trabajo de los artesanos, que fabricaban cerámica, artículos de cuero y telas tal y como se ha hecho durante siglos.

El punto culminante del viaje fue una excursión a las antiguas ruinas romanas de Volubilis, entre Fez y Rabat, la capital marroquí. La ciudad fue abandonada por Roma hacia el siglo III y no se excavó hasta principios del XX. Para un aficionado a la historia como yo, fue una experiencia magnífica ver muros, cimientos y mosaicos bien conservados, algo que no se puede ver en Estados Unidos.

La excursión culminó con una caminata por las montañas del Alto Atlas para pasar la tarde con una familia local que me dio una clase de cocina al estilo bereber, enseñándome a guisar cordero y verduras en un tagine tradicional marroquí.

El patriarca incluso me prestó una djellaba, una túnica tradicional marroquí, para que me la pusiera para tomarme una foto, lo que me pareció extraño y extrañamente reconfortante a la vez, un resumen perfecto de todo el viaje.

Cuidado con lo que puede mostrar el ADN

Hacerse una prueba de ADN en casa puede lanzarte a tu propia gran aventura... intencionada o no.

El excorresponsal de CNN Samuel Burke creó toda una serie de podcasts en colaboración con CNN Filipinas, "Suddenly Family", en torno a las sorpresas —agradables y no tanto— que pueden surgir de los análisis de ADN. "Las pruebas de ADN pueden abrir una caja de Pandora de la que nadie en la industria del ADN habla", afirma.

Según Burke, algunas personas solo quieren conocer las enfermedades genéticas de las que son portadoras. Muchos más solo quieren saber más sobre su origen étnico, "cuán irlandeses, judíos, nativos americanos son". Pero dijo que pocos se dan cuenta de que los servicios de análisis los pondrán en contacto con otras personas, a veces de formas inesperadas.

Tanto si no sabes nada de tus antecedentes familiares como si crees saberlo todo, es probable que te lleves sorpresas. Entre ellas, Burke enumera descubrir que uno de tus padres fue infiel o que eres producto de inseminación artificial. O podrías descubrir que no estás biológicamente emparentado con uno de tus padres.

Burke dice que estar preparado es clave para evitar algunos de los inconvenientes.

"Cuenta con que descubrirás algo inesperado". Y añade que si sospechas algo malo, puedes optar por no compartir tus resultados. Burke añade que el mejor consejo que ha oído mientras informaba sobre el ADN es "ir más despacio". No te "empeñes en resolver los misterios" y compartir tus resultados lo antes posible.

Tanto si tus pruebas de ADN arrojan resultados inesperados como si no, pueden inspirar viajes fascinantes por todo el país o, como en mi caso, por todo el mundo.

Lo que aprendí en mi aventura, sin embargo, es que lo mejor —incluso más que los lugares que visitas— es la gente con la que te relacionas, tu nueva familia que es como tú, pero también muy diferente.