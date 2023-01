Los médicos de Damar Hamlin intentan que respire sin ventilador después de su paro cardíaco

¿Cuán frecuentes son los paros cardíacos en deportistas como Damar Hamlin? 3:12

(CNN) -- Después de sufrir un paro cardíaco a mitad de un partido este lunes, el profundo de los Bills de Buffalo, Damar Hamlin, permanece sedado y con un ventilador mientras los médicos trabajan para que respire por sí mismo, según una actualización ofrecida por el tío del jugador.

El jugador de 24 años todavía estaba en estado crítico hasta este martes por la noche, dijo su tío Dorrian Glenn a CNN, después de que su colapso en el campo la noche anterior llevara a la suspensión del juego de los Bills contra los Bengals de Cincinnati, dejando aturdido a un estadio repleto que momentos antes vibraba con la tacleada de Hamlin a un receptor abierto de los Bengals.

En solo unos segundos, el personal médico se apresuró al campo para administrar reanimación cardiopulmonar (RCP) y resucitar a Hamlin frente a sus compañeros de equipo, muchos de los cuales cayeron de rodillas, oraron o lloraron abiertamente y se abrazaron.

Hamlin sería reanimado dos veces esa noche: una vez en el campo y otra vez cuando lo llevaron de urgencia al Centro Médico de la Universidad de Cincinnati, donde todavía estaba siendo tratado el martes por la noche, dijo su tío.

“No soy un llorón, pero nunca he llorado tanto en mi vida. Solo al saber que mi sobrino básicamente murió en el campo y lo devolvieron a la vida”, dijo Glenn.

Hamlin está conectado a un ventilador para aliviar algo de la tensión en sus pulmones, que resultaron dañados, según Glenn. Los médicos le dijeron a Glenn que su sobrino también había sido "puesto boca abajo" en el hospital para ayudar con la sangre en sus pulmones, dijo. Y agregó: "Parece que está mejorando de manera positiva".

El juego se suspendió a casi seis minutos del final del primer cuarto y luego se pospuso oficialmente. La NFL dijo el martes que el juego no se reanudará esta semana y no se ha tomado una decisión sobre si continuarlo en una fecha posterior.

Las lesiones en el campo no son infrecuentes en la liga, que a menudo reanuda el juego incluso después de casos graves, pero varios jugadores actuales y anteriores han dicho que el paro cardíaco de Hamlin se sintió especialmente perturbador mientras el personal médico luchaba por salvarle la vida mientras los aficionados y los jugadores observaban.

El tackle ofensivo de los Bills, Dion Dawkins, dijo que se dio cuenta de la gravedad de la condición de su compañero de equipo cuando Hamlin permaneció en el suelo mientras más y más personal médico era llamado.

“En ese momento, solo estás pensando, '¿Qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer?' E inmediatamente te lleva a la oración”, dijo Dawkins a Wolf Blitzer de CNN. “Ya seas creyente o no, solo un poder superior puede realmente tomar el control de lo que sigue. Y nuestra gente que ayuda también ayudó a ese poder superior”.

El colapso de Hamlin es solo el último de una serie de golpes trágicos para los jugadores y la comunidad de Buffalo, que en los últimos meses ha sufrido un tiroteo masivo de motivación racista y una tormenta de nieve histórica que dejó al menos 41 muertos en el condado de Erie, en Nueva York. “Ha sido, ya sabes, una paliza constante para Buffalo”, dijo Dawkins.

Una abrumadora oleada de apoyo rodeó a Hamlin y su familia con mensajes de oraciones y buenos deseos de parte de atletas estrella, aficionados y líderes nacionales. Una recaudación de fondos iniciada por el jugador para su campaña de juguetes Chasing M's Foundation ha recaudado casi US$ 6 millones desde su hospitalización.

En un servicio de oración por el jugador el martes por la noche, los miembros de la comunidad describieron la angustia de ver a “uno de los nuestros” soportar tal crisis.

“Todo lo que puedes hacer ahora es orar por Damar. El hombre, no el jugador de fútbol, no el Buffalo Bill, sino la persona. Tiene que salir adelante”, dijo la poeta laureada de la ciudad, Jillian Hanesworth.

Qué ocasionó el paro cardiaco de Hamlin

Todavía no está claro qué condujo al paro cardíaco de Hamlin, una afección que resulta de perturbaciones eléctricas que hacen que el corazón deje de latir correctamente de repente. La muerte puede ocurrir rápidamente si no se brinda ayuda de inmediato. No es lo mismo que un infarto o una insuficiencia cardíaca.

El corresponsal médico jefe de CNN, el Dr. Sanjay Gupta, explicó que cuando el corazón no late bien, el líquido a veces puede retroceder a los pulmones y dificultar que el personal médico oxigene al paciente. Por lo tanto, voltean a la persona boca abajo para facilitar la respiración.

Gupta también dijo que parece que Hamlin todavía tiene una cantidad significativa de disfunción cardíaca y su corazón no puede bombear suficiente sangre.

Una de las opciones de tratamiento es disminuir la demanda del cuerpo de sangre oxigenada, le dijo a Anderson Cooper de CNN.

“Se busca mejorar la cantidad de circulación, pero mientras tanto, también se puede disminuir la demanda al sedar a alguien, al mantenerlo en un respirador”, dijo. “A veces, incluso usan agentes refrescantes, se llama hipotermia, para básicamente poner el cuerpo en un estado más parecido a la hibernación para que no exija tanta sangre oxigenada. Esa en parte sería la razón por la que también estaría conectado a un respirador”.

En un comunicado con fecha del martes, la familia Hamlin agradeció al personal del Centro Médico de la UC “que ha brindado una atención excepcional a Damar”.

“En nombre de nuestra familia, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por el amor y el apoyo mostrado a Damar durante este momento difícil. Estamos profundamente conmovidos por las oraciones, las palabras amables y las donaciones de los fans de todo el país”, dice el comunicado.

'Este es un deporte brutal. Creo que la gente olvida eso'

Varios atletas estrella, incluida la tenista Coco Gauff, JJ Watt de la NFL y la leyenda de la NBA Lebron James, han aplaudido la decisión de la NFL de posponer el juego y han subrayado la importancia de la recuperación segura de Hamlin sobre la del resultado del partido.

El exjugador de la NFL Donté Stallworth dijo que la decisión de la liga de posponer el juego no habría ocurrido hace años. “Hace cinco o diez años, el juego probablemente se habría reanudado”, le dijo a Jim Sciutto de CNN.

“No sé si puedes hacer que el juego sea mucho más seguro”, dijo. “Este es un deporte brutal. Creo que la gente se olvida de eso. A veces ven a los jugadores más como mercancías, especialmente con el fútbol de fantasía. A veces olvidamos el lado humano, que estos jugadores son en realidad seres humanos y tienen familias y tienen esposas e hijos”, agregó, señalando que la “madre de Hamlin estaba allí presenciando esto con sus propios ojos”.

Dawkins dijo sentirse aliviado y agradecido de que su equipo no tuviera que seguir jugando.

“El hecho de que no tuviéramos que volver a ese campo y jugar demuestra que hay cuidado, y eso es todo lo que podemos pedir, que nos traten como personas”, dijo. “Porque la mayoría de la gente simplemente nos trata como atletas, como superestrellas, y a algunas personas como celebridades, pero en ese momento nos trataron como personas”.

Los jugadores y el personal de los Bills todavía están procesando los eventos del lunes por la noche, le dijo una fuente dentro del equipo a Coy Wire de CNN.

El impacto continuo de la hospitalización de Hamlin, además del tiroteo masivo en la ciudad en mayo, la ventisca mortal de diciembre, haber tenido que disputar un partido como local en noviembre en Detroit y quedarse atrapado en Chicago durante las vacaciones, ha sido pesado para todos los asociados con el club, dijo la fuente.

“Todos están exhaustos”, dijo la fuente a Wire, y agregó que el vuelo del equipo de regreso a Nueva York no aterrizó hasta las 3:30 am ET del martes.

Adrienne Broaddus de CNN informó desde Cincinnati y Amanda Watts informó desde Atlanta mientras que Elizabeth Wolfe informó y escribió desde Los Ángeles. David Close, Homero De la Fuente, Jason Hanna, Steve Almasy, Wayne Sterling, Laura Ly, Jamiel Lynch y Kevin Dotson de CNN también contribuyeron a este informe.