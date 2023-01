Protagonistas de "Romeo y Julieta" de 1968 demandan a Paramount por escenas de desnudos filmadas cuando eran menores

¿Por qué sería pornografía la portada de Nirvana? 3:18

(CNN) -- Los protagonistas de la película "Romeo y Julieta" de 1968 presentaron una demanda contra Paramount Studios, productora de la cinta, por permitir que se estrenara con escenas que los mostraban desnudos cuando eran menores.

La demanda, que presentaron las estrellas Olivia Hussey y Leonard Whiting ante el Tribunal Superior de Santa Mónica la semana pasada, acusa a Paramount de explotación sexual y distribución de imágenes de adolescentes desnudos.

En una copia de la demanda proporcionada a CNN, la denuncia asegura que el director de la película, Franco Zeffirelli, quien murió en 2019 y no se menciona como acusado en el documento, les aseguró a los actores que no habría desnudos y que podrían "usar ropa interior de color carne durante la escena de amor/dormitorio".

Sin embargo, según la denuncia, Zeffirelli les dijo posteriormente a Hussey y Whiting — que tenían 15 y 16 años en ese momento, respectivamente–– que "debían actuar desnudos o la película fracasaría".

La denuncia también sostiene que a los actores se les maquilló el cuerpo y se les dijo exactamente dónde se ubicaría la cámara, y aunque el director les aseguró que no se fotografiaría ni mostraría desnudos en la película, eso no fue lo que sucedió.

La escena que se incluyó en la película y se exhibió en los cines presentaba imágenes de las nalgas de Whiting y los senos desnudos de Hussey, dice la denuncia.

CNN ha intentado comunicarse con los representantes legales de Paramount Studios y el hijo de Zeffirelli para solicitar comentarios.

La demanda es por daños y perjuicios que, según Hussey y Whiting, superan los US$ 500 millones. Los actores afirman que la escena les ha causado angustia mental y angustia emocional en los 55 años transcurridos desde el estreno de la película.

Dado que la demanda se presentó a fines de 2022, no la afecta la expiración de una ley de California que suspendió temporalmente el estatuto de limitaciones para reclamos anteriores de abuso sexual infantil.

Los actores, ahora ambos en sus 70 años, también sostienen que, como resultado, han perdido oportunidades laborales.

“Lo que les dijeron y lo que sucedió fueron dos cosas diferentes”, dijo Tony Marinozzi, gerente comercial de ambos actores, a Variety. “Confiaron en Franco. A los 16 años, como actores, tomaron su iniciativa de que no violaría esa confianza que tenían. Franco era su amigo y, francamente, a los 16, ¿qué hacen? No hay opciones. No hubo #MeToo”, añadió.

El abogado de los actores, Solomon Gresen, le dijo al medio que las escenas de desnudos fueron filmadas cuando sus clientes “eran niños muy pequeños e ingenuos en los años de 1960 que no entendían lo que estaba a punto de sucederles. De repente, se hicieron famosos a un nivel que nunca esperaron y, además, fueron vulnerados de una manera que no sabían cómo manejar”.

CNN se ha comunicado con los representantes de Hussey y Whiting para solicitar comentarios adicionales.

