ANÁLISIS | El silencio de la familia real es ensordecedor ante la filtración del nuevo libro del príncipe Harry

Memorias del príncipe Harry en "Spare" y la comunicación con su madre 0:41

Londres (CNN) -- Apenas han transcurrido unos días de 2023 y la familia real británica ya se encuentra a la defensiva.



Con el libro de memorias del duque de Sussex a punto de llegar a las librerías el 10 de enero, ya se preveía un comienzo de año difícil. Pero a varios días de su publicación, varios medios de comunicación informan que han conseguido ejemplares de la próxima autobiografía de Harry, "Spare".

Entre las afirmaciones que dejan atónitos a los lectores se encuentra el relato de Harry sobre una pelea con su hermano, el príncipe William, en 2019 que le dejó con "lesiones visibles", según el periódico británico The Guardian, que fue el primero en informar sobre el contenido del libro.

El supuesto enfrentamiento se produjo durante una acalorada conversación en la que el heredero al trono "me agarró por el cuello" y "me tiró al suelo", y tachó a Meghan de "difícil", "grosera" y "desagradable", escribe Harry, según el extracto de The Guardian. Al parecer, Harry también escribe que William se retiró pero más tarde regresó "con cara de arrepentimiento, y se disculpó".

Otras líneas reportadas del libro que pronto saldrá a la venta:

El rey Carlos suplicó a sus hijos que "no hicieran de mis últimos años una miseria" cuando se reunieran para el funeral del príncipe Felipe en abril de 2021.

A William y Harry les preocupaba que su padre se casara con Camila, ahora reina consorte.

Compartió el aprendizaje de la muerte de la reina Isabel II y sus últimos momentos con su abuela.

Harry reveló el número de combatientes talibanes que cree haber matado mientras servía en Afganistán.

También admitió haber consumido varias drogas en su adolescencia y describió la pérdida de su virginidad como una "experiencia humillante"

La duquesa de Sussex incomodó a la princesa de Gales por decir que tenía "baby brain", una referencia a la pérdida de memoria durante y después del embarazo.

Habrá preguntas sobre las salvaguardias establecidas por la editorial Penguin Random House y sobre cómo The Guardian logró obtener un ejemplar del libro a pesar de lo que describió como "estrictas medidas de seguridad previas al lanzamiento". Al parecer, otros periódicos británicos pudieron obtener ejemplares en España después de que, al parecer, se vendiera allí prematuramente por accidente.

publicidad

Las precauciones deberían haber estado a la altura de las tomadas con el niño mago favorito de todos. Desde la aparición de "Harry Potter" no se había publicado un libro con tanta expectativa. En el momento máximo de la “Pottermanía”, se tomaron enormes medidas para garantizar una experiencia sin spoilers a los jóvenes lectores de J.K. Rowling. Entre otras medidas, el personal de la editorial juró guardar el secreto, los empleados de las imprentas supuestamente solo podían ver partes del libro a la vez y los minoristas firmaron acuerdos de confidencialidad.

En el Reino Unido, varias librerías revelaron que están bajo un estricto embargo para evitar adelantarse al día del lanzamiento, según la agencia de noticias británica PA Media. Los propietarios de las librerías dijeron a PA que esperaban recibir los libros a última hora del lunes para evitar filtraciones de ejemplares y una tienda confirmó haber firmado un documento para garantizar que las memorias no se pusieran a la venta antes de lo previsto.

Aunque es probable que el libro del príncipe Harry no provoque el mismo frenesí de lectores impacientes a las puertas de las tiendas, es probable que la promesa de nuevas revelaciones lo convierta en uno de los libros más vendidos de un año que apenas ha comenzado.

Al igual que muchos otros medios de comunicación, CNN había solicitado ejemplares para su revisión antes de la publicación del libro este martes. CNN también se puso en contacto con la oficina del príncipe William en el Palacio de Kensington, el Palacio de Buckingham y los Sussex, y todos han declinado hacer comentarios sobre la supuesta disputa real.

Muchos se preguntarán cómo el palacio puede permanecer en silencio. Pero que se vea arrastrado a un prolongado estira y afloja con miembros distanciados de la familia podría ser peor. En el vacío, la monarquía se verá obligada a aguantar titulares lascivos, pero saben que con el tiempo empezarán a disminuir a medida que avance el ciclo de noticias.

Pero el silencio tampoco resuelve el problema inmediato del palacio. La reacción pública a los explosivos extractos ha sido encontrada. Por un lado, existe la opinión de que el relato de Harry perjudicará a la monarquía y socava al rey en un momento en el que intenta mostrar cómo se está modernizando la institución. Muchos se han preguntado si llegará un momento en que el palacio se vea obligado a responder. Otros, mientras tanto, consideran inapropiado el más reciente arrebato de los Sussex y señalan que todas las familias tienen desacuerdos. Su opinión es que los problemas entre hermanos no deberían exponerse al mundo para que los examinen minuciosamente y que, en última instancia, el enfoque de Harry podría volverse en su contra.

Harry ha indicado que estaría abierto a un acercamiento, pero es difícil ver cómo eso es posible ahora en medio de esta exposición real masiva. Lo que se desprende claramente de las filtraciones es el grado de enfado del duque por ser un heredero de repuesto y estar por detrás de su hermano.

Muchos podrán simpatizar con la rivalidad entre hermanos que describe el príncipe y otros elementos de su experiencia, pero la dura realidad es que la monarquía es jerárquica por naturaleza. Desde la perspectiva de la clase dirigente, muchos pensarán que se le concedió un papel real elevado para evitar que se sintiera como una pieza de repuesto. El hecho de que el palacio no responda a las reclamaciones significa que su relato pasará a formar parte de nuestra memoria colectiva de la familia real.