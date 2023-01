McCarthy lucha para cerrar un acuerdo en la disputa por la presidencia de la Cámara más larga en 164 años

McCarthy pierde sexta votación por la presidencia de la Cámara 7:14

(CNN) -- Kevin McCarthy está inmerso en una lucha por su futuro político mientras intenta ganar los votos que necesita para convertirse en presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU. en lo que ya es la contienda más larga en 164 años.

McCarthy sufrió una serie de derrotas este jueves cuando la Cámara avanzó ronda tras ronda de votaciones fallidas. Cuanto más se prolonga la pelea, más terrible se vuelve para McCarthy, ya que corre el riesgo de más deserciones y, en general, una pérdida de confianza en su liderazgo republicano.

La Cámara se volverá a reunir al mediodía, hora del Este, pero queda por ver si los republicanos levantarán la sesión de inmediato o votarán por duodécima vez la candidatura a presidente de McCarthy. Tampoco está claro si McCarthy tiene chances de obtener algún nuevo apoyo, algo que sus aliados consideran esencial.

OPINIÓN | Republicanos radicales quieren más poder 6:09

“Vamos a progresar hoy. Los vamos a sorprender”, dijo McCarthy a los periodistas cuando llegó al Capitolio este viernes por la mañana, y agregó: “Vamos a lograrlo”.

Hubo avances en las conversaciones

Las conversaciones entre los republicanos siguen después de que las negociaciones destinadas a convencer a los oponentes de McCarthy cobraron fuerza este jueves. Negociadores clave del Partido Republicano dijeron que se estaban llegando a un acuerdo que acercaría a McCarthy a los 218 votos que necesita para convertirse en presidente de la Cámara.

publicidad

Varios miembros de la cámara dijeron que estaban muy cerca de un acuerdo que, en muchos sentidos, es un intento por reconstruir alianzas desgastadas y recuperar la confianza corroída en una dura reunión celebrada este martes por la mañana.

El representante de Carolina del Norte, Patrick McHenry, un aliado clave de McCarthy, dijo: “Lo principal de lo que estamos debatiendo es cuál va a ser la agenda conservadora en torno al gasto y la naturaleza de nuestra mayoría republicana. Ese es realmente el 'quid' de la conversación. Y esos son realmente los contornos de la misma”.

McHenry dijo que los cambios en los procesos y las revisiones de las reglas también forman parte de las conversaciones.

“Las reglas, la estructura y el proceso definen los resultados en este lugar, de manera sustancial”, dijo McHenry. “Así que queremos asegurarnos de que todas esas cosas estén en su lugar”.

Agregó: “Lo que observé en las últimas 36 horas es que se han hecho grandes esfuerzos para dejar de lado las emociones y concentrarse en la esencia de los desafíos que se avecinan”.

McHenry dijo que no están discutiendo temas como asignaciones a comisiones específicas, sino definiendo su agenda en torno a temas como el gasto.

En una señal de avances, el representante republicano Ralph Norman de Carolina del Sur —uno de los reticentes—, le dijo a CNN tras llegar a un acuerdo en la oficina del representante Tom Emmer de Minnesota este jueves por la noche: “Estos son los cambios que queremos”.

Pero también indicó que nada era definitivo: “Esta es la primera ronda. Está en el papel, lo cual es bueno”.

Norman dijo que la mayor parte del acuerdo gira en torno a cambios en las reglas, como una regla de 72 horas para revisar proyectos de ley, límites de plazos y enmiendas abiertas. Norman dijo que el acuerdo no abordaba las asignaciones de las comisiones.

CNN fue el primero en informar este miércoles por la noche que, en una serie de concesiones clave, McCarthy acordó proponer un cambio de reglas que permitiría que solo un miembro pueda llamar a una votación para destituir a un presidente en funciones, según dos fuentes familiarizadas con el asunto. McCarthy había propuesto inicialmente un umbral de cinco miembros, por debajo de las reglas actuales de la bancada que requieren que la mitad del Partido Republicano solicite tal votación.

También acordó permitir que más miembros del Freedom Caucus participen en la poderoso Comisión de Reglas de la Cámara, que dicta cómo y qué proyectos de ley llegan al pleno, y votar sobre un puñado de proyectos de ley que son prioridad para los reticentes, incluida la propuesta de los límites de mandatos de los miembros y un plan de seguridad fronteriza.

'No seré un presidente débil'

Sin embargo, aún queda por ver si las nuevas concesiones y los intentos de llegar a un acuerdo serán suficientes para que McCarthy obtenga los votos que necesita.

Sobre las concesiones que hizo hasta ahora, McCarthy dijo este jueves por la noche que no le preocupa darle a un solo miembro el poder de llamar a votación para destituir al presidente de la Cámara. “Estoy muy bien con eso”, dijo el republicano de California. "No estoy asustado… No seré un presidente débil”.

McCarthy también negó que los miembros perderán las asignaciones de las comisiones y dijo que no ha habido negociaciones que implicaran otorgar presidencias de subcomisiones a disidentes.

La paciencia se está agotando entre los legisladores y los moderados también se sienten frustrados por las concesiones, que muchos creen que pueden dificultar que la nueva mayoría republicana gobierne de manera efectiva, aunque es probable que aún así estén dispuestos a aceptarlas.

McCarthy se mostró desafiante más temprano este jueves frente a los fuertes vientos que soplaban en su contra, y dijo que continuará enfrentándose a la oposición hasta que llegue a un acuerdo con sus detractores.

“Todo va a ser así hasta que llegue un acuerdo”, le dijo a CNN. “Es más fácil si todos llegamos a un acuerdo juntos”.

Cuando CNN le preguntó si se daría cuenta de que el resultado no cambiará, McCarthy dijo: “Solo después de que gane”.

Melanie Zanona, Lauren Fox, Ted Barrett, Kristin Wilson, Kit Maher, Kate Sullivan y Nicky Robertson de CNN contribuyeron a este informe.