Primero en CNN: McCarthy propuso concesiones clave después del segundo día sin lograr los votos para ser elegido presidente de la Cámara

(CNN) -- Después de sufrir otra dura derrota este miércoles, en la que perdió una sexta ronda de votación para convertirse en presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., el republicano Kevin McCarthy propuso más concesiones clave en su campaña para obtener 218 votos —incluido un cambio de reglas que permitiría que solo un miembro pueda llamar a una votación para expulsar a un presidente en funciones, según dos fuentes familiarizadas con el asunto—.

Esa concesión se produce cuando McCarthy está luchando por conseguir los votos, con la sesión de la Cámara aplazada hasta las 12 p.m. ET de este jueves.

La mayoría republicana de la Cámara está atrapada en un punto muerto debido a la oposición a McCarthy de un grupo de conservadores. La pelea, que comenzó el primer día del 118º Congreso, ha sumido en el caos a la nueva mayoría republicana de la Cámara y ha socavado la agenda del partido.

La Cámara seguirá paralizada hasta que se resuelva este conflicto. La situación es grave para el futuro político de McCarthy, pues sus aliados republicanos comienzan a temer que no logre su apuesta por el cargo de presidente si la lucha se extiende mucho más.

Todavía no está del todo claro si McCarthy y sus aliados podrán asegurar los votos, y cuanto más se prolongue la pelea, más en peligro estará su candidatura a la presidencia. Pero este miércoles, sin embargo, hubo señales de que las negociaciones podrían estar progresando.

La última concesión de McCarthy representa una victoria significativa para los conservadores de línea dura, después de que el republicano de California ya había propuesto un umbral de cinco miembros, por debajo de las reglas actuales que requieren que la mitad del Partido Republicano solicite tal voto para expulsar al presidente. A muchos de los miembros más moderados del partido les preocupaba ceder ante la extrema derecha en este asunto, ya que podría debilitar la el cargo de presidente de la Cámara y causar caos en sus filas.

En otras dos concesiones, dijeron las fuentes, McCarthy también acordó permitir que más miembros del Freedom Caucus participen en la poderosa Comisión de Reglas de la Cámara, que dicta cómo y qué proyectos de ley llegan al pleno, al mismo tiempo que puedan votar sobre un puñado de proyectos de ley prioritarios, como la propuesta de límites de mandato para los miembros y un plan de seguridad fronteriza.

Sin embargo, nada es definitivo y las negociaciones todavía están en marcha. Y las fuentes republicanas dicen que incluso si la oferta de McCarthy es aceptada, aún no obtendría los 218 votos que necesita para ser presidente de la Cámara. Si bien estas concesiones podrían atraer nuevos apoyos, otros opositores han planteado diferentes preocupaciones que aún no se han abordado por completo.

Negociaciones de última hora

Después de una serie de votaciones fallidas durante este miércoles, la Cámara se levantó varias horas mientras los republicanos continuaban las conversaciones.

El representante de Texas Chip Roy, uno de los conservadores que votó en contra de la candidatura a la presidencia de McCarthy, dijo a los líderes republicanos que cree que puede conseguir 10 votos de reticentes si estas negociaciones en curso resultan satisfactorias, según fuentes republicanas familiarizadas con las discusiones internas. También dijo que hay otros detractores que podrían estar dispuestos a votar "presente".

Las fuentes dijeron que las conversaciones de este miércoles entre los aliados de McCarthy y los que se resisten a él fueron las más productivas y serias hasta la fecha. Y en una señal de un gran avance, un súper PAC (Comité de Acción Política) alineado con McCarthy acordó no participar en las primarias republicanas para los escaños seguros para los republicanos, una de las grandes demandas que habían hecho los conservadores pero que McCarthy se había resistido hasta ese momento.

“Hemos tenido más discusiones en los últimos dos días sentados allí, que en los últimos malditos cuatro años”, dijo Roy al salir del Capitolio este miércoles por la noche.

Aún así, incluso si estas negociaciones resultan exitosas y diez legisladores se suman a McCarthy, lo cual está lejos de ser seguro, eso no le da a McCarthy los 218 votos para ganar la presidencia, por lo que aún tendría más trabajo por hacer.

El jefe de disciplina entrante de la mayoría republicana de la Cámara, Tom Emmer, dijo este miércoles por la noche que las negociaciones sobre el próximo presidente han sido “muy, muy constructivas”.

“Hubo muchos miembros involucrados en esto y ahora hay algunas personas que se están sentando y teniendo esas discusiones para ver a dónde quieren ir a continuación”, dijo el republicano de Minnesota.

Incertidumbre sobre el camino a seguir

Los republicanos de la Cámara tienen 222 escaños en el nuevo Congreso, por lo que para que McCarthy alcance los 218 votos solo puede darse el lujo de perder cuatro votos republicanos. Su obstáculo es que se enfrenta a un pequeño pero decidido contingente de conservadores de línea dura que hasta ahora han tenido éxito en negarle los votos para asegurar el mazo de la Cámara.

El grupo ha utilizado la influencia que tiene en la escasa mayoría republicana para obtener concesiones. McCarthy ya ha cedido a varias de sus demandas, incluida la de hacer que sea cada vez más fácil tumbar al presidente de la Cámara, pero hasta ahora sus esfuerzos no fueron suficientes.

La Cámara se reunió este miércoles para seguir votando después de tres rondas de votaciones este martes. McCarthy se quedó corto cada vez, al no alcanzar el umbral de mayoría necesario para asegurar la presidencia.

A medida que se extendían las votaciones este martes, la situación era cada vez más grave para McCarthy, debido a que en cada ronda de votación perdía más votos a favor de su candidatura.

El recuento de la primera votación para presidente fue de 203 para McCarthy, con 19 republicanos votando por otros candidatos. El recuento de la segunda votación fue de 203 votos para McCarthy con 19 votos para el representante republicano Jim Jordan de Ohio. En la tercera ronda de votación hubo 202 votos a favor de McCarthy y 20 votos a favor de Jordan, y el representante Byron Donalds se unió a los 19 legisladores republicanos que habían votado en contra de McCarthy en las dos primeras rondas.

Fue la primera vez que una elección de presidente pasó por múltiples votaciones desde 1923.

“Mi voto de ayer fue básicamente para romper un punto muerto, porque estábamos estancados y no íbamos a ninguna parte”, dijo Donalds, un republicano de Florida, este miércoles en “CNN This Morning”. “En este momento, (McCarthy) no tiene un camino para llegar allí. Si eso vuelve a surgir, sí, puedo apoyarlo, está bien, pero lo que es necesario ahora es que los republicanos se unan y encuentren la manera de elegir a un presidente”.

En la cuarta ronda de votación, 20 republicanos votaron juntos por Donalds cuando el grupo cambió su apoyo colectivo de Jordan a Donalds. La representante Victoria Spartz de Indiana votó presente, reduciendo el umbral de McCarthy a 217.

Spartz le dijo a CNN que lo hizo porque quería permitir más negociaciones para abordar las preocupaciones de los 20 miembros.

El conteo final para el quinto voto fue nuevamente de 201 votos para McCarthy, 20 para Donalds y un voto presente.

El conteo final para el sexto voto fue el mismo: 201 para McCarthy, 20 para Donalds y un voto presente.

Trump mira de cerca

El expresidente Donald Trump está observando de cerca cómo se desarrolla la dinámica en el Capitolio y su apoyo público ha sido un foco clave de los esfuerzos de McCarthy.

Dos fuentes republicanas familiarizadas con el asunto dijeron que los aliados de McCarthy entraron en pánico este martes después de que el expresidente diera una respuesta tibia a NBC News consultado sobre su apoyo a McCarthy. El expresidente también se negó a emitir una declaración este lunes reiterando su respaldo a McCarthy a pesar de un esfuerzo tras bambalinas de varios de sus aliados para lograr que Trump lo hiciera, dijeron dos fuentes.

Un aliado cercano de McCarthy comenzó a trabajar entre bastidores presionando para que Trump publicara una declaración aclarando su apoyo. McCarthy y Trump luego se conectaron por teléfono, una llamada en la que McCarthy dijo que Trump le expresó que todavía contaba con su respaldo. Trump dio un fuerte apoyo en Truth Social este miércoles por la mañana, implorando a los republicanos que no “CONVIERTAN UN GRAN TRIUNFO EN UNA DERROTA GIGANTE Y VERGONZOSA” e instándolos a votar por McCarthy.

Aunque la declaración de Trump podría no mover la aguja entre los enemigos más feroces de McCarthy, una de las fuentes dijo que el mundo de McCarthy estaba preocupado por que se viera "débil" y diera la sensación de que estaba perdiendo apoyo, por lo que sintieron que era importante revertir la narrativa.

Gaetz, uno de los republicanos de la Cámara que se opone a la candidatura de McCarthy a la presidencia, calificó de "triste" el último esfuerzo de Trump para ayudar al republicano de California.

“Esto no cambia mi visión de McCarthy, ni de Trump, ni mi voto”, dijo Gaetz en un comunicado a Fox News Digital este miércoles, poco después de que Trump saliera en defensa de McCarthy en Truth Social.

Durante mucho tiempo un firme aliado de Trump, la negativa de Gaetz a ceder ante su deseo de que McCarthy sea presidente de la Cámara plantea nuevas preguntas sobre la disminución de la influencia del expresidente sobre los republicanos en medio de su tercera campaña presidencial.

“Si Matt Gaetz te está ignorando, no es una buena señal”, dijo un aliado de Trump que está involucrado en su campaña para 2024.

Trump ha estado haciendo llamadas en nombre de McCarthy durante las últimas 24 horas en un intento de romper el bloqueo conservador en su contra, dijo esta persona, pero sus esfuerzos hasta ahora han sido infructuosos.

Un legislador que habló con Trump este martes por la noche le sugirió al expresidente que él debería postularse para presidente de la Cámara, según una persona informada sobre la llamada. Trump objetó y siguió presionando a esta persona para que apoyara a McCarthy, alegando que sería un firme partidario de "Estados Unidos primero".

Annie Grayer, Kristin Wilson, Kate Sullivan, Kit Maher, Ted Barrett, Gabby Orr, Kaitlan Collins y Jake Tapper de CNN contribuyeron a este informe.