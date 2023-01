Las autoridades de Brasil pretenden reanudar el caso de fraude contra George Santos

Congresista electo que mintió sobre su hoja de vida: No soy un fraude 2:54

Washington (CNN) -- Las fuerzas de seguridad de Brasil volverán a presentar cargos por fraude contra el representante electo George Santos, según informó la fiscalía de Río de Janeiro a CNN, mientras el republicano de Nueva York asume oficialmente este martes su cargo en la Cámara de Representantes de Estados Unidos bajo una nube de sospechas sobre su dudoso currículum.



Los fiscales dijeron que buscarán una "respuesta formal" de Santos en relación con un talonario de cheques robado en 2008, después de que la policía suspendiera una investigación sobre él porque no pudieron encontrarlo para la notificación durante casi una década.

Las autoridades, tras verificar la localización de Santos, harán una petición formal al Departamento de Justicia de EE.UU. para notificarle los cargos, dijo a CNN Maristela Pereira, portavoz de la fiscalía de Río de Janeiro. La fiscalía dijo a CNN que la solicitud se presentará en la reapertura este viernes.

CNN confirmó previamente que Santos fue acusado de malversación en un tribunal brasileño en 2011, según los registros del caso del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro. Sin embargo, los registros judiciales de 2013 afirman que la acusación fue archivada después de que las citaciones judiciales quedaran sin respuesta y no pudieran localizar a Santos.

CNN se ha puesto en contacto con un abogado de Santos para obtener comentarios. El restablecimiento de los cargos de fraude fue reportado por primera vez por el diario The New York Times.

Según el diario, citando registros judiciales que ha revisado, la causa penal se deriva de una visita que Santos hizo a una pequeña tienda de ropa en Niterói, una ciudad a las afueras de Río de Janeiro, donde Santos gastó casi US$ 700 de la chequera robada utilizando un nombre falso.

En una entrevista concedida al New York Post la semana pasada, Santos negó haber sido acusado de ningún delito en Brasil: "No soy un delincuente aquí, ni en Brasil ni en ninguna jurisdicción del mundo. En absoluto. Eso no sucedió".

Tomará posesión de su cargo a pesar de la polémica

Santos, que ayudó a los republicanos a ganar una estrecha mayoría en la Cámara de Representantes el año pasado al arrebatar un escaño a los demócratas, tomará posesión de su cargo este martes a pesar de haber admitido que mintió sobre partes de su currículum, después de que The New York Times revelara por primera vez que la biografía de Santos parecía ser en parte ficticia.

CNN confirmó detalles de esa información sobre su educación universitaria y su historial laboral y descubrió aún más falsedades de Santos, como que se vio obligado a abandonar un colegio privado de Nueva York cuando los activos inmobiliarios de su familia se vinieron abajo y que representó a Goldman Sachs en una importante conferencia financiera.

Las afirmaciones de Santos de que sus abuelos huyeron del Holocausto como refugiados judíos ucranianos y de que su madre murió por estar presente en la Torre Sur durante el 11S también han sido objeto de escrutinio, según descubrió Kfile de CNN.

En entrevistas concedidas a la radio WABC y al New York Post el 26 de diciembre, Santos admitió haber mentido sobre su asistencia al Baruch College y a la Universidad de Nueva York, así como haber falseado su empleo en Goldman Sachs y Citigroup, pero en aquel momento dijo que seguía teniendo la intención de servir en el Congreso.

Dos días después, CNN informó que la fiscalía del Distrito Este de Nueva York había empezado a investigar las finanzas de Santos, que se enfrenta a preguntas sobre su patrimonio y los préstamos por valor de más de US$ 700.000 que obtuvo para su exitosa campaña de 2022.

El mismo día, la fiscalía del distrito del condado Nassau anunció que también estaba investigando las afirmaciones falsas de Santos.

"Nadie está por encima de la ley y si se cometió un delito en este condado, lo perseguiremos", dijo entonces la fiscal de distrito del condado Nassau, Anne Donnelly.

La fiscalía del distrito no especificó qué invenciones estaba explorando y la oficina del fiscal de EE.UU. en el Distrito Este de Nueva York declinó hacer comentarios.

CNN se ha puesto en contacto con un representante de Santos para obtener comentarios sobre las investigaciones.

Los informes de Santos a la Comisión Federal Electoral (FEC, por sus siglas en inglés) contienen una serie de gastos inusuales, incluidos gastos exorbitantes en viajes aéreos y hoteles, así como una serie de gastos un céntimo por debajo de la cifra en dólares por encima de la cual la FEC exige a las campañas que guarden los recibos.

"Los gastos de campaña para los miembros del personal, incluidos los viajes, el alojamiento y las comidas, son gastos normales de cualquier campaña competente. La sugerencia de que la campaña de Santos incurrió en algún gasto ilegal de fondos de campaña es, en el mejor de los casos, irresponsable", dijo Joe Murray, abogado de Santos, en una declaración a CNN el sábado.

-- AnneClaire Stapleton, Julia Vargas Jones, Marcia Reverdosa, Camilo Rocha, Rodrigo Pedrosa, Kyle Blaine, Andrew Kaczynski, Em Steck, Pamela Brown y Carolyn Sung, de CNN, contribuyeron con este reportaje.