El papa Francisco preside el funeral de su predecesor Benedicto XVI en una prestigiosa ceremonia en el Vaticano

¿Por qué el funeral de Benedicto XVI será inédito para un papa? 1:35

(CNN) -- El funeral del papa emérito Benedicto XVI, quien murió el sábado a la edad de 95 años, comenzó el jueves en una ceremonia tradicional encabezada por el papa Francisco en la Plaza de San Pedro en Ciudad del Vaticano.

En línea con los deseos de Benedicto, su funeral será “sencillo”, según el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni. Es la primera ocasión en los tiempos modernos en que un papa preside el funeral de su predecesor.

Los fieles hicieron fila en la plaza, con capacidad para aproximadamente 60.000 personas, en anticipación a la ceremonia.

La ceremonia será similar a la de un papa reinante pero habrá algunas modificaciones, dijo Bruni. Benedicto será identificado como papa emérito durante el funeral, y el lenguaje de algunas oraciones será diferente porque no era el papa reinante cuando murió.

Los fieles rezaron el rosario cuando el ataúd de Benedicto XVI salió de la basílica de San Pedro alrededor de las 8:45 a.m. hora local (2:45 a.m. ET) del jueves.

Francisco comenzó a dirigir la misa el jueves por la mañana, y se esperaba que diera una homilía a las 10 a.m. hora local (4 a.m. ET).

El ataúd de Benedicto XVI luego será transportado a través de la Basílica y a la cripta del Vaticano para el entierro, en la primera tumba de Juan Pablo II.

El papa emérito Benedicto XVI humanizó la figura del papado 2:54

La tumba fue desalojada después de que el cuerpo de Juan Pablo II fuera trasladado a una capilla dentro de la Basílica después de que se convirtió en santo.

Al momento del entierro, durante el rito, se colocará una cinta alrededor del ataúd con los sellos de la cámara apostólica, la casa pontificia y las celebraciones litúrgicas. El ataúd de ciprés se colocará dentro de un ataúd de zinc soldado y sellado, y posteriormente se colocará dentro de un ataúd de madera, el cual será enterrado.

Se espera que la ceremonia finalice alrededor de las 11:15 a.m. hora local (5:15 a.m. ET).

Dignatarios de alto perfil como la reina Sofía de España y el canciller alemán Olaf Scholz asistirán al funeral, junto con el embajador de Estados Unidos en el Vaticano, Joe Donelly.

Benedicto, quien fue el primer pontífice en casi 600 años en renunciar a su cargo, en lugar de ocuparlo de por vida, falleció el 31 de diciembre en un monasterio en la Ciudad del Vaticano, según un comunicado del Vaticano.

Fue elegido papa en abril de 2005, tras la muerte de Juan Pablo II.

Se sabía que Benedicto era más conservador que su sucesor, el papa Francisco, quien ha tomado medidas para suavizar la posición del Vaticano sobre el aborto y la homosexualidad, además de hacer más para lidiar con la crisis de abuso sexual que ha enfrentado la iglesia en los últimos años y nubló el legado de Benedicto.

El pergamino que se colocó dentro del ataúd del papa Benedicto XVI, que es una biografía de su vida y menciona algunos de los momentos más importantes de su mandato, recuerda que luchó “firmemente” contra la pederastia.

¿Cómo manejó Benedicto XVI los escándalos sexuales de la Iglesia? 4:52

“Luchó firmemente contra los delitos cometidos por miembros del clero contra menores o personas vulnerables, llamando continuamente a la Iglesia a la conversión, oración, penitencia y purificación”, dice el pergamino.

Su muerte provocó tributos de líderes políticos y religiosos, incluido el presidente estadounidense, Joe Biden; el primer ministro británico, Rishi Sunak, y el Dalai Lama.

Alrededor de 200.000 dolientes, incluidos la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente Sergio Mattarella, presentaron sus respetos al papa emérito a principios de esta semana durante su funeral en la Basílica de San Pedro.

La velación pública de Benedicto XVI terminó el miércoles, antes de un rito religioso íntimo durante el cual se colocaron en su ataúd de ciprés sellado antes del funeral artículos como monedas y medallas acuñadas durante su mandato y un pergamino sobre el pontificado.

Francisco rindió homenaje a su predecesor durante una audiencia en el Vaticano el miércoles.

¿Dónde permanecerán los restos de Benedicto XVI? 1:02

“Quisiera que nos unamos a los que están aquí junto a nosotros que rinden homenaje a Benedicto XVI, y dirigir mi pensamiento a él, un gran maestro de la catequesis”, dijo.

“Que nos ayude a redescubrir en Cristo la alegría de creer y la esperanza de vivir”.

Delia Gallagher, Valentina di Donato y Sharon Braithwaite de CNN informaron desde Roma. Sana Noor Haq de CNN informó desde Londres.