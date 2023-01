Una carriola de conducción autónoma de US$ 3.300 estará en el CES de este año. ¿Están preparados los padres?

Carriola de "conducción autónoma" de la empresa Gluxkind.

(CNN) -- Agárrense bien: la tecnología de conducción autónoma llegó a las carriolas para bebés.



La empresa canadiense de equipamiento para bebés Gluxkind presentó su carriola inteligente Ella AI Powered en el CES de este año, la feria de electrónica de consumo de Las Vegas que ofrece algunas de las nuevas tecnologías más vanguardistas y extravagantes.

La carriola inteligente ofrece gran parte de la misma tecnología que los autos autónomos y los robots de reparto, incluido un sistema de doble motor para subir cuestas y asistencia automática de frenado cuesta abajo. Al igual que un Tesla con "piloto automático", la tecnología integrada en la carriola de Gluxkind tiene sensores que detectan objetos a su alrededor, pero está pensada para servir como "un par de ojos y manos adicionales", según el sitio web de la empresa, no para sustituir a un cuidador.

La carriola Ella es capaz de conducirse de manera autónoma para tener las manos libres, pero solo cuando el niño no está dentro. Utiliza cámaras para vigilar el entorno y desplazarse por las aceras.

Para los padres que probablemente estén razonablemente nerviosos ante la idea de meter a su bebé en una carriola con mente propia, Gluxkind publicó un video en YouTube con algunos casos de uso. Un padre que lleva su carriola cuesta abajo se apresura a salvar el juguete que se le ha caído a su hijo y que está rodando. La carriola se frena sola.

En otra demostración, un niño se cansa de ir sentado en la carriola y quiere que lo lleven en brazos. La carriola Ella se pasea sola mientras los padres cargan al niño.

La tecnología de conducción autónoma aún no está totalmente probada y, desde luego, no está lista para el mercado. Aunque las empresas que han implantado esta tecnología en los vehículos afirman que añade un elemento de seguridad cuando se utiliza correctamente y el conductor presta atención, poner a los niños al cuidado de la IA puede no ser para todo el mundo.

Gluxkind, fundada en 2020, también incorporó a la carriola Ella otras funciones específicas, como "Automatic Rock-My-Baby" que mece automáticamente al bebé y una máquina de ruido blanco integrada para calmar el sueño de los más pequeños. Todo el sistema está equipado con un asiento para el auto, un moisés para bebés y un asiento para niños pequeños.

Anne Hunger, CPO y cofundadora de Gluxkind, escribió en un comunicado de prensa de noviembre: "El desarrollo se basó en nuestra propia experiencia como padres primerizos. Hemos puesto mucho esfuerzo en este producto y estamos emocionados de ponerlo en manos de más clientes en 2023".

Por US$ 3.300, los padres podrán inscribirse en la lista de pedidos anticipados de Ella, uno de los productos tecnológicos de consumo galardonados con el Premio a la Innovación en la Feria CES 2023. Las entregas de la carriola comenzarán en abril de 2023, según el sitio web de la compañía.