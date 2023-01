El piloto de rally y estrella de YouTube Ken Block muere en un accidente en una moto de nieve a los 55 años

(CNN) -- El piloto profesional de rally y estrella de YouTube Ken Block murió en un accidente en una moto de nieve este lunes, anunció su equipo Hoonigan Racing. Tenía 55 años.

“Ken fue un visionario, un pionero y un ícono. Y lo más importante, un padre y esposo”, dijo Hoonigan Racing en un comunicado. “Se lo extrañará increíblemente. Respeten la privacidad de la familia en este momento mientras están de duelo”.

El accidente ocurrió a las 2 de la tarde, cuando Block conducía una moto de nieve por una pendiente empinada en el condado de Wasatch, Utah, según la Oficina del Sheriff del condado de Wasatch.

La moto de nieve volcó y aterrizó encima de Block, dijo la Oficina del Sheriff. Más tarde fue declarado muerto en el lugar por las heridas sufridas en el accidente.

"El señor Block viajaba con un grupo pero estaba solo cuando ocurrió el accidente”, añadió un comunicado de la Oficina del Sheriff.

“La Oficina del Médico Forense del Estado determinará la causa oficial de la muerte. Nos entristece la pérdida de Kenneth y nuestros corazones están con su familia y amigos tan profundamente afectados.

“Agradecemos a todos nuestros socorristas por su servicio”, concluyó.

Antes de embarcarse en su carrera como piloto de rally, Block cofundó la empresa de ropa deportiva DC Shoes en 1994, que se convirtió en una de las marcas de ropa de skate más reconocidas del mundo.

Comenzó a competir en 2005 y dos años después hizo su debut en el circuito del Campeonato Mundial de Rally (WRC) de la FIA en México. Participó en 25 eventos del WRC y ganó cinco medallas en los X Games en RallyCross entre 2006 y 2015.

“Conmocionado y entristecido por escuchar el fallecimiento de un verdadero ícono de nuestro deporte”, dijo el piloto de rallies belga Thierry Neuville. “Un corredor apasionado y un verdadero pionero que inspiró a muchos de nosotros. Descansa en paz amigo. Todas mis condolencias están con la familia y los amigos”.

Block también ganó fama por la serie de YouTube Gymkhana en la que realizaba acrobacias y derrapes en diferentes lugares de Estados Unidos y alrededor del mundo. Los videos fueron muy populares tuvieron cientos de millones de visitas.

“En estado de shock por el fallecimiento de Ken Block. Un talento que hizo tanto por nuestro deporte”, escribió el expiloto de Fórmula Uno Jenson Button en Twitter.

