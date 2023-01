La policía de El Paso, Texas, detiene a un hombre que presuntamente acosaba a inmigrantes con un arma

Así se ve un gran centro para procesar inmigrantes 0:40

(CNN) -- La policía de El Paso, Texas, anunció el miércoles que detuvo a un hombre de 27 años que supuestamente acosó a inmigrantes y les apuntó con un arma en la víspera de Año Nuevo, pero el hombre no ha sido acusado formalmente aún ni la policía ha revelado su nombre.

Testigos en El Paso también le dijeron a CNN que vieron al hombre armado en dos lugares donde los inmigrantes se habían estado reuniendo en las calles.

En un comunicado, la policía confirmó que realizó una parada de tránsito en la madrugada del 1 de enero y le pidió al sospechoso que saliera de su camioneta. El sospechoso saltó de nuevo al vehículo y huyó, dijo la policía.

“Debido a un problema mecánico, la unidad policial se desactivó y perdió de vista al sospechoso”, dijo la policía en el comunicado, y agregó que localizaron el vehículo e identificaron al conductor al día siguiente. La investigación está en curso, dijo la policía.

Durante semanas, las autoridades de la ciudad han expresado su preocupación por la seguridad de los inmigrantes vulnerables que han estado viviendo en las calles de El Paso, especialmente los que viven fuera de la Iglesia del Sagrado Corazón, un popular refugio y lugar de reunión para inmigrantes.

Mario D'Agostino, subadministrador de la ciudad de El Paso, no confirmó el presunto incidente el miércoles, pero dijo que estos son los tipos de incidentes que le preocupan.

publicidad

El conmovedor relato de una inmigrante sobre su llegada a EE.UU. 2:21

“Es exactamente la razón por la que solicitamos recursos estatales en la forma de asistencia (del Departamento de Seguridad Pública de Texas) con las patrullas”, dijo D'Agostino. “Como hemos dicho desde el principio, se trata de la salud y la seguridad de los migrantes y la comunidad”.

'Estaba traumatizado'

Brayan, un migrante venezolano de 19 años, estaba afuera del Sagrado Corazón la noche del 31 de diciembre cuando se detuvo una camioneta. Brayan dijo que pensó que era otro vehículo que dejaba ropa, alimentos y otros suministros, como tantos otros vehículos que se detienen en este lugar.

Brayan le pidió a CNN que no usara su apellido por razones de seguridad. Cruzó ilegalmente a Estados Unidos el 28 de diciembre y no se entregó a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos como solicitante de asilo, dijo.

Tan pronto como se acercó a la camioneta, dijo Brayan, el hombre comenzó a gritarle agresivamente. Brayan dijo que no entendió nada de lo que el hombre dijo en inglés y solo captó la palabra "f*cking".

“Me llamó y pensé que nos iba a ayudar. Cuando me acerqué, me puso una pistola en la cara”, le dijo a CNN en una entrevista telefónica. “Seguí diciéndole que no entiendo lo que estás diciendo”.

Fue entonces cuando Sandragrace Martinez, una clínica de salud mental y activista que se ofrece como voluntaria para distribuir donaciones a los migrantes, intervino, le dijo a CNN.

En una entrevista telefónica, Martínez dijo que apartó a Brayan del camino y le preguntó al hombre de la camioneta si estaba bien. Ella dijo que la situación se calmó y el hombre, a quien describió como caucásico, puso su arma en el asiento del pasajero.

“Miró mi crucifijo, y me miró a mí y me dijo: 'No tengo ningún problema contigo'. Él dijo: 'Soy los ojos de Estados Unidos y estoy aquí para ver'”, dijo Martínez, recordando su interacción con el hombre.

Crisis migratoria se agrava en Texas 2:21

Ella lo instó a que se fuera y comenzó a tomar un video de la matrícula del hombre antes de que se marchara, dijo. Las placas eran de Nuevo México, dijo, y agregó que llamó al 911 dos veces durante el incidente. La policía no ha confirmado la descripción del vehículo mientras aún están entrevistando a los testigos.

La interacción con el hombre en la camioneta duró alrededor de 30 a 40 segundos, dijo Brayan.

“Tenía miedo porque estaba sorprendido. El resto de la noche no pude dormir porque estaba muy nervioso de que él regresara y me disparara”, dijo. “Estaba traumatizado”.

Un segundo encuentro

Un par de horas más tarde, poco después de la medianoche del día de Año Nuevo, Martínez dijo que estaba en la estación de autobuses Greyhound, otro lugar de reunión popular para inmigrantes, para advertirles sobre el hombre de la camioneta, cuando vio el vehículo detenerse de nuevo.

Ella dijo que el hombre salió de su vehículo esta vez, caminó hacia los inmigrantes que estaban cerca de una estación de calentamiento, apuntó con su arma y les gritó.

Martínez dijo que ella comenzó a tocar la bocina repetidamente para asustarlo, y otro empleado de la ciudad encendió las luces de su vehículo en dirección al hombre. Ella no pudo escuchar todo lo que el hombre gritó debido a la bocina, dijo, pero lo escuchó decir: “Este es mi país”. Martínez dijo que volvió a llamar al 911.

El hombre pronto regresó a su camioneta, dijo ella, y comenzó a alejarse.

Martínez dijo que vio un auto de la policía de El Paso estacionado cerca de la estación de autobuses, fuera de la vista del incidente, y los alertó sobre la situación y señaló el vehículo, que fue cuando comenzó la persecución policial.

EE.UU.: aumentan las solicitudes de residencia legal tras la pandemia 3:05

CNN ha solicitado a las autoridades el informe policial, las imágenes de la cámara del tablero y las llamadas al 911. CNN también se ha comunicado con el FBI y el Departamento de Seguridad Pública de Texas.

El sacerdote de la Iglesia del Sagrado Corazón dijo que no ha oído nada sobre el presunto incidente fuera de su iglesia, ni la policía le ha preguntado sobre el incidente. Entre 300 y 400 migrantes dormían afuera de su iglesia el miércoles por la noche, dijo.

La semana pasada, los equipos de CNN en El Paso comenzaron a ver a agentes del DPS de Texas patrullando el área alrededor del Sagrado Corazón, junto con agentes de policía de El Paso.

La Liga Antidifamación y la ACLU de Texas no tienen estadísticas fácilmente disponibles sobre incidentes de odio contra los inmigrantes, pero en una denuncia de 2022 presentada por la ACLU ante el Departamento de Justicia de EE.UU., la ACLU expresó su preocupación por el aumento de odio contra los inmigrantes en Texas.