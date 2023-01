Muere Adam Rich, actor de "Eight Is Enough", a los 54 años

Adam Rich, en esta foto en 1978, interpretó a Nicholas en "Eight Is Enough". (Crédito: ABC Photo Archives/Disney General Entertainment Content/Getty Images)

(CNN) -- Adam Rich, un actor que saltó a la fama cuando era niño interpretando al miembro más joven de la familia Bradford, Nicholas, en el drama televisivo "Eight Is Enough", murió, según el médico forense del condado de Los Ángeles.

Tenía 54 años.

Rich falleció este sábado en su casa en Los Ángeles, según un reporte de TMZ, que cita a su familia. No compartieron la causa de muerte.

Si bien el papel más conocido de Rich es el de "Eight Is Enough", también apareció en varios programas de televisión y una variedad de películas televisivas a finales de los años 70 y 80, antes de alejarse de las luminarias.

Algunos de esos créditos incluyen "Fantasy Island", "CHiPs", "Small Wonder" y un papel de voz en la serie animada "Dungeons & Dragons".