Irán ejecuta a un campeón de karate y a un entrenador voluntario de niños en medio de la represión de las protestas

(CNN) -- Irán ahorcó a dos jóvenes este sábado, a un campeón de karate y a un entrenador voluntario de niños. Esto eleva a cuatro el número total de personas que se sabe que han sido ejecutadas en relación con las protestas que se extendieron por el país desde septiembre.

Mohammad Mehdi Karami y Seyed Mohammad Hosseini fueron ahorcados en la madrugada de este sábado, informó Fars News, afiliada al Estado. Ambos hombres, que supuestamente participaron en protestas contra el régimen el año pasado, fueron condenados por matar a Seyed Ruhollah Ajamian, miembro de la fuerza paramilitar Basij del país, en Karaj el 3 de noviembre, según la agencia de noticias judicial de Irán Mizan.

Mohammad Hossein Aghasi, un abogado que defiende a Karami, publicó en Twitter este sábado que no le otorgaron a Karami una última palabra para hablar con su familia antes de su ejecución. El abogado agregó que Karami había iniciado una huelga de hambre de alimentos secos este miércoles, como una forma de protesta contra los funcionarios por no permitir que Aghasi lo representara.

Hasta 41 manifestantes más han recibido sentencias de muerte en los últimos meses, según declaraciones tanto de funcionarios iraníes como de medios iraníes revisados por CNN y 1500Tasvir, pero el número de los condenados podría ser mucho mayor.

Homenajes a los dos ejecutados

Karami, de 21 años, era un campeón de karate iraní-kurdo, que lucía un tatuaje de los anillos olímpicos en la parte interior de su brazo. Su primo le dijo a CNN que Karami fue un niño valiente e inteligente y que comenzó a practicar karate a los 11 años. Luego se unió al equipo nacional juvenil iraní y ganó en los campeonatos nacionales.

El mes pasado, los padres de Karami publicaron un video en las redes sociales rogando al estado que le perdonara la vida. Su padre dijo: “Mi hijo se encuentra entre los campeones de karate de Irán y tiene varios títulos nacionales y fue el cuarto miembro clasificado en el equipo nacional de Irán… Le ruego que levante la orden de ejecución”.

Karami fue condenado el 5 de diciembre, menos de una semana después de que comenzara su juicio en Teherán por el presunto asesinato de los paramilitares. Amnistía dijo que el juicio había sido "nada parecido a un procedimiento judicial significativo". Su familia afirma que fue torturado en prisión y que le negaron el acceso a un abogado.

Amnistía Internacional publicó una cita del padre de Karami que decía: “Voy al tribunal y a la prisión todas las mañanas y luego camino sin un rumbo fijo por las calles. Esta mañana fui a la prisión, pero el fiscal adjunto de la prisión no estaba. Me dijeron que debía dejar de ir allí si mi caso se relacionaba con las protestas. No te dan ninguna respuesta".

“Todas las noches tengo miedo de que me den la noticia de la ejecución de mi hijo”, dijo su padre. “He perdido la esperanza… han sentenciado a muerte a mi hijo y podrían ejecutarlo en cualquier momento”, añadió.

Por su parte, Seyyed Mohammad Hosseini, de 20 años, fue recordado por un parlamentario alemán que abogó por su caso debido a su trabajo como voluntario con niños.

“La historia de #SeyedMohammadHosseini es muy triste. Perdió a sus dos padres. Visitaba sus tumbas todos los jueves. Entrena a niños gratis”, escribió Ye-One Rhie en Twitter.

Hosseini fue arrestado cuando se dirigía a visitar las tumbas de sus padres, según Ye-One Rhie. Su hermano también fue secuestrado y no se sabe nada de él, dijo el parlamentario.

Según Amnistía, Hosseini fue condenado en la misma audiencia que Karami y otros dos hombres que también fueron condenados a muerte, Hamid Ghare-Hasalou y Hossein Mohammadi.

Amnistía dice que las condenas se basaron en confesiones forzadas.

“Antes de que comenzara el juicio grupal, los medios estatales difundieron las “confesiones” forzadas de los acusados y describiéndolos como 'asesinos', en violación de su derecho a la presunción de inocencia y a no ser sometidos a tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes”, escribió Amnistía.

Un periodista arrestado

Mientras tanto, el editor de política del periódico iraní independiente Etemad Online, Mehdi Beyk, fue detenido este jueves, según un tuit de la publicación. El arresto se produjo en medio de la represión por parte de las autoridades iraníes a las protestas provocadas por la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, el año pasado, luego de que la policía de la moral la detuviera por supuestamente no usar su hiyab correctamente. Desde entonces, las protestas se han generalizado en torno a una serie de críticas hacia el régimen autoritario.

Beyk fue detenido por funcionarios del Ministerio de Información de Irán, dijo este viernes su esposa, Zahra Beyk.

Fue arrestado después de “entrevistar a las familias de varios de los arrestados en las manifestaciones en curso”, según el medio activista pro reforma IranWire.

El “teléfono móvil, la computadora portátil y las pertenencias del periodista fueron confiscados”, tuiteó su esposa. Hasta el momento no está claro por qué arrestaron a Beyk.

Funcionarios iraníes ya habían arrestado a algunas personas por sus críticas a la respuesta del Gobierno ante las manifestaciones.

Una de las actrices más conocidas de Irán, Taraneh Alidoosti, fue liberada bajo fianza este miércoles, dijo ISNA, alineada con el estado, luego de que fuera arrestada por criticar la ejecución de un manifestante.

Conocida como una activista feminista, Alidoosti publicó el mes pasado una foto de sí misma en Instagram sin el hiyab islámico y con un cartel que decía "Mujeres, vida, libertad" para mostrar su apoyo al movimiento de protesta.

Alidoosti no fue acusada formalmente, pero inicialmente fue arrestada por “falta de pruebas en sus afirmaciones” en relación con su protesta contra el ahorcamiento de Mohsen Shekari el mes pasado, la primera ejecución conocida relacionada con las protestas.

Teele Rebane, Angus Watson y Mostafa Salem de CNN contribuyeron con este reportaje.