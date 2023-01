Última hora y noticias de la guerra de Rusia en Ucrania

CNN observa artillería entrante y saliente alrededor de ciudad ucraniana pese al alto el fuego unilateral

CNN ha observado disparos de artillería entrantes y salientes alrededor de la ciudad de Bajmut, en el este de Ucrania, desde el inicio del alto el fuego unilateral ruso.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, convocó un alto el fuego temporal de 36 horas, vigente desde el mediodía, hora de Moscú (4 a.m. ET) de este viernes hasta la medianoche (9 p.m. ET) del sábado, para coincidir con la Navidad ortodoxa.

Tanto Kyiv como Washington lo han descartado como una estratagema cínica, y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusó a Moscú de tratar de utilizar las vacaciones de Navidad ortodoxas como "cobertura" para reabastecerse y detener los avances ucranianos en la región oriental de Donbas.