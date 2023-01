El premio mayor de Mega Millions supera los US$ 1.000 millones; no hubo ganador este viernes

¿Qué pasa si el ganador no reclama el premio de Mega Millions? 0:59

(CNN) -- El premio mayor de Mega Millions aumentó a más de US$ 1.000 millones después de que el sorteo del viernes por la noche terminó sin un ganador.

Esta es la cuarta vez en poco más de cuatro años que el premio mayor supera los US$ 1.000 millones, dijo Mega Millions en un comunicado el viernes.

El sorteo del viernes terminó con los números 3, 20, 46, 59, 63 y el Mega Ball dorado 13.

El premio mayor ahora se estima en US$ 1.100 millones (US$ 568,7 millones en efectivo), según la lotería. Si alguien gana con esa cantidad, sería el tercer premio mayor más grande en la historia de Mega Millions, añadió.

El próximo sorteo será el martes 10 de enero.

Los únicos premios mayores de Mega Millions superiores a los US$ 1.100 millones son el récord de US$ 1.537 millones ganados en Carolina del Sur en 2018 y los US$ 1.337 millones ganados en Illinois el año pasado, según el comunicado.

Pero no todos fueron perdedores el viernes por la noche. Hubo más de 4 millones de boletos ganadores en otros niveles de premios, que van desde US$ 2 a US$ 1 millón, dijo la lotería. Cinco boletos se llevaron el premio de US$ 1 millón al acertar las cinco bolas blancas, con ganadores en Nueva York, Florida, Maryland y Nueva Jersey.

Se han vendido más de 27 millones de boletos ganadores en los 24 sorteos desde que se ganó el premio mayor por última vez el 14 de octubre de 2022, según Mega Millions.